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Airfryer-accessoire Bakset XXL

HD9957/00

Airfryer-accessoire Bakset XXL

Adviesprijs € 36,99
€ 32,63
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Bakset XXL

Accessoires voor het bakken met een Airfryer

Met deze speciale bakset voor uw Philips Airfryer bereidt u al uw favoriete bakrecepten. Maak snel en eenvoudig overheerlijke taarten, brood, gegratineerde gerechten, quiches en nog veel meer!

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ID HD9957/00

Functies

Specificaties

Specificaties

Gewicht en afmetingen

Lengte van het product
  • 208
Breedte van het product
  • 205
Hoogte van het product
  • 90
Gewicht van het product
  • 0,38 kg
Lengte van de verpakking
  • 208
Breedte van de verpakking
  • 205
Hoogte van de verpakking
  • 90
Gewicht van de verpakking
  • 0,52 kg

Algemene specificaties

Hoofdmateriaal
  • Aluminium legering

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • China

Technische specificaties

Aantal in verpakking
  • 1
Energieklasse
  • n.v.t.
Batterij product
  • Nee

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/HD9957