Airfryer-accessoire Bakset XXL
HD9957/00
Airfryer-accessoire Bakset XXL
Adviesprijs € 36,99
€ 32,63
Bakset XXL
Accessoires voor het bakken met een Airfryer
Met deze speciale bakset voor uw Philips Airfryer bereidt u al uw favoriete bakrecepten. Maak snel en eenvoudig overheerlijke taarten, brood, gegratineerde gerechten, quiches en nog veel meer!
ID HD9957/00
Functies
Specificaties
Specificaties
Gewicht en afmetingen
|Lengte van het product
|Breedte van het product
|Hoogte van het product
|Gewicht van het product
|Lengte van de verpakking
|Breedte van de verpakking
|Hoogte van de verpakking
|Gewicht van de verpakking
Algemene specificaties
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Land van herkomst
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Technische specificaties
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