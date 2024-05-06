Viva-collectie Compacte keukenmachine
HR7530/10
Viva-collectie Compacte keukenmachine
Gezonde, zelfgemaakte gerechten - eindeloze mogelijkheden
Geweldige resultaten, zelfs met de taaiste ingrediënten
Houdt u van gezonde, huisgemaakte maaltijden? Dan is de compacte Philips-keukenmachine uit de Viva-collectie echt iets voor u. We hebben deze collectie speciaal ontworpen voor de hectiek van het dagelijks leven. Hiermee bereidt u snel heerlijke gerechten, zelfs met de taaiste ingrediënten.
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Functies
Specificaties
Specificaties
Land van herkomst
|Geproduceerd in
Gewicht en afmetingen
|Lengte van het product
|Breedte van het product
|Hoogte van het product
|Gewicht van het product
|Lengte van de verpakking
|Breedte van de verpakking
|Hoogte van de verpakking
|Gewicht van de verpakking
Algemene specificaties
|Hoofdmateriaal
|Secundair materiaal
|Voorgeprogrammeerde instellingen
|Functies
|Producttype
|Certificeringen
|Capaciteit mand
|Capaciteit waterreservoir
|Aantal porties
|Antislipvoetjes
|Interface
|Snoerlengte
|Opbergen snoer
|Warmhoudfunctie
|Timer
|Technologie
|Geïntegreerde aan-uitschakelaar
|Instelbare thermostaat
|Aan-uitlampje
|Koelblijvende handgrepen
|Vaatwasmachinebestendige onderdelen
|Min. temperatuur
|Maximumtemperatuur
|Niveauaanduiding capaciteit
|Drukverlagingsventiel
|Materiaal kan
|Materiaal van blad
|Rotaties per minuut (rpm)
|Bevat geen BPA
|Pulsfunctie
|Bladen afneembaar
|Kan ijs malen
|Kan hete ingrediënten mengen
|Receptenboek
|Geluidsniveau (standaard)
|Geluidsniveau (vermogen)
|Geluidsniveau (stand-by)
|Internetverbinding
|Geschikt voor smarthome
|Wi-Fi-bereik
|Garantie
|Opwarmtijd
|Geschikt voor droge ingrediënten
|Zelfreinigingsfunctie
|Conformiteitsverklaring (EU)
Duurzaamheid
|Tas
Geschikt voor
|Meegeleverde accessoires 1
|Meegeleverde accessoires 2
|Meegeleverde accessoires 3
|Gerelateerde accessoires 1
|Gerelateerde accessoires 2
|Gerelateerde accessoires 3
Technische specificaties
|Vermogen
|Voltage
|Frequentie
|Aantal in verpakking
|Batterij product
|Energieklasse
Veiligheidsvoorziening
|Veiligheidscertificering
|Automatische uitschakeling
|Temperatuurindicator
|Automatische messtop
|Kinderslot
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