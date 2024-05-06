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Viva-collectie Compacte keukenmachine

HR7530/10

Viva-collectie Compacte keukenmachine

Adviesprijs 154,99 €
132,00 €
Standard Product Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Standard Product Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Front Product Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Compact Food Processor
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Compact Food Processor

Gezonde, zelfgemaakte gerechten - eindeloze mogelijkheden

Geweldige resultaten, zelfs met de taaiste ingrediënten

Houdt u van gezonde, huisgemaakte maaltijden? Dan is de compacte Philips-keukenmachine uit de Viva-collectie echt iets voor u. We hebben deze collectie speciaal ontworpen voor de hectiek van het dagelijks leven. Hiermee bereidt u snel heerlijke gerechten, zelfs met de taaiste ingrediënten.

Bundeldeal

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ID HR7530/10

Functies

Specificaties

Specificaties

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • China

Gewicht en afmetingen

Lengte van het product
  • 21,3
Breedte van het product
  • 20,6
Hoogte van het product
  • 39,8
Gewicht van het product
  • 2,203
Lengte van de verpakking
  • 58
Breedte van de verpakking
  • 27
Hoogte van de verpakking
  • 29,5
Gewicht van de verpakking
  • 4,712

Algemene specificaties

Hoofdmateriaal
  • Plastic
Secundair materiaal
  • Metaal
Voorgeprogrammeerde instellingen
  • Nee
Functies
  • Blenden, hakken, raspen, kneden, kloppen, citrusfruit persen, malen
Producttype
  • Keukenmachine
Certificeringen
  • NA
Capaciteit mand
  • NA
Capaciteit waterreservoir
  • NA
Aantal porties
  • 6
Antislipvoetjes
  • Ja
Interface
  • Draaiknop
Snoerlengte
  • 1
Opbergen snoer
  • Ja
Warmhoudfunctie
  • NA
Timer
  • NA
Technologie
  • PowerChop-technologie
Geïntegreerde aan-uitschakelaar
  • Ja
Instelbare thermostaat
  • NA
Aan-uitlampje
  • NA
Koelblijvende handgrepen
  • NA
Vaatwasmachinebestendige onderdelen
  • Ja
Min. temperatuur
  • NA
Maximumtemperatuur
  • NA
Niveauaanduiding capaciteit
  • Ja
Drukverlagingsventiel
  • NA
Materiaal kan
  • SAN
Materiaal van blad
  • Roestvrij staal
Rotaties per minuut (rpm)
  • 19000
Bevat geen BPA
  • Ja
Pulsfunctie
  • Ja
Bladen afneembaar
  • Ja
Kan ijs malen
  • Ja
Kan hete ingrediënten mengen
  • Nee
Receptenboek
  • Nee
Geluidsniveau (standaard)
  • Lc = 87 dB(A)
Geluidsniveau (vermogen)
  • NA
Geluidsniveau (stand-by)
  • NA
Internetverbinding
  • NA
Geschikt voor smarthome
  • NA
Wi-Fi-bereik
  • NA
Garantie
  • 2
Opwarmtijd
  • NA
Geschikt voor droge ingrediënten
  • NA
Zelfreinigingsfunctie
  • NA
Conformiteitsverklaring (EU)
  • Ja

Duurzaamheid

Tas
  • > 75% gerecycled materiaal

Geschikt voor

Meegeleverde accessoires 1
  • Omkeerbare schijf, emulsieaccessoire, kan
Meegeleverde accessoires 2
  • Mesunit S-mes, kneedaccessoire, fritesaccessoire
Meegeleverde accessoires 3
  • Citruspers, molen, opbergdoos
Gerelateerde accessoires 1
  • Gebruiksaanwijzing, handleiding met belangrijke informatie
Gerelateerde accessoires 2
  • Snelstartgids, garantiekaart
Gerelateerde accessoires 3
  • folder

Technische specificaties

Vermogen
  • 850 W
Voltage
  • 230 V
Frequentie
  • 50 Hz
Aantal in verpakking
  • 1
Batterij product
  • Nee
Energieklasse
  • NA

Veiligheidsvoorziening

Veiligheidscertificering
  • Ja
Automatische uitschakeling
  • Nee
Temperatuurindicator
  • Nee
Automatische messtop
  • Ja
Kinderslot
  • Nee

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/HR7530