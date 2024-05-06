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2000-serie Luchtbevochtiger

HU4803/01

2000-serie Luchtbevochtiger

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Adem gemakkelijk in, slaap rustig

Bevochtigt droge lucht en past zich automatisch aan

Vul uw huis met comfortabele, schone lucht. NanoCloud-technologie bevochtigt de lucht zonder wit stof of natte plekken achter te laten en verspreidt tot 99% minder bacteriën (1). Slimme sensoren en een gelijkmatige luchtverdeling zorgen voor de ideale luchtvochtigheid in uw hele kamer.

undefinedAlle aankopen boven €40 worden gratis verzonden
undefined1-2 werkdagen
Icon of EllipseBetaal tot en met 30 dagen later met Klarna
undefined2 jaar garantie & 30 dagen retour.
ID HU4803/01

Functies

Specificaties

Specificaties

Algemene specificaties

Producttype
  • Bevochtiger
Technologie
  • Bevochtiging met damp
Kleur
  • Wit/oester
Hoofdmateriaal
  • Plastic
Capaciteit waterreservoir
  • 2 liter

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • China

Prestaties

Gebruikstijd
  • 13 uur
Bevochtigingsgraad
  • 220 ml/u
Maximale grootte van ruimte
  • 25 m²

Compatibiliteit

Meegeleverde accessoires 1
  • Bevochtigingsfilter
Gerelateerde accessoires 1
  • Bevochtigingsfilter (FY2401)

Veiligheidsvoorziening

Automatische uitschakeling
  • Ja
Waarschuwing bij vol reservoir
  • Ja

Energie-efficiëntie

Energieverbruik in stand-by
  • < 0,5 W
Voltage
  • 220-240 V
Maximaal vermogen
  • 18W

Gebruiksgemak

Snoerlengte
  • 1,8 m
Modi
  • Automatische modus, slaapmodus
Snelheidsstanden
  • 3
Vochtigheidsinstellingen
  • 40%, 50%, 60%
Timer
  • 1-4-8 uur
Luchtkwaliteitsfeedback
  • Numeriek
Interface
  • Touch, cijfers, LED

Onderhoud

Garantie
  • 2 jaar
Levensduur van filter
  • Tot 6 maanden

Gewicht en afmetingen

Hoogte van het product
  • 339 mm
Gewicht van het product
  • 3,05 kg
Breedte van het product
  • 249 mm
Lengte van het product
  • 249 mm
Lengte van de verpakking
  • 310 mm
Breedte van de verpakking
  • 310 mm
Hoogte van de verpakking
  • 405 mm
Gewicht van de verpakking
  • 4,33 kg

Technische specificaties

Luchtvochtigheidssensor
  • Ja
Min. geluidsniveau
  • 33 dB(A)
Max. geluidsniveau
  • 47 dB(A)

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/HU4803