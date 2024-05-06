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Pet-serie Waterfontein

PAW3210/02

Pet-serie Waterfontein

47,99 €
Pet Series_2024_PAW3210_D4_RedDot_PIM_16-9
Pet Series_2024_PAW3210_D4_RedDot_PIM_16-9
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Front Product photo (PPL) 1X1
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) know_when_to_refill 1X1
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) run_dry_protection 1X1
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Main in-use photograph (PPL) 1X1

Geef uw kat het stromende water zoals de natuur dat bedoelde.

Verwen ze. Altijd.

De fontein uit de 3000-serie is ontworpen met een snorhaarvriendelijke kom voor het comfort van uw kat, zodat deze goed gehydrateerd blijft. De fontein heeft een filtersysteem met meerdere lagen en de eenvoudig te reinigen onderdelen houden het hygiëneniveau dat uw kat verwacht.

undefinedAlle aankopen boven €40 worden gratis verzonden
undefined1-2 werkdagen
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undefined2 jaar garantie & 30 dagen retour.
ID PAW3210/02

Functies

Specificaties

Specificaties

Gewicht en afmetingen

Lengte van het product
  • 191 mm
Breedte van het product
  • 214 mm
Hoogte van het product
  • 183 mm
Gewicht van het product
  • 870 g
Lengte van de verpakking
  • 200 mm
Breedte van de verpakking
  • 190 mm
Hoogte van de verpakking
  • 200 mm
Gewicht van de verpakking
  • 263 g

Compatibiliteit

Meegeleverde accessoires 1
  • Adapter (X1)
Meegeleverde accessoires 2
  • Kabel (X1)
Meegeleverde accessoires 3
  • Filter（X1）
Gerelateerde accessoires 1
  • QSG(X1)
Gerelateerde accessoires 2
  • IIB(X1)

Duurzaamheid

Waterdicht
  • NO
IP-waarde
  • NO
Tas
  • 100% gerecycled papier
Gebruiksaanwijzing
  • 100% gerecycled papier

Technische specificaties

Vermogen
  • DC 5 V/1 A
Voltage
  • AC 100 V~240 V
Frequentie
  • 50 HZ/60 HZ
Aantal in verpakking
  • 1
Batterij product
  • NO
Energieklasse
  • NO

Veiligheidsvoorziening

Automatische uitschakeling
  • JA
Kinderslot
  • NO

Algemene specificaties

Hoofdmateriaal
  • Plastic
Functies
  • Drinkfontein voor huisdier
Producttype
  • Slimme drinkfontein
Certificeringen
  • CE/ROHS/REACH/CB
Capaciteit waterreservoir
  • 2,2 l
Snoerlengte
  • 1,5 meter
Technologie
  • Bewegingssensor
Geïntegreerde aan-uitschakelaar
  • JA
Aan-uitlampje
  • JA
Vaatwasmachinebestendige onderdelen
  • NO
Niveauaanduiding capaciteit
  • JA
Bevat geen BPA
  • NO
Internetverbinding
  • NO
Geschikt voor smarthome
  • NO
Wi-Fi-bereik
  • NO
Garantie
  • 2 jaar
Geschikt voor droge ingrediënten
  • NO
Geschikt voor halfvochtig
  • NO
Verwijderbare batterij
  • NO
Zelfreinigingsfunctie
  • NO
Conformiteitsverklaring (EU)
  • JA

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • China

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/PAW3210