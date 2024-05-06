PerfectCare 6000-serie Strijkijzer met stoomgenerator
PSG6064/80
PerfectCare 6000-serie Strijkijzer met stoomgenerator
Adviesprijs 279,99 €
197,38 €
Ultrasnel. Extra compact.
De PerfectCare 6000-serie is ontworpen om de beste stoomprestaties te leveren, nu in een volledig vernieuwde, compacte uitvoering. Geniet van sneller strijken zonder in te leveren op kastruimte. Gegarandeerd geen schroeiplekken* dankzij de OptimalTEMP-technologie.
ID PSG6064/80
Functies
Specificaties
Specificaties
Snelle kreukverwijdering
|Continue stoomtoevoer
Duurzaamheid
|Energiebesparende modus (Eco-functie)
|Verpakking
|Gerecycled plastic
|Gebruiksaanwijzing
Algemene specificaties
|Producttype
|Opwarmtijd
|Ultralicht strijkijzer
|Materiaal zoolplaat
|Naam zoolplaat
|Glijprestaties zoolplaat
|Krasbestendigheid zoolplaat
|Ontkalkingsfunctie
|Calc Clean-herinnering
|Afneembaar waterreservoir
|Geschikt voor kraanwater
|Capaciteit waterreservoir
|Elk moment bij te vullen tijdens gebruik
|Verticaal stomen
|Netsnoeropbergruimte
|Opbergen slang
|Garantie
Land van herkomst
|Geproduceerd in
Gewicht en afmetingen
|Productafmetingen (b x h x d)
|Afmetingen verpakking (b x h x l)
|Netsnoerlengte
|Lengte slang
|Gewicht strijkijzer
|Gewicht van het product
|Totale gewicht inclusief verpakking
Accessoires
|Handschoen
|Decalc-lade
Technische specificaties
|Vermogen
|Druk
|Gebruiksklaar
|Continue stoomtoevoer
|On-demand stoom
|Stoomstoot
|Frequentie
|Voltage
|Technologie
Veiligheid
|Automatische uitschakeling
|Aan-uitschakelaar
|Draagvergrendeling
|Veilig op alle strijkbare stoffen
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