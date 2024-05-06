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PerfectCare 6000-serie Strijkijzer met stoomgenerator

PSG6064/80

PerfectCare 6000-serie Strijkijzer met stoomgenerator

Adviesprijs 279,99 €
197,38 €
PSG6064_F_RGB.tif
PSG6064_F_RGB.tif
PSG6064_PUP4_OptimalTemp_NoBurns_16x9.tif
PSG6064_PUP5_SafeCarryLock_16x9.tif
PSG6064_E2_AdvancedSoleplate_16x9.tif
PSG6064_APS2_RGB.tif
PSG6064_PUP1_RGB.tif
PSG6064_PDP1_RGB.tif
PSG6064_PDP2_RGB.tif
PSG6064_OneIdealTemperature_16x9.tif
PSG6064_PUP2_PowerfulSteam_16x9.tif
PSG6064_PUP3_LightweightAndCompact_16x9.tif
PSG6064_EU9_PIM_RGB.tif
PSG6064_E1_SmartCalcClean_16x9.tif
PSG6064_Main_In_Use_16x9.tif
PSG6064_PDP3_RGB.tif
PSG6064_U1_RGB.tif
PSG6064_PDP4_RGB.tif
PSG6064_U2_RGB.tif
PSG6064_E3_DetachableWaterTank_16x9.tif
PSG6064_PUP6_AutomaticShutOff_16x9.tif
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Ultrasnel. Extra compact.

De PerfectCare 6000-serie is ontworpen om de beste stoomprestaties te leveren, nu in een volledig vernieuwde, compacte uitvoering. Geniet van sneller strijken zonder in te leveren op kastruimte. Gegarandeerd geen schroeiplekken* dankzij de OptimalTEMP-technologie.

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undefined1-2 werkdagen
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undefined2 jaar garantie & 30 dagen retour
ID PSG6064/80

Functies

Specificaties

Specificaties

Snelle kreukverwijdering

Continue stoomtoevoer
  • 150 g/min

Duurzaamheid

Energiebesparende modus (Eco-functie)
  • energiebesparing tot wel 30%
Verpakking
  • 90% gerecycled karton
Gerecycled plastic
  • 0,4
Gebruiksaanwijzing
  • FSC MIX-papier

Algemene specificaties

Producttype
  • Krachtige stoomgenerator
Opwarmtijd
  • 2 minuten
Ultralicht strijkijzer
  • Nee
Materiaal zoolplaat
  • SteamGlide Advanced
Naam zoolplaat
  • SteamGlide Advanced
Glijprestaties zoolplaat
  • Beter
Krasbestendigheid zoolplaat
  • Beste
Ontkalkingsfunctie
  • Calc Clean-oplossing - Smart Calc Clean
Calc Clean-herinnering
  • Geluids- en lichtsignaal
Afneembaar waterreservoir
  • Ja
Geschikt voor kraanwater
  • Ja
Capaciteit waterreservoir
  • 1,8 liter
Elk moment bij te vullen tijdens gebruik
  • Ja
Verticaal stomen
  • Ja
Netsnoeropbergruimte
  • Bevestiging met klittenband
Opbergen slang
  • Compartiment
Garantie
  • 2 jaar wereldwijde garantie

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • Indonesië

Gewicht en afmetingen

Productafmetingen (b x h x d)
  • 16,8 x 26,9 x 36,8 cm
Afmetingen verpakking (b x h x l)
  • 22,7 x 34,2 x 43,0 cm
Netsnoerlengte
  • 1,65 m
Lengte slang
  • 1,6 m
Gewicht strijkijzer
  • 1,2 kg
Gewicht van het product
  • 3,4 kg
Totale gewicht inclusief verpakking
  • 4,4 kg

Accessoires

Handschoen
  • Nee
Decalc-lade
  • Calc Clean-reservoir

Technische specificaties

Vermogen
  • 2400 W
Druk
  • 8,0 bar
Gebruiksklaar
  • Geluids- en lichtsignaal
Continue stoomtoevoer
  • Tot 150 g/min
On-demand stoom
  • Ja
Stoomstoot
  • 600 g
Frequentie
  • 50-60 Hz
Voltage
  • 220-240 V
Technologie
  • OptimalTEMP-technologie, ProVelocity-stoomgenerator

Veiligheid

Automatische uitschakeling
  • Ja
Aan-uitschakelaar
  • Ja
Draagvergrendeling
  • Ja
Veilig op alle strijkbare stoffen
  • Ja

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/PSG6064