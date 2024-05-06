3000-serie Handstomer
STH3000/20
3000-serie Handstomer
41,99 €
Compacte en opvouwbare oplossing
Eenvoudig kreukels verwijderen, zowel thuis als onderweg
Onze handstomers uit de 3000-serie hebben een licht, compact en opvouwbaar ontwerp, zodat u ze altijd en overal kunt gebruiken. Het is de ideale metgezel om thuis of onderweg eenvoudig en snel kleding bij te werken.
ID STH3000/20
Functies
Specificaties
Specificaties
Duurzaamheid
|Verpakking
Design
|Kleur
Land van herkomst
|Geproduceerd in
Algemene specificaties
|Producttype
|Opwarmtijd
|Opvouwbaar
|Indicatielampje
|Stoomplaat
|Afneembaar waterreservoir
|Capaciteit waterreservoir
|Variabele stoomniveaus
|Verticaal stomen
|Garantie
|Bescherming tegen verbranding
|Gegarandeerd geen brandplekken
Land van herkomst
|Geproduceerd in
Kalkbeheer
|Ontkalken
Service
|2 jaar garantie
Comfort
|Snoerlengte
|Afneembaar waterreservoir
|Opvouwbaar
|Gebruiksklaar
|Waterreservoir
|Stoomindicatielampje
|Aan-uitschakelaar
Gewicht en afmetingen
|Lengte van het product
|Breedte van het product
|Producthoogte
|Gewicht van het product
|Verpakkingslengte
|Verpakkingsbreedte
|Verpakkingshoogte
|Gewicht van verpakking
Accessoires
|Etui
Technische specificaties
|Vermogen
|Continue stoomtoevoer
|Frequentie
|Voltage
Algemene specificaties
|Continue stoomtoevoer
Kwaliteit van het resultaat
|Stoomplaat
Snelle en krachtige verwijdering van kreuken
|Verticaal stomen
Veiligheid
|Aan-uitschakelaar
Productondersteuning, handleiding & veiligheid
3000-serie Handstomer
STH3020_70
- Compact en opvouwbaar
- Binnen ˜30 seconden gebruiksklaar
- 1000 W, tot 20 g/min.
3000-serie Handstomer
STH3010_70
- Compact en opvouwbaar
- Binnen ˜30 seconden gebruiksklaar
- 1000 W, tot 20 g/min.
3000-serie Handstomer
STH3020_10
- Compact en opvouwbaar
- Binnen ˜30 seconden gebruiksklaar
- 1000 W, tot 20 g/min.