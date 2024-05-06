3000-serie Handstomer

Compacte en opvouwbare oplossing Eenvoudig kreukels verwijderen, zowel thuis als onderweg

Onze handstomers uit de 3000-serie hebben een licht, compact en opvouwbaar ontwerp, zodat u ze altijd en overal kunt gebruiken. Het is de ideale metgezel om thuis of onderweg eenvoudig en snel kleding bij te werken.