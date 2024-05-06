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3000-serie Handstomer

STH3000/20

3000-serie Handstomer

41,99 €
Standard Product Photo Philips 3000 Series Handheld Steamer
Standard Product Photo Philips 3000 Series Handheld Steamer
STH3000_20_Fold_APS_RGB
STH3000_PowerfulSteam_fullframe
STH3000_PIS2_daypack_fullframe
STH3000_watertank_16x9
STH3000_30sHeatUp_fullframe
STH3000_NoBurns_fullframe

Compacte en opvouwbare oplossing

Eenvoudig kreukels verwijderen, zowel thuis als onderweg

Onze handstomers uit de 3000-serie hebben een licht, compact en opvouwbaar ontwerp, zodat u ze altijd en overal kunt gebruiken. Het is de ideale metgezel om thuis of onderweg eenvoudig en snel kleding bij te werken.

undefinedGratis verzending bij bestellingen boven €20
undefined1-2 werkdagen
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undefined2 jaar garantie & 30 dagen retour
ID STH3000/20

Functies

Specificaties

Specificaties

Duurzaamheid

Verpakking
  • 100% gerecycled papier

Design

Kleur
  • Reno Blue

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • China

Algemene specificaties

Producttype
  • Handstomer
Opwarmtijd
  • 30 seconden
Opvouwbaar
  • Ja
Indicatielampje
  • Ja
Stoomplaat
  • Plastic
Afneembaar waterreservoir
  • Ja
Capaciteit waterreservoir
  • 100 ml
Variabele stoomniveaus
  • 1 instelling
Verticaal stomen
  • Ja
Garantie
  • 2 jaar
Bescherming tegen verbranding
  • Ja
Gegarandeerd geen brandplekken
  • Ja

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • China

Kalkbeheer

Ontkalken
  • N.v.t.

Service

2 jaar garantie
  • Ja

Comfort

Snoerlengte
  • 2 m
Afneembaar waterreservoir
  • Ja
Opvouwbaar
  • Ja
Gebruiksklaar
  • Indicatielampje
Waterreservoir
  • 100 ml
Stoomindicatielampje
  • Ja
Aan-uitschakelaar
  • Ja

Gewicht en afmetingen

Lengte van het product
  • 20,5 cm
Breedte van het product
  • 9,5 cm
Producthoogte
  • 17 cm
Gewicht van het product
  • 630 g
Verpakkingslengte
  • 22 cm
Verpakkingsbreedte
  • 10 cm
Verpakkingshoogte
  • 12 cm
Gewicht van verpakking
  • 761 g

Accessoires

Etui
  • N.v.t.

Technische specificaties

Vermogen
  • 1000 W
Continue stoomtoevoer
  • 20 g/min
Frequentie
  • 50-60 Hz
Voltage
  • 220 V

Algemene specificaties

Continue stoomtoevoer
  • 20 g/min

Kwaliteit van het resultaat

Stoomplaat
  • Plastic

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

Verticaal stomen
  • Ja

Veiligheid

Aan-uitschakelaar
  • Ja

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/STH3000

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