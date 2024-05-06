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9000-serie Stofzuiger zonder zak

XB9154/09

9000-serie Stofzuiger zonder zak

Adviesprijs € 389,99
€ 290,70
Standard Product Photo Philips 9000 series Bagless vacuum cleaner XB9154_09
Standard Product Photo Philips 9000 series Bagless vacuum cleaner XB9154_09
Alternative Product Photograph Philips 9000 series Bagless vacuum cleaner XB9154_09
Alternative Product Photograph Philips 9000 series Bagless vacuum cleaner XB9154_09
Product Detail Photograph Philips 9000 series Bagless vacuum cleaner XB9154_09
Product in Use Photo Philips 9000 series Bagless vacuum cleaner XB9154_09

De hoogste zuigkracht*

Voor het beste schoonmaakresultaat**

De stofzuiger zonder zak series 9000 heeft de hoogste zuigkracht in zijn klasse*, dankzij de krachtige en efficiënte 900W motor. Met een stofopname van 99,9%** is deze stofzuiger geschikt voor een diepe reiniging van harde vloeren tot hoogpolig tapijt. Het innovatieve TriActive Ultra-mondstuk reinigt grondig en langs alle kanten, zowel voorwaarts als achterwaarts. Dankzij de ergonomische handgreep, met geïntegreerde afstandsbediening, is stofzuigen nooit zo comfortabel geweest. De grote roterende turboborstel is ideaal voor het verwijderen van hardnekkig vuil uit uw tapijt.

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undefined1-2 werkdagen
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ID XB9154/09

Functies

Specificaties

Specificaties

Compatibiliteit

Gerelateerde accessoires 2
  • CP1161 invoerfilter
Gerelateerde accessoires 3
  • CP1160 uitblaasfilter

Algemene specificaties

Hoofdmateriaal
  • Plastic
Kleur
  • Volledig zwart
Producttype
  • Stofzuiger zonder zak
Geluidsniveau (standaard)
  • 67 – 77 dB
Stofcapaciteit
  • 2,2 l
Garantie
  • 2 jaar
Actieradius
  • 11 m
Ingangsvermogen (IEC)
  • 899 W
Ingangsvermogen (max.)
  • 900 W
Motorfilter
  • Uiterst duurzaam wasbaar filter
Uitblaasfilter
  • HEPA: Filters > 99,99%
Buiskoppeling
  • SmartLock
Handgreep
  • Voor- en bovenkant
Energiebeheer
  • Afstandsbediening op ErgoGrip
Type buis
  • 2-delige metalen telescoopbuis
Type wielen
  • Rubber
Opbergmogelijkheid voor accessoires
  • Op de handgreep
Parkeerstand
  • Verticaal en horizontaal
Technologie
  • PowerCyclone 10
Snoerlengte
  • 8 m

Duurzaamheid

Gebruiksaanwijzing
  • 100% gerecycled papier

Gewicht en afmetingen

Lengte van het product
  • 500 mm
Breedte van het product
  • 300 mm
Hoogte van het product
  • 300 mm
Lengte van de verpakking
  • 600 mm
Breedte van de verpakking
  • 400 mm
Hoogte van de verpakking
  • 350 mm
Gewicht van de verpakking
  • 11,13 kg
Gewicht van het product
  • 6,13 kg

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • Turkije

Technische specificaties

Voltage
  • 230 V
Frequentie
  • 50-60 Hz

Accessoires

Standaardmondstuk
  • TriActive Ultra-mondstuk
Meegeleverde accessoires
  • Geïntegreerde borstel, spleetzuigmond, klein mondstuk
Extra mondstukken
  • SuperTurbo-borstel

Functies

Systeem voor eenvoudig legen
  • NanoClean-technologie

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/XB9154