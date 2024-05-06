9000-serie Stofzuiger zonder zak
XB9154/09
9000-serie Stofzuiger zonder zak
De hoogste zuigkracht*
Voor het beste schoonmaakresultaat**
De stofzuiger zonder zak series 9000 heeft de hoogste zuigkracht in zijn klasse*, dankzij de krachtige en efficiënte 900W motor. Met een stofopname van 99,9%** is deze stofzuiger geschikt voor een diepe reiniging van harde vloeren tot hoogpolig tapijt. Het innovatieve TriActive Ultra-mondstuk reinigt grondig en langs alle kanten, zowel voorwaarts als achterwaarts. Dankzij de ergonomische handgreep, met geïntegreerde afstandsbediening, is stofzuigen nooit zo comfortabel geweest. De grote roterende turboborstel is ideaal voor het verwijderen van hardnekkig vuil uit uw tapijt.
Functies
Specificaties
Specificaties
Compatibiliteit
|Gerelateerde accessoires 2
|Gerelateerde accessoires 3
Algemene specificaties
|Hoofdmateriaal
|Kleur
|Producttype
|Geluidsniveau (standaard)
|Stofcapaciteit
|Garantie
|Actieradius
|Ingangsvermogen (IEC)
|Ingangsvermogen (max.)
|Motorfilter
|Uitblaasfilter
|Buiskoppeling
|Handgreep
|Energiebeheer
|Type buis
|Type wielen
|Opbergmogelijkheid voor accessoires
|Parkeerstand
|Technologie
|Snoerlengte
Duurzaamheid
|Gebruiksaanwijzing
Gewicht en afmetingen
|Lengte van het product
|Breedte van het product
|Hoogte van het product
|Lengte van de verpakking
|Breedte van de verpakking
|Hoogte van de verpakking
|Gewicht van de verpakking
|Gewicht van het product
Land van herkomst
|Geproduceerd in
Technische specificaties
|Voltage
|Frequentie
Accessoires
|Standaardmondstuk
|Meegeleverde accessoires
|Extra mondstukken
Functies
|Systeem voor eenvoudig legen
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