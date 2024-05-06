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Philips HomeRun Vervangingsset voor 2000- en 3000-serie
XV1433/00
Philips HomeRun Vervangingsset voor 2000- en 3000-serie
25,99 €
Vervangingsset voor HomeRun-robots uit 2000- en 3000-serie
Originele vervangingsset
Alles wat u nodig hebt om onderhoud uit te voeren aan uw HomeRun-robotstofzuiger uit de 2000- en 3000-serie. De originele vervangingsset bestaat uit 2 EPA11-filters, 1 hoofdborstel en 1 zijborstel. Geschikt voor de XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 en XU3110.
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