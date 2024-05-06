Philips HomeRun Vervangingsset voor 2000- en 3000-serie

Vervangingsset voor HomeRun-robots uit 2000- en 3000-serie Originele vervangingsset

Alles wat u nodig hebt om onderhoud uit te voeren aan uw HomeRun-robotstofzuiger uit de 2000- en 3000-serie. De originele vervangingsset bestaat uit 2 EPA11-filters, 1 hoofdborstel en 1 zijborstel. Geschikt voor de XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 en XU3110.