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Philips HomeRun Vervangingsset voor 2000- en 3000-serie

XV1433/00

Philips HomeRun Vervangingsset voor 2000- en 3000-serie

25,99 €
FIM_XU2000_20_MaintenaceKit_3D_1x1_SRGB
FIM_XU2000_20_MaintenaceKit_3D_1x1_SRGB
RFT XV1433_00_EU9
PUP_XU2000_15_Pet_Friendly_1x1_SRGB

Vervangingsset voor HomeRun-robots uit 2000- en 3000-serie

Originele vervangingsset

Alles wat u nodig hebt om onderhoud uit te voeren aan uw HomeRun-robotstofzuiger uit de 2000- en 3000-serie. De originele vervangingsset bestaat uit 2 EPA11-filters, 1 hoofdborstel en 1 zijborstel. Geschikt voor de XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 en XU3110.

productSummary.id XV1433/00

Functies