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Philips HomeRun 9000-serie vervangingsset

XV1492/10

Philips HomeRun 9000-serie vervangingsset

20,99 €
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Originele vervangingsset voor HomeRun 9000-serie

Drie-in-één-onderhoudsset

Alles wat u nodig heeft voor regelmatig onderhoud aan uw HomeRun-stofzuiger-dweilrobot uit de 9000-serie. Deze originele vervangingsset bevat 1 hoofdborstel, 1 zijborstel en 2 filters.

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ID XV1492/10

Functies

Specificaties

Specificaties

Gewicht en afmetingen

Lengte van het product
  • Filter: 10 cm, hoofdborstel: 18 cm, zijborstel: 16 cm
Breedte van het product
  • Filter: 5,5 cm, hoofdborstel: 4 cm, zijborstel: 16 cm
Hoogte van het product
  • Filter: 1 cm, hoofdborstel: 4 cm, zijborstel: 3 cm
Gewicht van het product
  • Filter: 0,0045 kg, hoofdborstel: 0,055 kg, zijborstel: 0,0056 kg
Lengte van de verpakking
  • 18,4 cm
Breedte van de verpakking
  • 7,8 cm
Hoogte van de verpakking
  • 20,4 cm
Gewicht van de verpakking
  • 0,29 kg

Technische specificaties

Aantal in verpakking
  • 4
Batterijproduct
  • Nee

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • China

Compatibiliteit

Meegeleverde accessoires 1
  • 2 wasbare EPA-filters
Meegeleverde accessoires 2
  • 1 hoofdborstel
Meegeleverde accessoires 3
  • 1 zijborstel
Gerelateerde accessoires 1
  • XV1491/10
Gerelateerde accessoires 2
  • XV1493/10
Gerelateerde accessoires 3
  • FC8022/04
Compatibel met
  • XU9100

Algemene specificaties

Producttype
  • Originele onderhoudsset voor HomeRun uit de 9000-serie
Hoofdmateriaal
  • ABS-plastic

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/XV1492