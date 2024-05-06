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Philips Vloerreiniger met ultrageconcentreerde formule

XV1493/10

Philips Vloerreiniger met ultrageconcentreerde formule

15,99 €
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Geconcentreerde vloerreiniger voor HomeRun-robots.

Reinig uw vloer in een handomdraai

De hoogwaardige vloerreiniger van Philips pakt vet, kleverige vlekken en vuil moeiteloos aan. Compatibel met de Philips HomeRun 5000- en 9000-serie voor nat reinigen.

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ID XV1493/10

Functies

Specificaties

Specificaties

Gewicht en afmetingen

Lengte van het product
  • 6,1 cm
Breedte van het product
  • 3,9 cm
Hoogte van het product
  • 17 cm
Gewicht van het product
  • 0,28 kg
Lengte van de verpakking
  • 6,1 cm
Breedte van de verpakking
  • 3,9 cm
Hoogte van de verpakking
  • 17 cm
Gewicht van de verpakking
  • 0,28 kg
Netto vloeistofinhoud
  • 250 ml

Technische specificaties

Aantal in verpakking
  • 1
Batterijproduct
  • Nee

Land van herkomst

Geproduceerd in
  • Duitsland

Compatibiliteit

Meegeleverde accessoires 1
  • 1 vloerreiniger
Gerelateerde accessoires 1
  • XV1491/10
Gerelateerde accessoires 2
  • XV1492/10
Gerelateerde accessoires 3
  • FC8022/04
Compatibel met
  • XU9100, XU5000, XU5100

Algemene specificaties

Producttype
  • Geconcentreerde vloerreiniger voor HomeRun-robotstofzuigers.
Hoofdmateriaal
  • ABS-plastic

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/XV1493