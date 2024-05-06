Philips Vloerreiniger met ultrageconcentreerde formule
XV1493/10
Philips Vloerreiniger met ultrageconcentreerde formule
15,99 €
Geconcentreerde vloerreiniger voor HomeRun-robots.
Reinig uw vloer in een handomdraai
De hoogwaardige vloerreiniger van Philips pakt vet, kleverige vlekken en vuil moeiteloos aan. Compatibel met de Philips HomeRun 5000- en 9000-serie voor nat reinigen.
ID XV1493/10
Functies
Specificaties
Specificaties
Gewicht en afmetingen
|Lengte van het product
|Breedte van het product
|Hoogte van het product
|Gewicht van het product
|Lengte van de verpakking
|Breedte van de verpakking
|Hoogte van de verpakking
|Gewicht van de verpakking
|Netto vloeistofinhoud
Technische specificaties
|Aantal in verpakking
|Batterijproduct
Land van herkomst
|Geproduceerd in
Compatibiliteit
|Meegeleverde accessoires 1
|Gerelateerde accessoires 1
|Gerelateerde accessoires 2
|Gerelateerde accessoires 3
|Compatibel met
Algemene specificaties
|Producttype
|Hoofdmateriaal
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