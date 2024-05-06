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Accessoires snoerloze AquaTrio Vervangende borstels
XV1793/01
Accessoires snoerloze AquaTrio Vervangende borstels
Adviesprijs 39,99 €
33,58 €
Vervangende borstels
Originele vervangende borstel voor snoerloze AquaTrio
Vervangende borstelset compatibel met de Philips AquaTrio snoerloze Wet & Dry-stofzuiger uit de 9000-serie. De set bevat 2 ultrazachte Power Brushes van microvezel. Het wordt aanbevolen ze elke zes maanden te vervangen.
ID XV1793/01
Functies
Specificaties
Specificaties
Bevat
|Vervangende borstels
Algemene specificaties
|Geschikt voor
Productondersteuning, handleiding & veiligheid