Koffiezetapparaten

Keukenapparaten

Strijken en kledingonderhoud

Stofzuigers en dweilen

Luchtkwaliteit

Tuinverzorging

Huisdierenverzorging

Onderdelen & accessoires

Acties & Cashbacks

Service en ondersteuning

Over Ons

Over OnsService en ondersteuningRetour aanvragenRegistreer uw productService en ondersteuningActies & CashbacksMeld je aan & BespaarWees als eerste op de hoogte van de Black Friday-dealsOnze bestsellersPhilips Maand van de Koffie - Koop nu!Onderdelen & accessoiresHuisdierenverzorgingTuinverzorgingLuchtkwaliteitKachelsVentilatorenLuchtontvochtigerLuchtbevochtigers2-in-1 Luchtreiniger en LuchtbevochtigerMultifunctioneelAir PerformerLuchtreinigersStofzuigers en dweilenMeubelReinigerRobotstofzuigersHomeRunStofzuigers met en zonder stofzakDraadloze StofzuigersAquaPlusDraadloze Stofzuigers met DweilfunctieAquaTrioOneUp Elektrische DweilOneUpStrijken en kledingonderhoudKledingverzorging EssentialsAll-in-One StrijkoplossingenStoomgeneratorenStoomstrijkijzersKledingstomers5000 seriesOneTurn Hybride Strijkijzer & StomerKeukenapparatenPerfectDraft ThuistapWaterkokersMultiCookerBroodroosters en sandwichmakersGrillsPastamakersKeukenmachinesBlenders & SapcentrifugesFlip & Juice™AirfryersDual BasketSingle BasketKoffiezetapparatenFilterkoffiezetapparatenSENSEO® KoffiepadmachinesSENSEO® VibeL'OR KoffiemachinesPhilips Semi-Automatische EspressomachinesBaristina KoffiezetapparaatSaeco Volautomatische EspressomachinesXelsisPhilips Volautomatische EspressomachinesLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
België Nederlands (België)
Maand van de Koffie - Koffiepakketten tot €150,- cadeau Koop nu

Accessoires snoerloze AquaTrio Vervangende borstels

XV1793/01

Accessoires snoerloze AquaTrio Vervangende borstels

Adviesprijs 39,99 €
33,58 €
FC_2024_XV1793_01_EU9_ROW_PIM_1x1
FC_2024_XV1793_01_EU9_ROW_PIM_1x1
XW9385_Wet_R6_Cleaning_Rollers_PDP_RGB.tif
XW9383_XW9385_BrushReplacement.jpg

Vervangende borstels

Originele vervangende borstel voor snoerloze AquaTrio

Vervangende borstelset compatibel met de Philips AquaTrio snoerloze Wet & Dry-stofzuiger uit de 9000-serie. De set bevat 2 ultrazachte Power Brushes van microvezel. Het wordt aanbevolen ze elke zes maanden te vervangen.

undefinedGratis verzending bij bestellingen boven €20
undefined1-2 werkdagen
Icon of EllipseBetaal tot en met 30 dagen later met Klarna
undefined2 jaar garantie & 30 dagen retour.
ID XV1793/01

Functies

Specificaties

Specificaties

Bevat

Vervangende borstels
  • 2 borstels

Algemene specificaties

Geschikt voor
  • XW7110, XW9382, XW9383, XW9385

Productondersteuning, handleiding & veiligheid

Hier vindt u productondersteuning inclusief gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie, veelgestelde vragen en probleemoplossing: https://www.home.id/XV1793