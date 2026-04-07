Luchtverzorging & luchtreiniging voor thuis | Philips Home
Luchtverzorgingsoplossing voor een comfortabel en gezond huis
Welkomstaanbieding
Meld je aan en profiteer van 10% korting op je eerste bestelling
2 jaar garantie en 30 dagen retourrecht
Directe garantieregistratie bij uw aankoop
Gratis levering
Alle aankopen boven €20 worden gratis verzonden
Koop nu, betaal later
Betaal tot 30 dagen later met Klarna
Ontdek onze modellen
Luchtreinigers
Luchtbevochtigers
2-in-1 Luchtreiniger en Luchtbevochtiger
Multifunctioneel
Ventilatoren
Kachels
Luchtontvochtiger
Het hele jaar door luchtverzorging. Het hele jaar door comfort
Ontgrendel het potentieel van je huis met de Philips Air+ App
Monitor en beheer je lucht, thuis of onderweg. De Philips Air+ App biedt een slimme ervaring waarmee je de controle houdt over de lucht die je inademt.
Wat anderen zeggen
Bekroond
Kies je accessoires
Shop onze andere producten
¹ Deeltjes van 0,003 micron; uit de lucht die door het filter gaat, getest met NaCl aerosol door iUTA volgens DIN71460-1.
² Vergeleken met standaard ultrasone bevochtigers zonder aanvullende technologie om bacterieverspreiding te verminderen, getest door onafhankelijk lab.
³ Van de lucht die door het filter gaat, getest met NaCl aerosol door een extern laboratorium.
⁴ Op de laagste snelheidsstand. Geluidsvermogen getest volgens IEC60704.
⁵ Geluidsniveau op snelheid 1, gebaseerd op IEC 60704-2-2.
⁶ Dit apparaat met AI-gestuurde Auto Plus modus kan tot 50% kWh besparen vergeleken met hetzelfde apparaat met handmatige bediening en tot 25% kWh vergeleken met een apparaat met alleen temperatuurregeling. Besparingen variëren afhankelijk van weer, geografische locatie, kamerindeling en gebruikspatronen.
⁷ Getest door gecertificeerde derde partij volgens GB/T19411-2003 bij 35°C en 90%RH.
⁸ Berekend: 20m3, van 60% RH bij 27°, getest door gecertificeerde derde partij volgens ANSI/AHAM DH-1:2008. Resultaten kunnen verschillen door natuurlijke ventilatie, vocht.
⁹ Geldt voor geselecteerde modellen.
¹⁰ Microbiële reductietest door Airmid Healthgroup Ltd. met influenza (H1N1) in 28,5m3 testkamer, gebruik van turbomodus gedurende 30-40min.
¹¹ Getest volgens GB21551.3-2010 met S. Albus, 30m3 kamer, 1u, Turbo modus, extern lab.
¹² Microbiële reductietest door Antimikrop met SARS-CoV-2 in 30m3 testkamer, gebruik van turbomodus gedurende 1u.
¹³ Van de lucht die door het filter gaat, getest met huisstofmijt, berkenpollen en kattenallergenen volgens SOP 350.003 van het Oostenrijkse OFI instituut.
¹⁴ Allergische Rhinitis en de Impact op Astma (ARIA) 2008, geschreven door J. Bousquet en ongeveer 50 andere KOL's, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160.
¹⁵ Philips garandeert prestaties van luchtreiniger alleen met originele vervangingsonderdelen.
Welkomstaanbieding
Meld je aan en profiteer van 10% korting op je eerste bestelling
2 jaar garantie en 30 dagen retourrecht
Directe garantieregistratie bij uw aankoop
Gratis levering
Alle aankopen boven €20 worden gratis verzonden
Koop nu, betaal later
Betaal tot 30 dagen later met Klarna