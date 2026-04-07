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Luchtverzorging & luchtreiniging voor thuis | Philips Home

Luchtverzorgingsoplossing voor een comfortabel en gezond huis

Verbeter je binnenklimaat thuis met de Philips luchtverzorgingsproducten. Zuiver de lucht in huis door vervuiling, bacteriën, virussen, schimmels en allergenen te verwijderen en je gezin comfortabel, gezond en veilig te houden. Sterker nog, met de snelle en effectieve luchtverzorging van Philips kun je dit allemaal doen terwijl je de optimale luchtvochtigheid en temperatuur behoudt die je nodig hebt voor een gezondere omgeving. Het strakke design zorgt er bovendien voor dat hoogwaardige luchtverzorging hand in hand gaat met een stijl die perfect past in je huis. Geef je gezin vandaag nog het optimale comfort dat ze verdienen met ons assortiment aan luchtbevochtigers, verwarmingstoestellen, luchtreinigers en meer. lees minder

Familie leest boek in woonkamer met Philips Climate Care Series 3000i luchtreiniger. Hond rust nabij, benadrukt voordeel schone lucht.
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Ventilatoren

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Kachels

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Luchtontvochtiger

Luchtontvochtiger

Het hele jaar door luchtverzorging. Het hele jaar door comfort

Met 80+ jaar onderzoek levert Philips top luchtkwaliteit. Uitgebreide tests in echte woningen en geavanceerde technologie, zoals HEPA NanoProtect filters en NanoCloud, zorgen voor schone, gezonde lucht.

Unlock your home&apos;s potential with the Philips Air+ App

Ontgrendel het potentieel van je huis met de Philips Air+ App

Monitor en beheer je lucht, thuis of onderweg. De Philips Air+ App biedt een slimme ervaring waarmee je de controle houdt over de lucht die je inademt.

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¹ Deeltjes van 0,003 micron; uit de lucht die door het filter gaat, getest met NaCl aerosol door iUTA volgens DIN71460-1.
² Vergeleken met standaard ultrasone bevochtigers zonder aanvullende technologie om bacterieverspreiding te verminderen, getest door onafhankelijk lab.
³ Van de lucht die door het filter gaat, getest met NaCl aerosol door een extern laboratorium.
⁴ Op de laagste snelheidsstand. Geluidsvermogen getest volgens IEC60704.
⁵ Geluidsniveau op snelheid 1, gebaseerd op IEC 60704-2-2.
⁶ Dit apparaat met AI-gestuurde Auto Plus modus kan tot 50% kWh besparen vergeleken met hetzelfde apparaat met handmatige bediening en tot 25% kWh vergeleken met een apparaat met alleen temperatuurregeling. Besparingen variëren afhankelijk van weer, geografische locatie, kamerindeling en gebruikspatronen.
⁷ Getest door gecertificeerde derde partij volgens GB/T19411-2003 bij 35°C en 90%RH.
⁸ Berekend: 20m3, van 60% RH bij 27°, getest door gecertificeerde derde partij volgens ANSI/AHAM DH-1:2008. Resultaten kunnen verschillen door natuurlijke ventilatie, vocht.
⁹ Geldt voor geselecteerde modellen.
¹⁰ Microbiële reductietest door Airmid Healthgroup Ltd. met influenza (H1N1) in 28,5m3 testkamer, gebruik van turbomodus gedurende 30-40min.
¹¹ Getest volgens GB21551.3-2010 met S. Albus, 30m3 kamer, 1u, Turbo modus, extern lab.
¹² Microbiële reductietest door Antimikrop met SARS-CoV-2 in 30m3 testkamer, gebruik van turbomodus gedurende 1u.
¹³ Van de lucht die door het filter gaat, getest met huisstofmijt, berkenpollen en kattenallergenen volgens SOP 350.003 van het Oostenrijkse OFI instituut.​​​​​​​
¹⁴ Allergische Rhinitis en de Impact op Astma (ARIA) 2008, geschreven door J. Bousquet en ongeveer 50 andere KOL's, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160.
¹⁵ Philips garandeert prestaties van luchtreiniger alleen met originele vervangingsonderdelen.

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