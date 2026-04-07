Luchtverzorging & luchtreiniging voor thuis | Philips Home



¹ Deeltjes van 0,003 micron; uit de lucht die door het filter gaat, getest met NaCl aerosol door iUTA volgens DIN71460-1.

² Vergeleken met standaard ultrasone bevochtigers zonder aanvullende technologie om bacterieverspreiding te verminderen, getest door onafhankelijk lab.

³ Van de lucht die door het filter gaat, getest met NaCl aerosol door een extern laboratorium.

⁴ Op de laagste snelheidsstand. Geluidsvermogen getest volgens IEC60704.

⁵ Geluidsniveau op snelheid 1, gebaseerd op IEC 60704-2-2.

⁶ Dit apparaat met AI-gestuurde Auto Plus modus kan tot 50% kWh besparen vergeleken met hetzelfde apparaat met handmatige bediening en tot 25% kWh vergeleken met een apparaat met alleen temperatuurregeling. Besparingen variëren afhankelijk van weer, geografische locatie, kamerindeling en gebruikspatronen.

⁷ Getest door gecertificeerde derde partij volgens GB/T19411-2003 bij 35°C en 90%RH.

⁸ Berekend: 20m3, van 60% RH bij 27°, getest door gecertificeerde derde partij volgens ANSI/AHAM DH-1:2008. Resultaten kunnen verschillen door natuurlijke ventilatie, vocht.

⁹ Geldt voor geselecteerde modellen.

¹⁰ Microbiële reductietest door Airmid Healthgroup Ltd. met influenza (H1N1) in 28,5m3 testkamer, gebruik van turbomodus gedurende 30-40min.

¹¹ Getest volgens GB21551.3-2010 met S. Albus, 30m3 kamer, 1u, Turbo modus, extern lab.

¹² Microbiële reductietest door Antimikrop met SARS-CoV-2 in 30m3 testkamer, gebruik van turbomodus gedurende 1u.

¹³ Van de lucht die door het filter gaat, getest met huisstofmijt, berkenpollen en kattenallergenen volgens SOP 350.003 van het Oostenrijkse OFI instituut.​​​​​​​

¹⁴ Allergische Rhinitis en de Impact op Astma (ARIA) 2008, geschreven door J. Bousquet en ongeveer 50 andere KOL's, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160.

¹⁵ Philips garandeert prestaties van luchtreiniger alleen met originele vervangingsonderdelen.