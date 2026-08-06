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Vloeronderhoud | Vloerreinigingsproducten | Philips Home

Philips Vloerverzorging

Vloeronderhoud

Wij geloven dat alle vloeren gebruikt moeten kunnen worden zonder dat je je zorgen hoeft te maken over de rommel die het dagelijkse leven met zich meebrengt. De vloerverzorgingsproducten van Philips zijn vakkundig ontworpen om je thuis te helpen met schoonmaken en je vloer niet alleen vrij van stof en zichtbaar vuil te houden maar ook effectief schoon te maken. Van krachtige stofzuigers tot slimme elektrische dweilen en zelfs robotvloerreinigers: het assortiment vloeronderhoud van Philips biedt oplossingen voor de meest hardnekkige klusjes in huis. Ontdek effectieve vloerreinigingsapparaten en hoogwaardige vloerreinigingsproducten om vandaag nog moeiteloos het comfort en de hygiëne in je huis te verbeteren. lees minder

Philips FloorCare draadloze stofzuiger met PowerCyclone; vangt zelfs fijnstof en geniet van langdurige prestaties, zichtbaar in de transparante stofbak.
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Welkomstaanbieding

Meld je aan en profiteer van 10% korting op je eerste bestelling

Meer lezen
2 jaar garantie en 30 dagen retourrecht

2 jaar garantie en 30 dagen retourrecht

Directe garantieregistratie bij uw aankoop

Gratis bezorging

Gratis levering

Alle aankopen boven €20 worden gratis verzonden

Koop nu, betaal later

Koop nu, betaal later

Betaal tot 30 dagen later met Klarna