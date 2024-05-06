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PureProtect Pet 3000 Series HEPA NanoProtect Filter

FY3110/00

PureProtect Pet 3000 Series HEPA NanoProtect Filter

CHF 60.90
CC_2025_AC3360_11_Original filter_1x1
CC_2025_AC3360_11_Original filter_1x1
CC_2025_AC3360_11_Filter compatibility_1x1
CC_2025_AC3360_11_4-layer HEPA filtration_1x1
CC_2025_AC3360_11_Filter status indicator_1x1
CC_2025_AC3360_11_Washable pre-filter_1x1
CC_2025_AC3360_11_Connectivity Air+ app_1x1

Lang anhaltende Frische und Schutz für Haustiere

Erfasst effektiv Haare und Gerüche von Haustieren

Original-Ersatzfilter für den Philips Pet Air Purifier: 4-schichtiges System mit Vorfilter, HEPA-Filter, Aktivkohle und Geruchsverschlussformel fängt Tierhaare und Allergene auf und entfernt Gerüche von Fell, Streu und Haustierabfällen für eine sauberere Luft.

undefinedKostenloser Versand ab CHF 20 Bestellwert
undefined3-5 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht.
ID FY3110/00

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Allgemeine Daten

Produkttyp
  • HEPA NanoProtect Filter
Im Lieferumfang enthalten
  • 1 Filter
HEPA NanoProtect
  • Ja
Vorfilter
  • Ja
Aktivkohle
  • Ja
Lebensdauer
  • 1 Jahr
Geruchsverschlussformel
  • Ja

Leistung

Partikelfilterung
  • 99,97 % bei 0,003 Mikrometer

Ursprungsland

Hergestellt in
  • China

Gewicht und Abmessungen

Produktlänge
  • 4,5 cm
Produktbreite
  • 32,3 cm
Produkthöhe
  • 32,3 cm
Verpackungslänge
  • 34 cm
Verpackungsbreite
  • 34 cm
Verpackungshöhe
  • 6 cm
Verpackungsgewicht
  • 1 kg

Ersatzfilter

Für Philips Luftreiniger
  • AC3360

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/FY3110