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PureProtect Pet 3000 Series HEPA NanoProtect Filter
FY3110/00
PureProtect Pet 3000 Series HEPA NanoProtect Filter
CHF 60.90
Lang anhaltende Frische und Schutz für Haustiere
Erfasst effektiv Haare und Gerüche von Haustieren
Original-Ersatzfilter für den Philips Pet Air Purifier: 4-schichtiges System mit Vorfilter, HEPA-Filter, Aktivkohle und Geruchsverschlussformel fängt Tierhaare und Allergene auf und entfernt Gerüche von Fell, Streu und Haustierabfällen für eine sauberere Luft.
ID FY3110/00
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Allgemeine Daten
|Produkttyp
|Im Lieferumfang enthalten
|HEPA NanoProtect
|Vorfilter
|Aktivkohle
|Lebensdauer
|Geruchsverschlussformel
Leistung
|Partikelfilterung
Ursprungsland
|Hergestellt in
Gewicht und Abmessungen
|Produktlänge
|Produktbreite
|Produkthöhe
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Ersatzfilter
|Für Philips Luftreiniger
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos