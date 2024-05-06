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Schweiz Schweiz (Deutsch)

Philips HomeRun 9000 Series Ersatzteil-Kit

XV1492/10

Philips HomeRun 9000 Series Ersatzteil-Kit

CHF 24.90
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Original-Ersatzset für HomeRun 9000 Series

3-in-1-Wartungskit

Alles, was du für die regelmäßige Wartung deines HomeRun 9000 Series Saug-Wischroboters benötigst. Dieses Original-Ersatzset enthält 1 Kehrwalze, 1 Seitenbürste und 2 Filter.

undefinedKostenloser Versand ab CHF 20 Bestellwert
undefined3-5 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID XV1492/10

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Gewicht und Abmessungen

Produktlänge
  • Filter: 10 cm, Kehrwalze: 18 cm, Seitenbürste: 16 cm
Produktbreite
  • Filter: 5,5 cm, Hauptbürste: 4 cm, Seitenbürste: 16 cm
Produkthöhe
  • Filter: 1 cm, Hauptbürste: 4 cm, Seitenbürste: 3 cm
Produktgewicht
  • Filter 0,0045 kg, Hauptbürste 0,055 kg, Seitenbürste 0,0056 kg
Verpackungslänge
  • 18,4 cm
Verpackungsbreite
  • 7,8 cm
Verpackungshöhe
  • 20,4 cm
Verpackungsgewicht
  • 0,29 kg

Technische Daten

Anzahl im Paket
  • 4
Akkubetrieb
  • Nein

Ursprungsland

Hergestellt in
  • China

Kompatibilität

Zubehörteil 1
  • 2 x waschbarer EPA-Filter
Zubehörteil 2
  • 1 x Hauptbürste
Zubehörteile 3
  • 1 x Seitenbürste
Passendes Zubehör 1
  • XV1491/10
Passendes Zubehör 2
  • XV1493/10
Passendes Zubehör 3
  • FC8022/04
Kompatibel mit
  • XU9100

Allgemeine Daten

Produkttyp
  • Original-Wartungskit für HomeRun 9000 Series
Hauptmaterial
  • ABS-Kunststoff

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/XV1492