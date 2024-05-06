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Accessoire balai rechargeable

FC8079/01

Accessoire balai rechargeable

Prix de vente recommandé CHF 59.90
CHF 59.80
Standard Product Photo Philips Rechargeable Stick Accessory FC8079_01
Standard Product Photo Philips Rechargeable Stick Accessory FC8079_01

Mini-brosse Turbo

Nettoyage rapide des tissus d'ameublement

La mini-brosse Turbo est idéale pour éliminer les poils d'animaux des tissus d'ameublement, des sièges et de la moquette ou des tapis. Elle est compacte, puissante et efficace, grâce à sa brosse rotative motorisée. Compatible avec les modèles SpeedPro (Aqua) et série 5000 (Aqua).

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de CHF 20
undefined3 à 5 jours ouvrables
Icon of EllipseAchetez maintenant. Payez plus tard avec Klarna.
undefined2 ans de garantie et 30 jours de retour.
ID FC8079/01

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Contenu

Mini-brosse Turbo
  • 1 x

Caractéristiques générales

Idéal pour
  • FC6721-FC6729

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/FC8079