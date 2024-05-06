Accessoire balai rechargeable

Mini-brosse Turbo Nettoyage rapide des tissus d'ameublement

La mini-brosse Turbo est idéale pour éliminer les poils d'animaux des tissus d'ameublement, des sièges et de la moquette ou des tapis. Elle est compacte, puissante et efficace, grâce à sa brosse rotative motorisée. Compatible avec les modèles SpeedPro (Aqua) et série 5000 (Aqua).