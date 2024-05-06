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PureProtect Pet série 3000 Filtre HEPA NanoProtect

FY3110/00

PureProtect Pet série 3000 Filtre HEPA NanoProtect

CHF 60.90
CC_2025_AC3360_11_Original filter_1x1
CC_2025_AC3360_11_Original filter_1x1
CC_2025_AC3360_11_Filter compatibility_1x1
CC_2025_AC3360_11_4-layer HEPA filtration_1x1
CC_2025_AC3360_11_Filter status indicator_1x1
CC_2025_AC3360_11_Washable pre-filter_1x1
CC_2025_AC3360_11_Connectivity Air+ app_1x1

Fraîcheur et protection pour les intérieurs avec des animaux

Élimine efficacement les poils et les odeurs d'animaux

Filtre de rechange d'origine pour le purificateur d'air pour animaux de compagnie Philips : système à 4 couches avec préfiltre, filtre HEPA, charbon actif et formule anti-odeurs pour capturer les poils d'animaux et les allergènes et éliminer les odeurs de litières, de pelage ou encore de déchets pour un air plus sain.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de CHF 20
undefined3 à 5 jours ouvrables
Icon of EllipseAchetez maintenant. Payez plus tard avec Klarna.
undefined2 ans de garantie et 30 jours de retour.
ID FY3110/00

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Type de produit
  • Filtre HEPA NanoProtect
Inclus dans l'emballage
  • 1 filtre
HEPA NanoProtect
  • Oui
Préfiltre
  • Oui
Charbon actif
  • Oui
Durée de vie
  • 1 an
Formule anti-odeurs
  • Oui

Performances

Filtration des particules
  • 99,97 % à 0,003 micron

Pays d'origine

Pays de fabrication
  • Chine

Poids et dimensions

Longueur du produit
  • 4,5 cm
Largeur du produit
  • 32,3 cm
Hauteur du produit
  • 32,3 cm
Longueur de l'emballage
  • 34 cm
Largeur de l'emballage
  • 34 cm
Hauteur de l'emballage
  • 6 cm
Poids de l'emballage
  • 1 kg

Remplacement

Pour purificateur(s) d'air Philips
  • AC3360

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/FY3110