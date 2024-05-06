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PureProtect Pet série 3000 Filtre HEPA NanoProtect
FY3110/00
PureProtect Pet série 3000 Filtre HEPA NanoProtect
CHF 60.90
Fraîcheur et protection pour les intérieurs avec des animaux
Élimine efficacement les poils et les odeurs d'animaux
Filtre de rechange d'origine pour le purificateur d'air pour animaux de compagnie Philips : système à 4 couches avec préfiltre, filtre HEPA, charbon actif et formule anti-odeurs pour capturer les poils d'animaux et les allergènes et éliminer les odeurs de litières, de pelage ou encore de déchets pour un air plus sain.
ID FY3110/00
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Caractéristiques générales
|Type de produit
|Inclus dans l'emballage
|HEPA NanoProtect
|Préfiltre
|Charbon actif
|Durée de vie
|Formule anti-odeurs
Performances
|Filtration des particules
Pays d'origine
|Pays de fabrication
Poids et dimensions
|Longueur du produit
|Largeur du produit
|Hauteur du produit
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
Remplacement
|Pour purificateur(s) d'air Philips
Assistance, manuel et consignes de sécurité