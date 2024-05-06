PureProtect Pet série 3000 Filtre HEPA NanoProtect

Fraîcheur et protection pour les intérieurs avec des animaux Élimine efficacement les poils et les odeurs d'animaux

Filtre de rechange d'origine pour le purificateur d'air pour animaux de compagnie Philips : système à 4 couches avec préfiltre, filtre HEPA, charbon actif et formule anti-odeurs pour capturer les poils d'animaux et les allergènes et éliminer les odeurs de litières, de pelage ou encore de déchets pour un air plus sain.