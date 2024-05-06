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Filtre de rechange d'origine Intégré 3-en-1

FYM220/30

Filtre de rechange d'origine Intégré 3-en-1

Prix de vente recommandé CHF 84.90
CHF 79.70
FYM220_10.jpg
FYM220_10.jpg
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater

3 filtres en 1 pour une performance optimale dès le premier jour

Filtre Philips authentique parfaitement adaptable

Notre système de filtration à 3 couches avec HEPA NanoProtect, charbon actif et préfiltre vous protège des bactéries, du pollen, de la poussière, des PM2.5, des squames d'animaux et des gaz. 

undefinedLivraison offerte dès Fr. 59 d'achat
undefined3 à 5 jours ouvrables
Icon of EllipseAchetez maintenant. Payez plus tard avec Klarna.
undefined2 ans de garantie et 30 jours de retour.
ID FYM220/30

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Type de produit
  • Filtre HEPA NanoProtect
Inclus dans l'emballage
  • 1 filtre
HEPA NanoProtect
  • Oui
Préfiltre
  • Oui
Charbon actif
  • Oui
Durée de vie
  • Jusqu'à 2 ans

Performances

Filtration des particules
  • 99,95 % à 0,003 micron

Poids et dimensions

Hauteur du produit
  • 152,9 mm
Poids du produit
  • 0,57 kg
Largeur du produit
  • 105 mm
Longueur du produit
  • 200 mm
Longueur de l'emballage
  • 210 mm
Largeur de l'emballage
  • 170 mm
Hauteur de l'emballage
  • 170 mm
Poids de l'emballage
  • 0,85 kg

Remplacement

Pour purificateur(s) d'air Philips
  • AMF220

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/FYM220