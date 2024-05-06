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Accessoire pour le Philips Airfryer Kit cuisson de taille familiale

HD9956/00

Accessoire pour le Philips Airfryer Kit cuisson de taille familiale

Prix de vente recommandé CHF 54.90
CHF 38.80
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Product in Use Photo Philips Airfryer XL Accessory Kit
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Product Detail Photograph Philips Airfryer XL Accessory Kit
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Kit cuisson de taille familiale

Accessoires pour maîtriser la pâtisserie à l'Airfryer

Le kit cuisson de taille familiale est l'accessoire idéal pour rendre votre Airfryer série 7000 Combi XXL ou Premium XXL encore plus polyvalent. Préparez de délicieux pains, quiches, gratins, currys, soupes, gâteaux, muffins et bien plus encore !

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undefined2 ans de garantie et 30 jours de retour
ID HD9956/00

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Poids et dimensions

Longueur du produit
  • 240
Largeur du produit
  • 240
Hauteur du produit
  • 97
Poids du produit
  • 0,516 kg
Longueur de l'emballage
  • 250
Largeur de l'emballage
  • 250
Hauteur de l'emballage
  • 107
Poids de l'emballage
  • 0,686 kg

Caractéristiques générales

Matériau principal
  • Acier plaqué

Pays d'origine

Fabriqué en
  • Chine

Caractéristiques techniques

Nombre dans le lot
  • 1
Classe énergétique
  • S. O.
Batterie
  • Non

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/HD9956