Accessoire pour le Philips Airfryer Kit cuisson de taille familiale
HD9956/00
Accessoire pour le Philips Airfryer Kit cuisson de taille familiale
Prix de vente recommandé CHF 54.90
CHF 38.80
Kit cuisson de taille familiale
Accessoires pour maîtriser la pâtisserie à l'Airfryer
Le kit cuisson de taille familiale est l'accessoire idéal pour rendre votre Airfryer série 7000 Combi XXL ou Premium XXL encore plus polyvalent. Préparez de délicieux pains, quiches, gratins, currys, soupes, gâteaux, muffins et bien plus encore !
ID HD9956/00
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Poids et dimensions
|Longueur du produit
|Largeur du produit
|Hauteur du produit
|Poids du produit
|Longueur de l'emballage
|Largeur de l'emballage
|Hauteur de l'emballage
|Poids de l'emballage
Caractéristiques générales
|Matériau principal
Pays d'origine
|Fabriqué en
Caractéristiques techniques
|Nombre dans le lot
|Classe énergétique
|Batterie
Assistance, manuel et consignes de sécurité