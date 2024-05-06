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Accessoires pour AquaTrio sans fil Filtre de rechange

XV1791/01

Accessoires pour AquaTrio sans fil Filtre de rechange

Prix de vente recommandé CHF 24.90
CHF 18.80
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Filtre de rechange

Filtre de rechange d'origine pour aspirateur AquaTrio sans fil

Kit de filtres de rechange compatibles avec l'aspirateur Philips AquaTrio série 9000 Wet & Dry sans fil. Le kit contient le boîtier de filtre complet, y compris le couvercle, le cache inférieur et le filtre en mousse lavable. Il est recommandé de le remplacer tous les six mois.

undefinedLivraison gratuite pour les commandes de plus de CHF 20
undefined3 à 5 jours ouvrables
Icon of EllipseAchetez maintenant. Payez plus tard avec Klarna.
undefined2 ans de garantie et 30 jours de retour.
ID XV1791/01

Caractéristiques

Spécifications

Caractéristiques

Contenu

Protections des boîtiers de filtre
  • 1 couvercle et 1 cache inférieur
Filtre en mousse lavable
  • 1 filtre en mousse

Caractéristiques générales

Idéal pour
  • XW9383, XW9385, XW9382, XW9384, XW9463 et XW9465

Assistance, manuel et consignes de sécurité

Vous trouverez ici l'assistance produit comprenant les manuels d'utilisation, les informations de sécurité, les FAQ et le dépannage : https://www.home.id/XV1791