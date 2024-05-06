Accessoires pour AquaTrio sans fil Filtre de rechange
XV1791/01
Accessoires pour AquaTrio sans fil Filtre de rechange
Prix de vente recommandé CHF 24.90
CHF 18.80
Filtre de rechange
Filtre de rechange d'origine pour aspirateur AquaTrio sans fil
Kit de filtres de rechange compatibles avec l'aspirateur Philips AquaTrio série 9000 Wet & Dry sans fil. Le kit contient le boîtier de filtre complet, y compris le couvercle, le cache inférieur et le filtre en mousse lavable. Il est recommandé de le remplacer tous les six mois.
ID XV1791/01
Caractéristiques
Spécifications
Caractéristiques
Contenu
|Protections des boîtiers de filtre
|Filtre en mousse lavable
Caractéristiques générales
|Idéal pour
Assistance, manuel et consignes de sécurité