Accessoires pour AquaTrio sans fil Filtre de rechange

Filtre de rechange Filtre de rechange d'origine pour aspirateur AquaTrio sans fil

Kit de filtres de rechange compatibles avec l'aspirateur Philips AquaTrio série 9000 Wet & Dry sans fil. Le kit contient le boîtier de filtre complet, y compris le couvercle, le cache inférieur et le filtre en mousse lavable. Il est recommandé de le remplacer tous les six mois.