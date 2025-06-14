Climate Care | Philips Home
Nous prenons soin de votre air, pour un intérieur confortable et sain
Plus de 80 ans d'innovation scientifique
Plus de 80 ans de recherche et développement scientifiques pour t'offrir le meilleur air intérieur.
Garantie 2 ans et retours sous 30 jours
Garantie étendue et retours possibles sous 30 jours
Livraison gratuite
Livraison offerte sans minimum d'achat
Payez plus tard
Payez jusqu'à 30 jours plus tard avec Klarna
Découvrez notre gamme
Purificateurs
Humidificateurs
Purificateurs et humidificateurs 2-en-1
Multifonctions
Ventilateurs
Chauffages
Déshumidificateurs
Soin de l'air toute l'année. Confort permanent
Liberez le potentiel de votre maison avec l'application Philips Air+
Surveillez et contrôlez votre air, à la maison ou en déplacement. L'application Philips Air+ vous offre une expérience intelligente qui vous permet de prendre le contrôle de l’air que vous respirez.
L'avis de nos utilisateurs
Une qualité récompensé
Sélectionne tes accessoires
Filtre de rechange d'origine Filtre HEPA NanoProtect
FY1700_30
- Compatible avec la série 1000
- Contenu de l'emballage : 1 filtre
- Durée de vie de 1 an
Filtre de rechange d'origine Intégré 3-en-1
FYM860_30
- Durée de vie de 12 mois
- Filtre 99,97 % à 0,003 μm
- Préfiltre, HEPA, charbon actif
PureProtect Pro série 4200 Filtre HEPA NanoProtect
FY4200_30
- Compatible série 4200
- Jusqu'à 1 an de durée de vie
- Contenu de l'emballage : 2 filtres
Cotons d'aromathérapie d'origine Cotons d'aromathérapie
FY5100_00
- Compatible avec les produits Philips Climate Care
- Durée de vie de 24 mois
- Contenu de l'emballage : 24 cotons d'aromathérapie
Purificateur d'air séries 900 et 800 Filtre HEPA NanoProtect
FY0900_30
- Compatibilité : séries 900 et 800
- Jusqu'à 1 an de durée de vie
- Contenu de l'emballage : 1 filtre
Filtre de rechange d'origine Filtre HEPA NanoProtect
FY3430_30
- Compatible avec la série 3000i
- Contenu de l'emballage : 1 filtre
- Durée de vie de 3 ans
Filtre de rechange d'origine Filtre d'humidification
FY5030_00
- Compatible avec les humidificateurs série 5000
- Jusqu'à 6 mois de durée de vie
- Contenu de l'emballage : 1 filtre
Filtre de rechange d'origine Filtre d'humidification
FY2401_30
- Compatible avec la série 2000
- Contenu de l'emballage : 1 filtre
- Durée de vie de 6 mois
PureProtect série 3200 Filtre HEPA NanoProtect
FY3200_30
- Compatible série 3200
- Jusqu'à 1 an de durée de vie
- Contenu de l'emballage : 2 filtres
Filtre de rechange d'origine Filtre d'humidification
FY3446_30
- Compatible avec les séries 2000 et 3000
- Contenu de l'emballage : 1 filtre
- Durée de vie de 6 mois
Filtre de rechange d'origine Filtre d'humidification NanoCloud
FY3455_00
- Compatible avec la série 3000
- Contenu de l'emballage : 1 filtre
- Durée de vie de 6 mois
Découvrez nos autres produits
¹ Particules de 0,003 microns ; de l'air qui passe à travers le filtre, testé avec un aérosol NaCl par iUTA selon DIN71460-1.
² Comparé aux humidificateurs ultrasoniques classiques qui ne contiennent pas de technologie supplémentaire pour réduire la propagation des bactéries, testé par un laboratoire indépendant.
³ De l'air qui passe à travers le filtre, testé avec un aérosol NaCl par un laboratoire tiers.
⁴ À la vitesse la plus basse. Puissance sonore testée selon la norme IEC60704.
⁵ Niveau sonore à la vitesse 1, basé sur la norme IEC 60704-2-2.
⁶ Cet appareil avec mode Auto Plus propulsé par l'IA peut économiser jusqu’à 50 % d’énergie par rapport à un appareil avec contrôle manuel et jusqu’à 25 % d’énergie par rapport à un appareil avec contrôle de température uniquement. Les économies varient en fonction de la météo, de la localisation géographique, de l’aménagement de la pièce et des habitudes d’utilisation.
⁷ Testé par un tiers certifié selon la norme GB/T19411-2003 à 35°C et 90 % HR.
⁸ Calculé : 20m3, à partir de 60 % HR à 27°, testé par un tiers certifié selon la norme ANSI/AHAM DH-1:2008. Les résultats peuvent différer en raison de la ventilation naturelle, de l'humidité.
⁹ S'applique à certains modèles.
¹⁰ Test de réduction microbienne par Airmid Healthgroup Ltd. avec le virus de la grippe (H1N1) dans une chambre de test de 28,5m3, en mode turbo pendant 30-40 minutes.
¹¹ Testé selon la norme GB21551.3-2010 avec S. Albus, chambre de 30m3, 1h, mode Turbo, laboratoire tiers.
¹² Test de réduction microbienne par Antimikrop avec SARS-CoV-2 dans une chambre de test de 30m3, en mode turbo pendant 1h.
¹³ De l'air qui passe à travers le filtre, testé avec des allergènes d’acariens, de pollen de bouleau et de chat selon la norme SOP 350.003 de l'institut autrichien OFI.
¹⁴ Rhinite allergique et son impact sur l'asthme (ARIA) 2008, rédigé par J. Bousquet et environ 50 autres KOL, Allergy 2008 : 63 (Suppl. 86) : 8-160.
¹⁵ Philips garantit les performances du purificateur uniquement avec des pièces de rechange d'origine.
Livraison gratuite
Livraison offerte sans minimum d'achat
Payez plus tard
Payez jusqu'à 30 jours plus tard avec Klarna
Émissions compensées
Nous compensons toutes les émissions CO2 des livraisons de notre boutique Philips.
Pour ceux qui font d'une maison un chez soi
Conception d'appareils électroménagers pour votre maison, tout en prenant soin de notre planète