Climate Care | Philips Home

Philips Climate Care

Nous prenons soin de votre air, pour un intérieur confortable et sain​

Transformez la qualité de l'air chez vous avec les appareils Philips Climate Care. Purifiez votre intérieur en éliminant les polluants, bactéries, virus, moisissures et allergènes, tout en maintenant une humidité et une température idéales pour un environnement plus sain. Offrez un confort optimal à votre famille dès maintenant. common.readLess

Une famille lit dans le salon avec le purificateur d&apos;air Philips Climate Care Series 3000i. Un chien se repose à proximité, soulignant l&apos;air pur.
Plus de 80 ans d&apos;innovation scientifique

Plus de 80 ans de recherche et développement scientifiques pour t'offrir le meilleur air intérieur.

Garantie 2 ans et retours sous 30 jours

Garantie étendue et retours possibles sous 30 jours

Livraison gratuite

Livraison offerte sans minimum d'achat

Payez plus tard

Payez jusqu'à 30 jours plus tard avec Klarna

Découvrez notre gamme

Purificateurs

Humidificateurs

Purificateurs et humidificateurs 2-en-1

Multifonctions

Ventilateurs

Chauffages

Déshumidificateurs

Soin de l'air toute l'année. Confort permanent

Avec plus de 80 ans de recherche, Philips assure une qualité d'air intérieur optimale. Des tests rigoureux en conditions réelles et une technologie de pointe, comme les filtres HEPA NanoProtect et NanoCloud, garantissent un air pur et sain. common.readLess

Déverrouillez le potentiel de votre maison avec l&apos;application Philips Air+

Surveillez et contrôlez votre air, à la maison ou en déplacement. L'application Philips Air+ vous offre une expérience intelligente qui vous permet de prendre le contrôle de l’air que vous respirez.

L'avis de nos utilisateurs​

Sélectionne tes accessoires

Filtre de rechange d'origine Filtre HEPA NanoProtect

FY1700_30

  • Compatible avec la série 1000
  • Contenu de l'emballage : 1 filtre
  • Durée de vie de 1 an
productSummary.rrPrice CHF 74.90
CHF 72.80
Filtre de rechange d'origine Intégré 3-en-1

FYM860_30

  • Durée de vie de 12 mois
  • Filtre 99,97 % à 0,003 μm
  • Préfiltre, HEPA, charbon actif
productSummary.rrPrice CHF 64.90
CHF 54.30
PureProtect Pro série 4200 Filtre HEPA NanoProtect

FY4200_30

  • Compatible série 4200
  • Jusqu'à 1 an de durée de vie
  • Contenu de l'emballage : 2 filtres
productSummary.rrPrice 89.90 CHF
74.80 CHF
Cotons d'aromathérapie d'origine Cotons d'aromathérapie

FY5100_00

  • Compatible avec les produits Philips Climate Care
  • Durée de vie de 24 mois
  • Contenu de l'emballage : 24 cotons d'aromathérapie
CHF 7.90
Purificateur d'air séries 900 et 800 Filtre HEPA NanoProtect

FY0900_30

  • Compatibilité : séries 900 et 800
  • Jusqu'à 1 an de durée de vie
  • Contenu de l'emballage : 1 filtre
39.90 CHF
Filtre de rechange d'origine Filtre HEPA NanoProtect

FY3430_30

  • Compatible avec la série 3000i
  • Contenu de l'emballage : 1 filtre
  • Durée de vie de 3 ans
productSummary.rrPrice 119.00 CHF
78.80 CHF
Filtre de rechange d'origine Filtre d'humidification

FY5030_00

  • Compatible avec les humidificateurs série 5000
  • Jusqu'à 6 mois de durée de vie
  • Contenu de l'emballage : 1 filtre
CHF 24.90
Filtre de rechange d'origine Filtre d'humidification

FY2401_30

  • Compatible avec la série 2000
  • Contenu de l'emballage : 1 filtre
  • Durée de vie de 6 mois
productSummary.rrPrice 24.90 CHF
23.40 CHF
PureProtect série 3200 Filtre HEPA NanoProtect

FY3200_30

  • Compatible série 3200
  • Jusqu'à 1 an de durée de vie
  • Contenu de l'emballage : 2 filtres
productSummary.rrPrice 79.90 CHF
75.90 CHF
Filtre de rechange d'origine Filtre d'humidification

FY3446_30

  • Compatible avec les séries 2000 et 3000
  • Contenu de l'emballage : 1 filtre
  • Durée de vie de 6 mois
productSummary.rrPrice CHF 24.90
CHF 22.80
Filtre de rechange d'origine Filtre d'humidification NanoCloud

FY3455_00

  • Compatible avec la série 3000
  • Contenu de l'emballage : 1 filtre
  • Durée de vie de 6 mois
productSummary.rrPrice CHF 29.90
CHF 26.70


¹ Particules de 0,003 microns ; de l'air qui passe à travers le filtre, testé avec un aérosol NaCl par iUTA selon DIN71460-1.
² Comparé aux humidificateurs ultrasoniques classiques qui ne contiennent pas de technologie supplémentaire pour réduire la propagation des bactéries, testé par un laboratoire indépendant.
³ De l'air qui passe à travers le filtre, testé avec un aérosol NaCl par un laboratoire tiers.
⁴ À la vitesse la plus basse. Puissance sonore testée selon la norme IEC60704.
⁵ Niveau sonore à la vitesse 1, basé sur la norme IEC 60704-2-2.
⁶ Cet appareil avec mode Auto Plus propulsé par l'IA peut économiser jusqu’à 50 % d’énergie par rapport à un appareil avec contrôle manuel et jusqu’à 25 % d’énergie par rapport à un appareil avec contrôle de température uniquement. Les économies varient en fonction de la météo, de la localisation géographique, de l’aménagement de la pièce et des habitudes d’utilisation.
⁷ Testé par un tiers certifié selon la norme GB/T19411-2003 à 35°C et 90 % HR.
⁸ Calculé : 20m3, à partir de 60 % HR à 27°, testé par un tiers certifié selon la norme ANSI/AHAM DH-1:2008. Les résultats peuvent différer en raison de la ventilation naturelle, de l'humidité.
⁹ S'applique à certains modèles.
¹⁰ Test de réduction microbienne par Airmid Healthgroup Ltd. avec le virus de la grippe (H1N1) dans une chambre de test de 28,5m3, en mode turbo pendant 30-40 minutes.
¹¹ Testé selon la norme GB21551.3-2010 avec S. Albus, chambre de 30m3, 1h, mode Turbo, laboratoire tiers.
¹² Test de réduction microbienne par Antimikrop avec SARS-CoV-2 dans une chambre de test de 30m3, en mode turbo pendant 1h.
¹³ De l'air qui passe à travers le filtre, testé avec des allergènes d’acariens, de pollen de bouleau et de chat selon la norme SOP 350.003 de l'institut autrichien OFI.
¹⁴ Rhinite allergique et son impact sur l'asthme (ARIA) 2008, rédigé par J. Bousquet et environ 50 autres KOL, Allergy 2008 : 63 (Suppl. 86) : 8-160.
¹⁵ Philips garantit les performances du purificateur uniquement avec des pièces de rechange d'origine.

Pour ceux qui font d'une maison un chez soi

Conception d'appareils électroménagers pour votre maison, tout en prenant soin de notre planète