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Česká republika Čeština (Čeština)

Příslušenství pro údržbu AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco

CA6903/10

Příslušenství pro údržbu AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco

399,00 Kč
AquaClean_PDP_CA6903-10 CZ
AquaClean_PDP_CA6903-10 CZ
CA6903_10 PDP

Až 5000 šálků* bez vodního kamene

S každým filtrem si vychutnáte až 625* šálků!

Inovativní vodní filtr AquaClean omezuje tvorbu vodního kamene. Můžete si vychutnat čerstvou kávu připravenou z čisté vody. Používejte pouze originál vodní filtr Philips AquaClean. Zajistíte tak maximální životnost a bezpečnost svých kávovarů Philips a Saeco.

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ID CA6903/10

Funkce

Specifikace

Specifikace

Hmotnost a rozměry

Délka výrobku
  • 8,00 cm
Šířka výrobku
  • 8,00 cm
Výška výrobku
  • 8,00 cm
Hmotnost výrobku
  • 0,143 kg
Délka balení
  • 6,00 cm
Šířka balení
  • 9,50 cm
Výška balení
  • 15,00 cm
Hmotnost balení
  • 0,165 kg

Kompatibilita

Přístroje
  • 800 Series, 1200 Series, 2200 Series, 3200 Series, 4300 Series, 4400 Series, 5400 Series, 5500 Series, GranAroma, Xelsis

Obecné specifikace

Typ výrobku
  • Příslušenství
Primární materiál
  • Plast
Záruka
  • 2 roky
Certifikace
  • Ano

Země původu

Vyrobeno v
  • Čína

Odolnost

Balení
  • 70 % recyklovaných materiálů
Uživatelská příručka
  • >75 % recyklovaného papíru

Technické údaje

Napájení
  • Ne
Obsah balení
  • 1
Výrobek na baterie
  • Ne

Podpora produktu, návod a bezpečnostní info

Zde najdete podporu produktu včetně uživatelských příruček, bezpečnostních informací, často kladených otázek a řešení problémů: https://www.home.id/CA6903