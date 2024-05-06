Příslušenství pro údržbu AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco
CA6903/10
Příslušenství pro údržbu AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco
399,00 Kč
Až 5000 šálků* bez vodního kamene
S každým filtrem si vychutnáte až 625* šálků!
Inovativní vodní filtr AquaClean omezuje tvorbu vodního kamene. Můžete si vychutnat čerstvou kávu připravenou z čisté vody. Používejte pouze originál vodní filtr Philips AquaClean. Zajistíte tak maximální životnost a bezpečnost svých kávovarů Philips a Saeco.
ID CA6903/10
Funkce
Specifikace
Specifikace
Hmotnost a rozměry
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|Šířka výrobku
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|Hmotnost výrobku
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|Šířka balení
|Výška balení
|Hmotnost balení
Kompatibilita
|Přístroje
Obecné specifikace
|Typ výrobku
|Primární materiál
|Záruka
|Certifikace
Země původu
|Vyrobeno v
Odolnost
|Balení
|Uživatelská příručka
Technické údaje
|Napájení
|Obsah balení
|Výrobek na baterie
Podpora produktu, návod a bezpečnostní info