5000 Series Keramický ohřívač Smart Tower
CX5120/11
5000 Series Keramický ohřívač Smart Tower
2 699,00 Kč
Výkonné vytápění, optimální energetická účinnost
Snížení spotřeby až o 50 % ve srovnání s běžnými přímotopy (1)
Užívejte si výkonné vytápění a snadné ovládání teploty. Má funkci rychlého zahřátí za 2 sekundy s nastavitelným výkonem do 2 000 W, technologii Eco AI pro úsporu energie, propojení s aplikací a pokročilé bezpečnostní funkce.
ID CX5120/11
Funkce
Specifikace
Specifikace
Obecné specifikace
|Typ výrobku
|Technologie
|Barva
|Primární materiál
|Připojení k internetu
|Dosah Wi-Fi
|Kompatibilita s chytrou domácností
Země původu
|Vyrobeno v
Výkon
|Doporučená velikost místnosti
Bezpečnostní vybavení
|Ochrana přehřátí
|Ochrana před převrácením
|Automatické vypnutí
|Obsah látek zpomalujících hoření
|Certifikovaná zástrčka
Energetická účinnost
|Spotřeba v pohotovostním režimu
|Napětí
|Frekvence
Použitelnost
|Délka kabelu
|Plánovač
|Časovač
|Rozhraní
Údržba
|Záruka
Hmotnost a rozměry
|Výška výrobku
|Hmotnost výrobku
|Šířka výrobku
|Délka výrobku
|Délka balení
|Šířka balení
|Výška balení
|Hmotnost balení
Technické údaje
|Maximální výkon
|Nastavení výkonu
|Řízení teploty
|Zobrazení teploty
|Režim ventilace
|Rozsah oscilace
|Min. úroveň hlasitosti
|Max. úroveň hlasitosti
Podpora produktu, návod a bezpečnostní info