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Česká republika Čeština (Čeština)

5000 Series Keramický ohřívač Smart Tower

CX5120/11

5000 Series Keramický ohřívač Smart Tower

2 699,00 Kč
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Výkonné vytápění, optimální energetická účinnost

Snížení spotřeby až o 50 % ve srovnání s běžnými přímotopy (1)

Užívejte si výkonné vytápění a snadné ovládání teploty. Má funkci rychlého zahřátí za 2 sekundy s nastavitelným výkonem do 2 000 W, technologii Eco AI pro úsporu energie, propojení s aplikací a pokročilé bezpečnostní funkce.

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ID CX5120/11

Funkce

Specifikace

Specifikace

Obecné specifikace

Typ výrobku
  • Přímotop
Technologie
  • Technologie Eco AI
Barva
  • Tmavě šedá, černá
Primární materiál
  • Plast
Připojení k internetu
  • Ano
Dosah Wi-Fi
  • 2,4 GHz
Kompatibilita s chytrou domácností
  • Ano (Alexa a Google Voice)

Země původu

Vyrobeno v
  • Čína

Výkon

Doporučená velikost místnosti
  • 20 m²

Bezpečnostní vybavení

Ochrana přehřátí
  • Ano
Ochrana před převrácením
  • Ano
Automatické vypnutí
  • Ano
Obsah látek zpomalujících hoření
  • Ano
Certifikovaná zástrčka
  • Označení CE, UKCA, IEC

Energetická účinnost

Spotřeba v pohotovostním režimu
  • <2 W
Napětí
  • 220–240 V
Frekvence
  • 50/60 Hz

Použitelnost

Délka kabelu
  • 1,7 m
Plánovač
  • Ano
Časovač
  • 1–12 hodin
Rozhraní
  • Dotykové rozhraní, LED

Údržba

Záruka
  • 2 roky

Hmotnost a rozměry

Výška výrobku
  • 580 mm
Hmotnost výrobku
  • 2,40 kg
Šířka výrobku
  • 196 mm
Délka výrobku
  • 212 mm
Délka balení
  • 232 mm
Šířka balení
  • 213 mm
Výška balení
  • 620 mm
Hmotnost balení
  • 3,30 kg

Technické údaje

Maximální výkon
  • 2 000 W
Nastavení výkonu
  • 2 (1 200 W, 2 000 W)
Řízení teploty
  • 1–37 °C
Zobrazení teploty
  • Ano (na zařízení)
Režim ventilace
  • Ne
Rozsah oscilace
  • 60°
Min. úroveň hlasitosti
  • 40,5 dB(A)
Max. úroveň hlasitosti
  • 55 dB(A)

Podpora produktu, návod a bezpečnostní info

Zde najdete podporu produktu včetně uživatelských příruček, bezpečnostních informací, často kladených otázek a řešení problémů: https://www.home.id/CX5120