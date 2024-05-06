Řada 1200 Plně automatické kávovary
EP1220/00
Řada 1200 Plně automatické kávovary
Snadná příprava 2 lahodných typů káv z čerstvých kávových zrn
Díky intuitivnímu dotykovému displeji
Vychutnejte si lahodnou chuť a aroma kávy z čerstvých zrn při dokonalé teplotě díky našemu inteligentnímu systému přípravy. Klasický napěňovač mléka vám umožní snadno vytvořit hedvábně jemné cappuccino nebo latte macchiato. Filtr AquaClean (Číslo patentu: EP1498060B1) není součástí balení.
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Příslušenství pro údržbu AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco
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Příslušenství pro údržbu AquaClean Originál vodní filtry Philips, Saeco 2ks
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Funkce
Specifikace
Specifikace
Technické údaje
|Hodnocení energetické účinnosti
|Napájení
|Napětí
|Frekvence
|Počet v balení
Odolnost
|Uživatelská příručka
|Balení
Energetická účinnost
|Spotřeba energie v pohotovostním režimu
|Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto
|Spotřeba energie v pohotovostním režimu se sítí
|Čas do automatického přepnutí do pohotovostního režimu
|Norma pro měření
Bezpečnostní vybavení
|Časovač automatického vypnutí
|Bezpečnostní certifikace
Země původu
|Vyrobeno v
Hmotnost a rozměry
|Délka výrobku
|Šířka výrobku
|Výška výrobku
|Hmotnost výrobku
|Délka balení
|Šířka balení
|Výška balení
|Hmotnost balení
Obecné specifikace
|Zdroj kávy
|Zapojení uživatele
|Typ výrobku
|Nápoje
|Předprogramované nápoje
|Počet porcí
|Tlak
|Vestavěný mlýnek
|Nastavení mlýnku
|Kapacita nádoby na kávová zrna
|Napěnění mléka
|Příprava s mlékem
|Kapacita nádržky na vodu
|Profily
|Primární materiál
|Sekundární materiál
|Rozhraní
|Záruka
|Možnosti připojení
|Části lze mýt v myčce
Kompatibilita
|Související příslušenství 1
|Související příslušenství 2
|Související příslušenství 3
|Související příslušenství 4
|Související příslušenství 5
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