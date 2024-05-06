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Česká republika Čeština (Čeština)

Řada 1200 Plně automatické kávovary

EP1220/00

Řada 1200 Plně automatické kávovary

9 499,00 Kč
Standard Product Photo Philips Series 1200 Fully automatic espresso machines
Standard Product Photo Philips Series 1200 Fully automatic espresso machines
Alternative Product Photograph Philips Series 1200 Fully automatic espresso machines
Alternative Product Photograph Philips Series 1200 Fully automatic espresso machines
Alternative Product Photograph Philips Series 1200 Fully automatic espresso machines
EP1220_10 size
Emotional Benefit Photo Philips Series 1200 Fully automatic espresso machines

Snadná příprava 2 lahodných typů káv z čerstvých kávových zrn

Díky intuitivnímu dotykovému displeji

Vychutnejte si lahodnou chuť a aroma kávy z čerstvých zrn při dokonalé teplotě díky našemu inteligentnímu systému přípravy. Klasický napěňovač mléka vám umožní snadno vytvořit hedvábně jemné cappuccino nebo latte macchiato. Filtr AquaClean (Číslo patentu: EP1498060B1) není součástí balení.

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AquaClean_PDP_CA6903-10 CZ

Příslušenství pro údržbu AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco

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399,00 Kč-30%
279,30 Kč
AquaClean_PDP_CA6903-22 CZ

Příslušenství pro údržbu AquaClean Originál vodní filtry Philips, Saeco 2ks

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719,00 Kč-30%
503,30 Kč
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ID EP1220/00

Funkce

Specifikace

Specifikace

Technické údaje

Hodnocení energetické účinnosti
  • Třída A
Napájení
  • 1 500 W
Napětí
  • 230 V
Frekvence
  • 50 Hz
Počet v balení
  • 1

Odolnost

Uživatelská příručka
  • >75 % recyklovaného papíru
Balení
  • >95 % recyklovaných materiálů

Energetická účinnost

Spotřeba energie v pohotovostním režimu
  • 0,2 W
Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto
  • není k dispozici
Spotřeba energie v pohotovostním režimu se sítí
  • není k dispozici
Čas do automatického přepnutí do pohotovostního režimu
  • 30 min
Norma pro měření
  • EN 50564:2011

Bezpečnostní vybavení

Časovač automatického vypnutí
  • Ano
Bezpečnostní certifikace
  • Ano

Země původu

Vyrobeno v
  • Rumunsko

Hmotnost a rozměry

Délka výrobku
  • 433 mm
Šířka výrobku
  • 246 mm
Výška výrobku
  • 371 mm
Hmotnost výrobku
  • 7,5 kg
Délka balení
  • 491,5 mm
Šířka balení
  • 287,5 mm
Výška balení
  • 487 mm
Hmotnost balení
  • 10–12,3 kg

Obecné specifikace

Zdroj kávy
  • Čerstvá kávová zrna
Zapojení uživatele
  • Dotykem tlačítka
Typ výrobku
  • Plně automatický kávovar
Nápoje
  • Espresso, horká voda, káva
Předprogramované nápoje
  • 2
Počet porcí
  • 2
Tlak
  • 15 barů
Vestavěný mlýnek
  • Ano
Nastavení mlýnku
  • 12
Kapacita nádoby na kávová zrna
  • 275 g
Napěnění mléka
  • Ano
Příprava s mlékem
  • Klasický napěňovač mléka
Kapacita nádržky na vodu
  • 1,8 l
Profily
  • Ne
Primární materiál
  • Plast
Sekundární materiál
  • Kov
Rozhraní
  • Intuitivní dotykový displej
Záruka
  • 2 roky
Možnosti připojení
  • Ne
Části lze mýt v myčce
  • Ano

Kompatibilita

Související příslušenství 1
  • Tablety do odstraňovače kávového oleje
  • Testovací proužek na tvrdost vody
  • Filtr AquaClean
Související příslušenství 2
  • Odvápňovací přípravek pro kávovary
Související příslušenství 3
  • Čisticí kartáček
Související příslušenství 4
  • Mazivo na spařovací jednotku Philips
Související příslušenství 5
  • Odměrka

Podpora produktu, návod a bezpečnostní info

Zde najdete podporu produktu včetně uživatelských příruček, bezpečnostních informací, často kladených otázek a řešení problémů: https://www.home.id/EP1220