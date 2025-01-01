Kávovary

Kuchyňské spotřebiče

Péče o oděvy a žehlení

Péče o podlahy – vysavače a mopy

P​éče o vzduch

Péče o zahradu

Péče o domácí mazlíčky

Díly a příslušenství

Nabídky

Podpora

O nás

O násPodporaNabídkyPředprodej na Black FridayDíly a příslušenstvíPéče o domácí mazlíčkyPéče o zahraduP​éče o vzduchOhřívače Ventilátory OdvlhčovačeZvlhčovače vzduchu 2 v 1 Čistička a zvlhčovač vzduchuMultifunkčníAir PerformerČističky vzduchuPéče o podlahy – vysavače a mopyOdstraňovač skvrnRobotickéHomeRunSáčkové a bezsáčkovéBezdrátovéAquaPlusBezdrátové nasucho i namokroAquaTrioPéče o oděvy a žehleníPéče o oblečeníŽehlicí systémy All-in-OneParní generátoryPerfectCareNapařovací žehličkyRuční napařovače5000 seriesKuchyňské spotřebičeRychlovarné konviceGrily a topinkovačePasta MakersKuchyňské spotřebiče na přípravu jídlaMixéry a odšťavňovačeFlip & Juice™AirfryersDual BasketSingle BasketKávovaryPřekapávací kávovaryPoloautomatický kávovar na espresso PhilipsAutomatické kávovary na espresso SaecoXelsisAutomatické kávovary na espresso Philips LatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Česká republika Čeština (Čeština)
Black Friday Předprodej začíná právě teď. Nakupte a ušetřete

Philips Series 2300 LatteGo Automatický kávovar

EP2333/40

Philips Series 2300 LatteGo Automatický kávovar

Doporučená maloobchodní cena 13 999,00 Kč
13 990,00 Kč
Philips Series 2300 LatteGo Automatický kávovar
Philips Series 2300 LatteGo Automatický kávovar
Philips Series 2300 LatteGo Automatický kávovar
Philips Series 2300 LatteGo Automatický kávovar
Philips Series 2300 LatteGo Automatický kávovar
Philips Series 2300 LatteGo Automatický kávovar
Philips Series 2300 LatteGo Automatický kávovar
Philips Series 2300 LatteGo Automatický kávovar
Philips Series 2300 LatteGo Automatický kávovar
Philips Series 2300 LatteGo Automatický kávovar

EP2333/40

Philips Series 2300 LatteGo Automatický kávovar

Doporučená maloobchodní cena 13 999,00 Kč
13 990,00 Kč
undefinedDoprava a vrácení zboží zdarma
undefined2-3 pracovní dny
Icon of EllipseKup nyní, zaplať později. Odlož platbu až na 30 dní s Klarna.
undefined2letá záruka a právo na vrácení do 30 dnů. Prodloužená záruka a 30denní lhůta pro vrácení.

Připravte 4 různé nápoje stiskem jediného tlačítka. Vždy s dokonalou pěnou, vůní i teplotou. Napěnovač mléka LatteGo automaticky připraví sametově hebkou pěnu pro kávu s mlékem. Snadno se nastavuje a lze jej vyčistit za pouhých 10 sekund*.

undefinedDoprava a vrácení zboží zdarma
undefined2-3 pracovní dny
Icon of EllipseKup nyní, zaplať později. Odlož platbu až na 30 dní s Klarna.
undefined2letá záruka a právo na vrácení do 30 dnů. Prodloužená záruka a 30denní lhůta pro vrácení.
ID EP2333/40

Vlastnosti

Vychutnejte si 4 nápoje stiskem jediného tlačítka

4 nápoje stiskem jediného tlačítka

Vychutnejte si kávu připravenou na 4 různé způsoby od klasického espressa, přes běžnou černou kávu až po cappuccino, s dokonalou pěnou, vůní i teplotou. Nebo použijte horkou vodu na přípravu čaje.

LatteGo mléčný systém s nejrychlejším čištěním na trhu*: 2 díly, žádná hadička

Nejrychleji čistitelný mléčný systém*

Napěňovač mléka LatteGo lze velmi rychle vyčistit. Skládá se jen ze dvou dílů a nemá žádné hadičky, takže jej snadno propláchnete pod tekoucí vodou a vyčistíte za pouhých 10 sekund, nebo vložíte do myčky nádobí. Kávovary Philips nenabízejí automatické čištění, protože vyžaduje doplňkové čištění.

Až 5 000 šálků** bez nutnosti odstraňování vodního kamene s filtrem AquaClean

Filtr AquaClean

Vyměníte-li filtr ve chvíli, kdy si to přístroj vyžádá, nebudete muset z přístroje odstraňovat vodní kámen až do 5 000 šálků a současně získáte výhodu dokonale čisté vody.

Inspirace a návody s aplikací Coffee+

Snadná, nápaditá káva s aplikací HomeID

Díky aplikaci Coffee+ využijete kávovar na maximum. Objevte vše, co máte vědět o svém automatickém kávovaru z pokynů na displeji a z aplikace Coffee+. Inspirujte se a experimentujte s kávovými recepty ve stylu kaváren pomocí pokynů v aplikaci krok za krokem.

Snadný výběr vaší oblíbené kávy

Snadný výběr vaší oblíbené kávy

Zvolte si své oblíbené nápoje snadno díky modernímu dotykovému displeji s barevnými ikonami. Upravte si kávu podle svého s funkcí My Coffee Choice: zvolte sílu kávy, množství vody a míru napěnění mléka přesně podle chuti.

Připravte si kávu potichu díky technologii SilentBrew

Tichá příprava kávy se SilentBrew

Připravte si šálek aromatické kávy potichu, díky naší špičkové technologii SilentBrew, která využívá tiché mletí a ochranu proti hluku, aby vytvořila příjemný zážitek z každé přípravy kávy. Certifikováno společností Quiet Mark.

Lepší chuť díky našemu odolnému keramickému mlýnku

100% keramické mlýnky

Díky našemu keramickému mlýnku s odolným povrchem si můžete dát kávu plné chuti. Odolný keramický mlýnek lze nastavit na 12 úrovní od jemného až po hrubé mletí.

Sametově hebká mléčná pěna díky systému LatteGo

Mléčný systém LatteGo

Stiskem jediného tlačítka systém LatteGo automaticky připraví sametově hebkou mléčnou pěnu, díky své cyklónové technologii pěnění. Použít můžete i rostlinná mléka.

Specifikace

Specifikace

Technické údaje

Hodnocení energetické účinnosti
  • Třída A
Napájení
  • 1 500 W
Napětí
  • 230 V
Frekvence
  • 50 Hz
Počet v balení
  • 1

Odolnost

Uživatelská příručka
  • >75 % recyklovaného papíru
Balení
  • >95 % recyklovaných materiálů

Energetická účinnost

Spotřeba energie v pohotovostním režimu
  • 0,2 W
Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto
  • není k dispozici
Spotřeba energie v pohotovostním režimu se sítí
  • není k dispozici
Čas do automatického přepnutí do pohotovostního režimu
  • 30 min
Norma pro měření
  • EN 50564:2011

Bezpečnostní vybavení

Časovač automatického vypnutí
  • Ano
Bezpečnostní certifikace
  • Ano

Země původu

Vyrobeno v
  • Rumunsko

Hmotnost a rozměry

Délka výrobku
  • 433 mm
Šířka výrobku
  • 246 mm
Výška výrobku
  • 371 mm
Hmotnost výrobku
  • 8 kg
Délka balení
  • 491,5 mm
Šířka balení
  • 287,5 mm
Výška balení
  • 487 mm
Hmotnost balení
  • 10–12,5 kg

Obecné specifikace

Zdroj kávy
  • Čerstvá kávová zrna
Zapojení uživatele
  • Dotykem tlačítka
Typ výrobku
  • Plně automatický kávovar
Nápoje
  • Espresso, káva, cappuccino, horká voda
Předprogramované nápoje
  • 3
Počet porcí
  • 2
Tlak
  • 15 barů
Vestavěný mlýnek
  • Ano
Nastavení mlýnku
  • 12
Kapacita nádoby na kávová zrna
  • 275 g
Napěnění mléka
  • Ano
Příprava s mlékem
  • LatteGo
Nádoba na mléko
  • 0,26 l
Kapacita nádržky na vodu
  • 1,8 l
Profily
  • Ne
Primární materiál
  • Plast
Sekundární materiál
  • Kov
Technologie
  • LatteGo
Rozhraní
  • Intuitivní dotykový displej
Záruka
  • 2 roky
Možnosti připojení
  • Ne
Části lze mýt v myčce
  • Ano

Kompatibilita

Dodávané příslušenství 1
  • Filtr AquaClean
Dodávané příslušenství 4
  • LatteGo
Související příslušenství 1
  • Tablety do odstraňovače kávového oleje
  • Odměrka
  • Testovací proužek na tvrdost vody
Související příslušenství 2
  • Odvápňovací přípravek pro kávovary
Související příslušenství 3
  • Čisticí kartáček
Související příslušenství 4
  • Mazivo na spařovací jednotku Philips

Důležité informace

Založeno na testování zákazníků v Německu v porovnání s vedoucími plně automatickými kávovary na jeden dotyk (káva + mléko) na trhu (2023).

*Založeno na 8 výměnách filtrů, jak je uvedeno na přístroji. Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.

Doprava

Odesláno do 2-3 pracovní dny