Philips Series 2300 LatteGo Automatický kávovar
Philips Series 2300 LatteGo Automatický kávovar
Philips Series 2300 LatteGo Automatický kávovar
Připravte 4 různé nápoje stiskem jediného tlačítka. Vždy s dokonalou pěnou, vůní i teplotou. Napěnovač mléka LatteGo automaticky připraví sametově hebkou pěnu pro kávu s mlékem. Snadno se nastavuje a lze jej vyčistit za pouhých 10 sekund*.
Vlastnosti
Vychutnejte si 4 nápoje stiskem jediného tlačítka
Vychutnejte si kávu připravenou na 4 různé způsoby od klasického espressa, přes běžnou černou kávu až po cappuccino, s dokonalou pěnou, vůní i teplotou. Nebo použijte horkou vodu na přípravu čaje.
LatteGo mléčný systém s nejrychlejším čištěním na trhu*: 2 díly, žádná hadička
Napěňovač mléka LatteGo lze velmi rychle vyčistit. Skládá se jen ze dvou dílů a nemá žádné hadičky, takže jej snadno propláchnete pod tekoucí vodou a vyčistíte za pouhých 10 sekund, nebo vložíte do myčky nádobí. Kávovary Philips nenabízejí automatické čištění, protože vyžaduje doplňkové čištění.
Až 5 000 šálků** bez nutnosti odstraňování vodního kamene s filtrem AquaClean
Vyměníte-li filtr ve chvíli, kdy si to přístroj vyžádá, nebudete muset z přístroje odstraňovat vodní kámen až do 5 000 šálků a současně získáte výhodu dokonale čisté vody.
Inspirace a návody s aplikací Coffee+
Díky aplikaci Coffee+ využijete kávovar na maximum. Objevte vše, co máte vědět o svém automatickém kávovaru z pokynů na displeji a z aplikace Coffee+. Inspirujte se a experimentujte s kávovými recepty ve stylu kaváren pomocí pokynů v aplikaci krok za krokem.
Snadný výběr vaší oblíbené kávy
Zvolte si své oblíbené nápoje snadno díky modernímu dotykovému displeji s barevnými ikonami. Upravte si kávu podle svého s funkcí My Coffee Choice: zvolte sílu kávy, množství vody a míru napěnění mléka přesně podle chuti.
Připravte si kávu potichu díky technologii SilentBrew
Připravte si šálek aromatické kávy potichu, díky naší špičkové technologii SilentBrew, která využívá tiché mletí a ochranu proti hluku, aby vytvořila příjemný zážitek z každé přípravy kávy. Certifikováno společností Quiet Mark.
Lepší chuť díky našemu odolnému keramickému mlýnku
Díky našemu keramickému mlýnku s odolným povrchem si můžete dát kávu plné chuti. Odolný keramický mlýnek lze nastavit na 12 úrovní od jemného až po hrubé mletí.
Sametově hebká mléčná pěna díky systému LatteGo
Stiskem jediného tlačítka systém LatteGo automaticky připraví sametově hebkou mléčnou pěnu, díky své cyklónové technologii pěnění. Použít můžete i rostlinná mléka.
Specifikace
Specifikace
Technické údaje
|Hodnocení energetické účinnosti
|Napájení
|Napětí
|Frekvence
|Počet v balení
Odolnost
|Uživatelská příručka
|Balení
Energetická účinnost
|Spotřeba energie v pohotovostním režimu
|Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto
|Spotřeba energie v pohotovostním režimu se sítí
|Čas do automatického přepnutí do pohotovostního režimu
|Norma pro měření
Bezpečnostní vybavení
|Časovač automatického vypnutí
|Bezpečnostní certifikace
Země původu
|Vyrobeno v
Hmotnost a rozměry
|Délka výrobku
|Šířka výrobku
|Výška výrobku
|Hmotnost výrobku
|Délka balení
|Šířka balení
|Výška balení
|Hmotnost balení
Obecné specifikace
|Zdroj kávy
|Zapojení uživatele
|Typ výrobku
|Nápoje
|Předprogramované nápoje
|Počet porcí
|Tlak
|Vestavěný mlýnek
|Nastavení mlýnku
|Kapacita nádoby na kávová zrna
|Napěnění mléka
|Příprava s mlékem
|Nádoba na mléko
|Kapacita nádržky na vodu
|Profily
|Primární materiál
|Sekundární materiál
|Technologie
|Rozhraní
|Záruka
|Možnosti připojení
|Části lze mýt v myčce
Kompatibilita
|Dodávané příslušenství 1
|Dodávané příslušenství 4
|Související příslušenství 1
|Související příslušenství 2
|Související příslušenství 3
|Související příslušenství 4
Důležité informace
Založeno na testování zákazníků v Německu v porovnání s vedoucími plně automatickými kávovary na jeden dotyk (káva + mléko) na trhu (2023).
*Založeno na 8 výměnách filtrů, jak je uvedeno na přístroji. Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.
Doprava
Odesláno do 2-3 pracovní dny