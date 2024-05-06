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Čistička vzduchu řady 800 Filtr HEPA NanoProtect a aktivní uhlí
FY0293/30
Čistička vzduchu řady 800 Filtr HEPA NanoProtect a aktivní uhlí
1 199,00 Kč
Originální filtr pro čističku vzduchu 800 Series
Účinně zachycuje 99,9 % nanočástic (1)
Originální náhradní filtr pro vaši čističku vzduchu: filtrace 3 v 1 s filtrem HEPA NanoProtect, aktivním uhlíkem a předfiltrem pro ochranu před škodlivinami, pylem, prachem, alergeny domácích zvířat a virovými částicemi.
ID FY0293/30
Funkce
Specifikace
Specifikace
Obecné specifikace
|Typ výrobku
|Součásti balení
|HEPA NanoProtect
|Předfiltr
|Aktivní uhlík
|Životnost
Výkon
|Filtrace částic
Hmotnost a rozměry
|Výška výrobku
|Hmotnost výrobku
|Šířka výrobku
|Délka výrobku
|Délka balení
|Šířka balení
|Výška balení
|Hmotnost balení
Výměna
|Pro čističky vzduchu Philips
Podpora produktu, návod a bezpečnostní info