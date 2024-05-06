Kávovary

Kuchyňské spotřebiče

Péče o oděvy a žehlení

Péče o podlahy – vysavače a mopy

P​éče o vzduch

Péče o zahradu

Péče o domácí mazlíčky

Díly a příslušenství

Nabídky

Podpora

O nás

O násPodporaPožádat o vráceníZaregistrujte svůj výrobekPodporaNabídkyZaregistrujte se a ušetřetOblíbené produktyCoffee Days: slevy až 35 %. Objevte nabídku! Díly a příslušenstvíPéče o domácí mazlíčkyPéče o zahraduP​éče o vzduchOhřívače Ventilátory OdvlhčovačeZvlhčovače vzduchu 2 v 1 Čistička a zvlhčovač vzduchuMultifunkčníAir PerformerČističky vzduchuPéče o podlahy – vysavače a mopyOdstraňovač skvrnRobotickéHomeRunSáčkové a bezsáčkovéBezdrátovéAquaPlusBezdrátové nasucho i namokroAquaTrioOneUp elektrické mopyOneUpPéče o oděvy a žehleníPéče o oblečeníŽehlicí systémy All-in-OneParní generátoryPerfectCareNapařovací žehličkyRuční napařovače5000 seriesOneTurn – spojení žehličky a napařovačeKuchyňské spotřebičeRychlovarné konviceTopinkovače a sendvičovačeGrilyPasta MakersKuchyňské spotřebiče na přípravu jídlaMixéry a odšťavňovačeFlip & Juice™AirfryersDual BasketSingle BasketKávovaryPřekapávací kávovaryPoloautomatický kávovar na espresso PhilipsKávovar BaristinaAutomatické kávovary na espresso SaecoXelsisAutomatické kávovary na espresso Philips LatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Česká republika Čeština (Čeština)
Coffee Days: slevy až 35 %. Objevte nabídku! Nakupovat

Čistička vzduchu řady 800 Filtr HEPA NanoProtect a aktivní uhlí

FY0293/30

Čistička vzduchu řady 800 Filtr HEPA NanoProtect a aktivní uhlí

1 199,00 Kč
CC_2025_FY0293_30_Gallery_01_1x1
CC_2025_FY0293_30_Gallery_01_1x1
CC_2025_FY0293_30_Gallery_02_1x1
CC_2025_FY0293_30_Gallery_03_1x1
CC_2025_FY0293_30_Gallery_04_1x1
CC_2025_FY0293_30_Gallery_05_1x1
CC_2025_FY0293_30_Gallery_06_1x1

Originální filtr pro čističku vzduchu 800 Series

Účinně zachycuje 99,9 % nanočástic (1)

Originální náhradní filtr pro vaši čističku vzduchu: filtrace 3 v 1 s filtrem HEPA NanoProtect, aktivním uhlíkem a předfiltrem pro ochranu před škodlivinami, pylem, prachem, alergeny domácích zvířat a virovými částicemi.

undefinedDoprava a vrácení zboží zdarma
undefined2-3 pracovní dny
Icon of EllipseKup teď, zaplať za 30 dní s Klarnou.
undefined2 letá záruka a 30 dní na vrácení
ID FY0293/30

Funkce

Specifikace

Specifikace

Obecné specifikace

Typ výrobku
  • Filtr HEPA NanoProtect
Součásti balení
  • 1x filtr
HEPA NanoProtect
  • Ano
Předfiltr
  • Ano
Aktivní uhlík
  • Ano
Životnost
  • Až 1 rok

Výkon

Filtrace částic
  • 99,9 % při velikosti 0,003 mikronu

Hmotnost a rozměry

Výška výrobku
  • 188 mm
Hmotnost výrobku
  • 0,44 kg
Šířka výrobku
  • 195 mm
Délka výrobku
  • 195 mm
Délka balení
  • 197 mm
Šířka balení
  • 197 mm
Výška balení
  • 205 mm
Hmotnost balení
  • 0,32 kg

Výměna

Pro čističky vzduchu Philips
  • AC0830, AC0850

Podpora produktu, návod a bezpečnostní info

Zde najdete podporu produktu včetně uživatelských příruček, bezpečnostních informací, často kladených otázek a řešení problémů: https://www.home.id/FY0293