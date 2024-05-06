Philips All-in-1 Brew Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem
HD7900/50
Philips All-in-1 Brew Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem
Chuť čerstvých zrnek v každém šálku.
Snadná příprava, lahodná chuť.
Lahodná káva připravená z čerstvě namletých zrn přímo u vás doma s překapávačem Philips All-in-One Brew s vestavěným mlýnkem. Připravte plnou konvici pro celou rodinu nebo jeden šálek přímo do vašeho oblíbeného hrnku či termosky - kdykoli chcete. Díky zásobníku na dva druhy zrn můžete snadno přepínat mezi různými typy kávy, vybrat požadovanou intenzitu, a přístroj pomocí funkce Smart Dosing pokaždé zajistí dokonalý poměr kávy a vody. Z čerstvých zrn do vašeho šálku během několika minut, s konzistentně lahodnými výsledky.
Funkce
Specifikace
Specifikace
Technické údaje
|Napájení
|Napětí
|Frekvence
|Výrobek na baterie
Hmotnost a rozměry
|Délka výrobku
|Šířka výrobku
|Výška výrobku
|Hmotnost výrobku
|Délka balení
|Šířka balení
|Výška balení
|Hmotnost balení
Bezpečnostní vybavení
|Automatické vypnutí
Země původu
|Vyrobeno v
Obecné specifikace
|Primární materiál
|Sekundární materiál
|Přednastavené režimy
|Kapacita nádržky na vodu
|Protiskluzové podložky
|Délka kabelu
|Úložný prostor pro kabel
|Funkce uchování teploty
|Časovač
|Zabudovaný vypínač
|Nastavitelný termostat
|Kontrolka napájení
|Indikátor úrovně kapacity
|Materiál nádoby
|Pulzní funkce
|Záruka
|Doba ohřevu
Kompatibilita
|Dodávané příslušenství 1
|Dodávané příslušenství 2
Podpora produktu, návod a bezpečnostní info