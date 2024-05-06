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Philips All-in-1 Brew Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem

HD7900/50

Philips All-in-1 Brew Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem

Doporučená maloobchodní cena 6 599,00 Kč
6 199,00 Kč
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Chuť čerstvých zrnek v každém šálku.

Snadná příprava, lahodná chuť.

Lahodná káva připravená z čerstvě namletých zrn přímo u vás doma s překapávačem Philips All-in-One Brew s vestavěným mlýnkem. Připravte plnou konvici pro celou rodinu nebo jeden šálek přímo do vašeho oblíbeného hrnku či termosky - kdykoli chcete. Díky zásobníku na dva druhy zrn můžete snadno přepínat mezi různými typy kávy, vybrat požadovanou intenzitu, a přístroj pomocí funkce Smart Dosing pokaždé zajistí dokonalý poměr kávy a vody. Z čerstvých zrn do vašeho šálku během několika minut, s konzistentně lahodnými výsledky.

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ID HD7900/50

Funkce

Specifikace

Specifikace

Technické údaje

Napájení
  • 1 000 W
Napětí
  • 220–240 V
Frekvence
  • 50–60 Hz
Výrobek na baterie
  • Ne

Hmotnost a rozměry

Délka výrobku
  • 24,5 cm
Šířka výrobku
  • 27 cm
Výška výrobku
  • 43 cm
Hmotnost výrobku
  • 4,5 kg
Délka balení
  • 32,8 cm
Šířka balení
  • 28,2 cm
Výška balení
  • 48,4 cm
Hmotnost balení
  • 6,04 kg

Bezpečnostní vybavení

Automatické vypnutí
  • Ano

Země původu

Vyrobeno v
  • Čína

Obecné specifikace

Primární materiál
  • Plast
Sekundární materiál
  • Kov
Přednastavené režimy
  • Ano, časovač
Kapacita nádržky na vodu
  • 1,25 l
Protiskluzové podložky
  • Ano
Délka kabelu
  • 80 ±5 cm
Úložný prostor pro kabel
  • Ne
Funkce uchování teploty
  • Programovatelné až na 5 hodin
Časovač
  • Programovatelný až na 24 hodin
Zabudovaný vypínač
  • Ano
Nastavitelný termostat
  • Ne
Kontrolka napájení
  • Ano
Indikátor úrovně kapacity
  • 1,25 l
Materiál nádoby
  • Skleněná nádoba, nerezové nože
Pulzní funkce
  • Ne
Záruka
  • 2 roky
Doba ohřevu
  • <12 minut na přípravu, <40 minut na udržení teploty

Kompatibilita

Dodávané příslušenství 1
  • Trvalý filtr
Dodávané příslušenství 2
  • Kartáček

Podpora produktu, návod a bezpečnostní info

Zde najdete podporu produktu včetně uživatelských příruček, bezpečnostních informací, často kladených otázek a řešení problémů: https://www.home.id/HD7900