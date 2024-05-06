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3000 series Plastová varná konvice

HD9318/00

3000 series Plastová varná konvice

Doporučená maloobchodní cena 849,00 Kč
709,00 Kč
Standard Product Photo Philips Series 3000 Plastic kettle
Standard Product Photo Philips Series 3000 Plastic kettle
Alternative Product Photograph Philips Series 3000 Plastic kettle
Alternative Product Photograph Philips Series 3000 Plastic kettle
Alternative Product Photograph Philips Series 3000 Plastic kettle
Alternative Product Photograph Philips Series 3000 Plastic kettle
Alternative Product Photograph Philips Series 3000 Plastic kettle
Alternative Product Photograph Philips Series 3000 Plastic kettle

Vychutnejte si horké nápoje připravené během chvilky

Obsah 1,7 l pro celou rodinu, ideální pro každého

Nová plastová varná konvice Philips s obsahem 1,7 l, automatickým otevíráním víka a světelnou kontrolkou vám umožní snadno a rychle připravit oblíbený nápoj.

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ID HD9318/00

Funkce

Specifikace

Specifikace

Technické údaje

Napájení
  • 2020
Napětí
  • 230
Frekvence
  • 50–60

Hmotnost a rozměry

Délka výrobku
  • 16
Šířka výrobku
  • 23,2
Výška výrobku
  • 25,3
Hmotnost výrobku
  • 0,9
Délka balení
  • 19,2
Šířka balení
  • 22,8
Výška balení
  • 25,3
Hmotnost balení
  • 1,22

Bezpečnostní vybavení

Automatické vypnutí
  • Ano

Země původu

Vyrobeno v
  • Čína

Obecné specifikace

Primární materiál
  • Plast
Kapacita nádržky na vodu
  • 1,7 l
Kompatibilita s chytrou domácností
  • Ne
Záruka
  • 2 roky

Podpora produktu, návod a bezpečnostní info

Zde najdete podporu produktu včetně uživatelských příruček, bezpečnostních informací, často kladených otázek a řešení problémů: https://www.home.id/HD9318

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