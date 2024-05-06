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3000 series Plastová varná konvice
HD9318/00
3000 series Plastová varná konvice
Doporučená maloobchodní cena 849,00 Kč
709,00 Kč
Vychutnejte si horké nápoje připravené během chvilky
Obsah 1,7 l pro celou rodinu, ideální pro každého
Nová plastová varná konvice Philips s obsahem 1,7 l, automatickým otevíráním víka a světelnou kontrolkou vám umožní snadno a rychle připravit oblíbený nápoj.
ID HD9318/00
Funkce
Specifikace
Specifikace
Technické údaje
|Napájení
|Napětí
|Frekvence
Hmotnost a rozměry
|Délka výrobku
|Šířka výrobku
|Výška výrobku
|Hmotnost výrobku
|Délka balení
|Šířka balení
|Výška balení
|Hmotnost balení
Bezpečnostní vybavení
|Automatické vypnutí
Země původu
|Vyrobeno v
Obecné specifikace
|Primární materiál
|Kapacita nádržky na vodu
|Kompatibilita s chytrou domácností
|Záruka
Podpora produktu, návod a bezpečnostní info
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