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Česká republika Čeština (Čeština)

Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou řady 5000 Rychlov. konvice s dvoj. stěnou Philips 5000 Series

HD9395/90

Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou řady 5000 Rychlov. konvice s dvoj. stěnou Philips 5000 Series

Doporučená maloobchodní cena 1 399,00 Kč
1 159,00 Kč
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Vroucí uvnitř, chladná navenek

Dvojitá stěna s vnitřní částí z jednoho kusu nerezové oceli

Bezproblémové vaření v naší varné konvicí s dvojitou stěnou, která udrží teplo a zajišťuje maximální bezpečnost i energetickou šetrnost díky funkci indikátoru šálku. Vnitřní nádoba je vyrobená z potravinářské nerezové oceli, která zajišťuje hygienu i dlouhou životnost.

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ID HD9395/90

Funkce

Specifikace

Specifikace

Technické údaje

Napájení
  • 1 850–2 200 W
Napětí
  • 220–240V
Frekvence
  • 50–60 Hz
Výrobek na baterie
  • Ne

Hmotnost a rozměry

Délka výrobku
  • 15,5 cm
Šířka výrobku
  • 23,05 cm
Výška výrobku
  • 25,2 cm
Hmotnost výrobku
  • 1 183,5 g
Délka balení
  • 18,5 cm
Šířka balení
  • 24 cm
Výška balení
  • 28 cm
Hmotnost balení
  • 402,5 g

Bezpečnostní vybavení

Automatické vypnutí
  • Ano

Země původu

Vyrobeno v
  • Čína

Obecné specifikace

Primární materiál
  • Kov
Kapacita nádržky na vodu
  • 1,7 l
Záruka
  • 2 roky

Podpora produktu, návod a bezpečnostní info

Zde najdete podporu produktu včetně uživatelských příruček, bezpečnostních informací, často kladených otázek a řešení problémů: https://www.home.id/HD9395

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