Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou řady 5000 Rychlov. konvice s dvoj. stěnou Philips 5000 Series
HD9395/90
Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou řady 5000 Rychlov. konvice s dvoj. stěnou Philips 5000 Series
Vroucí uvnitř, chladná navenek
Dvojitá stěna s vnitřní částí z jednoho kusu nerezové oceli
Bezproblémové vaření v naší varné konvicí s dvojitou stěnou, která udrží teplo a zajišťuje maximální bezpečnost i energetickou šetrnost díky funkci indikátoru šálku. Vnitřní nádoba je vyrobená z potravinářské nerezové oceli, která zajišťuje hygienu i dlouhou životnost.
Funkce
Specifikace
Specifikace
Technické údaje
|Napájení
|Napětí
|Frekvence
|Výrobek na baterie
Hmotnost a rozměry
|Délka výrobku
|Šířka výrobku
|Výška výrobku
|Hmotnost výrobku
|Délka balení
|Šířka balení
|Výška balení
|Hmotnost balení
Bezpečnostní vybavení
|Automatické vypnutí
Země původu
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Obecné specifikace
|Primární materiál
|Kapacita nádržky na vodu
|Záruka
Podpora produktu, návod a bezpečnostní info
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