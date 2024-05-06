Přísluš. k fritéze Airfryer XXL 8,3 l Sada pro napařování a restování 2 v 1
HD9960/00
Přísluš. k fritéze Airfryer XXL 8,3 l Sada pro napařování a restování 2 v 1
1 299,00 Kč
První příslušenství k fritéze airfryer na vaření v páře a smažení
Dva nové způsoby, jak využívat vaši fritézu Airfryer
Napařujte zeleninu a knedlíky a smažte zdravě rodinná jídla. Naše jedinečná sada pro napařování a smažení 2 v 1 využívá provedení ve tvaru pánve wok na vaše oblíbené asijské pokrmy. Prozkoumejte nové způsoby vaření s naší aplikací HomeID.
ID HD9960/00
Funkce
Specifikace
Specifikace
Hmotnost a rozměry
|Délka výrobku
|Šířka výrobku
|Výška výrobku
|Hmotnost výrobku
|Délka balení
|Šířka balení
|Výška balení
|Hmotnost balení
Kompatibilita
|Dodávané příslušenství 1
Obecné specifikace
|Primární materiál
Země původu
|Vyrobeno v
Odolnost
|Pouzdro
Technické údaje
|Počet v balení
|Hodnocení energetické účinnosti
|Výrobek na baterie
Podpora produktu, návod a bezpečnostní info