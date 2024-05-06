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Přísluš. k fritéze Airfryer XXL 8,3 l Sada pro napařování a restování 2 v 1

HD9960/00

Přísluš. k fritéze Airfryer XXL 8,3 l Sada pro napařování a restování 2 v 1

1 299,00 Kč
RFT_HD9960_00_1x1_SRGB
RFT_HD9960_00_1x1_SRGB
F1_HD9960_00_Stir_Fry_Pans_East_1x1_SRGB
MIP_HD9960_00_1x1_SRGB
FIM_HD9960_00_Steaming_Tray_and_Lid_Dumplings_East_1x1_SRGB
F3_HD9960_00_Lock_and_toss_system_16x9_SRGB

První příslušenství k fritéze airfryer na vaření v páře a smažení

Dva nové způsoby, jak využívat vaši fritézu Airfryer

Napařujte zeleninu a knedlíky a smažte zdravě rodinná jídla. Naše jedinečná sada pro napařování a smažení 2 v 1 využívá provedení ve tvaru pánve wok na vaše oblíbené asijské pokrmy. Prozkoumejte nové způsoby vaření s naší aplikací HomeID.

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ID HD9960/00

Funkce

Specifikace

Specifikace

Hmotnost a rozměry

Délka výrobku
  • 217
Šířka výrobku
  • 216
Výška výrobku
  • 91
Hmotnost výrobku
  • 0,924 kg
Délka balení
  • 224
Šířka balení
  • 224
Výška balení
  • 95
Hmotnost balení
  • 1,25 kg

Kompatibilita

Dodávané příslušenství 1
  • Vaření v páře a smažení

Obecné specifikace

Primární materiál
  • nerezová ocel

Země původu

Vyrobeno v
  • Čína

Odolnost

Pouzdro
  • > 60 % recyklovaných materiálů

Technické údaje

Počet v balení
  • 1
Hodnocení energetické účinnosti
  • Není k dispozici
Výrobek na baterie
  • Ne

Podpora produktu, návod a bezpečnostní info

Zde najdete podporu produktu včetně uživatelských příruček, bezpečnostních informací, často kladených otázek a řešení problémů: https://www.home.id/HD9960