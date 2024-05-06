1000 Series Airfryer 1000 series o objemu 6,2 l
NA130/00
1000 Series Airfryer 1000 series o objemu 6,2 l
2 499,00 Kč
Veškerá chuť, žádný problém
Lahodně křupavé díky technologii Rapid Air
Křupavé zvenku, jemné uprostřed. Jedinečná technologie RapidAir šetří čas a energii bez nutnosti kompromisu na chuti. Jednoduše nastavte čas a teplotu a vychutnejte si vynikající, zdravé přílohy a svačinky do 15 minut.
ID NA130/00
Funkce
Specifikace
Specifikace
Země původu
|Vyrobeno v
Technické údaje
|Napájení
|Napětí
|Frekvence
|Počet v balení
|Výrobek na baterie
Odolnost
|Pouzdro
|Manuální
Obecné specifikace
|Primární materiál
|Sekundární materiál
|Kapacita
|Odolné teplu
|Protiskluzové podložky
|Průhledné víko
|Rozhraní
|Délka kabelu
|Úložný prostor pro kabel
|Funkce uchování teploty
|Programy
|Počet košíků
|Vyjímatelný košík
|Časovač
|Dálkový ovladač
|Připojení k internetu
|Technologie
|Zabudovaný vypínač
|Automatické vypnutí
|Nastavitelný termostat
|Kontrolka napájení
|Chladné rukojeti
|Vhodné do myčky
|Ukazatel teploty
|Kryt Coolwall
|Maximální teplota (°C)
|Související příslušenství 1
|Související příslušenství 2
|Související příslušenství 3
|Nepřilnavý povrch
|Záruka
|Jeden nebo dva košíky
|Možnosti připojení
Hmotnost a rozměry
|Délka výrobku
|Šířka výrobku
|Výška výrobku
|Hmotnost výrobku
|Rozměry výrobku
|Délka balení
|Šířka balení
|Výška balení
|Hmotnost balení
|Rozměry balení
Obecné specifikace
|Části lze mýt v myčce
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