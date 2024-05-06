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Česká republika Čeština (Čeština)

1000 Series Airfryer 1000 series o objemu 6,2 l

NA130/00

1000 Series Airfryer 1000 series o objemu 6,2 l

2 499,00 Kč
KA_2024_NA130_00_RFT_1x1_sk_SK
KA_2024_NA130_00_RFT_1x1_sk_SK
APS_NA130_1x1_SRGB
A1_NA130_1x1_SRGB
F__NA130_1x1_SRGB
MIP_NA130_1x1_SRGB
TEC__NA130_1x1_SRGB

Veškerá chuť, žádný problém

Lahodně křupavé díky technologii Rapid Air

Křupavé zvenku, jemné uprostřed. Jedinečná technologie RapidAir šetří čas a energii bez nutnosti kompromisu na chuti. Jednoduše nastavte čas a teplotu a vychutnejte si vynikající, zdravé přílohy a svačinky do 15 minut.

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ID NA130/00

Funkce

Specifikace

Specifikace

Země původu

Vyrobeno v
  • Čína

Technické údaje

Napájení
  • 1 700 W
Napětí
  • 220–240 V
Frekvence
  • 50–60 Hz
Počet v balení
  • 1
Výrobek na baterie
  • Ne

Odolnost

Pouzdro
  • >90 % recyklovaných materiálů
Manuální
  • 100% recyklovaný papír

Obecné specifikace

Primární materiál
  • Plast
Sekundární materiál
  • Kov
Kapacita
  • 6,2 l
Odolné teplu
  • Ano
Protiskluzové podložky
  • Ano
Průhledné víko
  • Ne
Rozhraní
  • Analogový
Délka kabelu
  • 0,8 m
Úložný prostor pro kabel
  • Ano
Funkce uchování teploty
  • Ne
Programy
  • 12
Počet košíků
  • 1
Vyjímatelný košík
  • Ano
Časovač
  • Ano
Dálkový ovladač
  • Ne
Připojení k internetu
  • Ne
Technologie
  • Technologie Rapid Air
Zabudovaný vypínač
  • Ne
Automatické vypnutí
  • Ano
Nastavitelný termostat
  • Ne
Kontrolka napájení
  • Ne
Chladné rukojeti
  • Ano
Vhodné do myčky
  • Ano
Ukazatel teploty
  • Ne
Kryt Coolwall
  • Ano
Maximální teplota (°C)
  • 200 °C
Související příslušenství 1
  • Dvouvrstvá varná souprava
Související příslušenství 2
  • Grilovací souprava
Související příslušenství 3
  • Snídaňová sada
Nepřilnavý povrch
  • Ano
Záruka
  • 2
Jeden nebo dva košíky
  • Jeden koš
Možnosti připojení
  • Bez připojení

Hmotnost a rozměry

Délka výrobku
  • 309 mm
Šířka výrobku
  • 403 mm
Výška výrobku
  • 308 mm
Hmotnost výrobku
  • 4,05 kg
Rozměry výrobku
  • 309 x 403 x 308 mm
Délka balení
  • 370 mm
Šířka balení
  • 370 mm
Výška balení
  • 335 mm
Hmotnost balení
  • 5,35 kg
Rozměry balení
  • 370 × 370 × 335 mm

Obecné specifikace

Části lze mýt v myčce
  • Ano

Podpora produktu, návod a bezpečnostní info

Zde najdete podporu produktu včetně uživatelských příruček, bezpečnostních informací, často kladených otázek a řešení problémů: https://www.home.id/NA130