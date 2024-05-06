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Česká republika Čeština (Čeština)

Series 7000 Bezdrátový vysavač na úklid po domácích mazlíčcích

XC7055/01

Series 7000 Bezdrátový vysavač na úklid po domácích mazlíčcích

Doporučená maloobchodní cena 11 999,00 Kč
8 999,00 Kč
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A3 XC7055
APS XC7055
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Bezvadný úklid v celém domě na jedno nabití

Až 80 min(1), maximální výkon v celé domácnosti

Díky technologii PowerCyclone 12 bezdrátový vysavač Philips Series 7000 umožňuje maximální zachytávání prachu s minimální spotřebou energie⁴. Vyčistěte celý dům na jedno nabití⁶. Snadno připojitelný modul Aqua odstraňuje až 99 % bakterií⁵.

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ID XC7055/01

Funkce

Specifikace

Specifikace

Kompatibilita

Související příslušenství 1
  • XV1670/02 – polštářky z mikrovlákna
Související příslušenství 2
  • XV1797/01 – sada baterií a nabíječka
Související příslušenství 3
  • XV1681/01 – náhradní filtr
Související příslušenství 4
  • XV1685/01 – kompletní sada na úklid domácnosti
Související příslušenství 5
  • XV1684/01 – mini turbokartáč
Související příslušenství 6
  • XV1792/01 – čisticí prostředek na podlahy

Případy použití

Vhodné typy podlah
  • Tvrdé a měkké podlahy
Možnost ručního vysávání
  • Ano
Možnost vytírání
  • Ano

Obecné specifikace

Primární materiál
  • Hliník a plast
Barva
  • Korálová
Cyklónová technologie
  • Technologie PowerCyclone 12
Nastavení
  • Eco, Normal, Turbo a Auto
Doba provozu (Eco)
  • 80 min
Doba provozu (Turbo)
  • 30 min
Proud vzduchu (max.)
  • 1 080 l/min
Kapacita nádoby na prach
  • 0,6 l
Hladina hluku
  • <80 dB
Typ baterie
  • Vyměnitelná lithium-iontová
Napětí
  • 25,2 V
Frekvence
  • 50/60 Hz
Doba nabíjení
  • 6,5 hodiny
Typ displeje
  • Smart LCD
Typ filtru
  • 5stupňová filtrace
LED světla
  • Ano
Záruka
  • 2 roky
Prohlášení o shodě pro EU
  • Ano
Výrobek na baterie
  • Ano

Vzhled

Recyklovaný plast, vč. příslušenství
  • 869,3
Obal z udržitelných materiálů
  • Ano

Hmotnost a rozměry

Délka výrobku
  • 18,5 cm
Šířka výrobku
  • 25,5 cm
Výška výrobku
  • 115 cm
Hmotnost výrobku (pouze ruční zařízení)
  • 1 687 g
Délka balení
  • 20 cm
Šířka balení
  • 31,5 cm
Výška balení
  • 74,8 cm
Hmotnost balení
  • 5,9 kg

Země původu

Vyrobeno v
  • Čína

Příslušenství

Standardní hubice
  • Hubice Triactive Smart LED
Dodávané příslušenství
  • – Nástroj na čalounění s LEDGuide – Nástavec na štěrbiny s LEDGuide – Kombinovaný nástroj s LEDGuide – 1 polštářek z mikrovlákna
Další hubice
  • Mini turbokartáč (XV1684)
Nabíjecí stanice
  • Držák na zeď
Hubice Aqua
  • Modul Aqua

Funkce

Rozpoznávání podlahy
  • Ano
Kompatibilita s chytrou domácností
  • Ne
Připojení k internetu
  • Ne

Podpora produktu, návod a bezpečnostní info

Zde najdete podporu produktu včetně uživatelských příruček, bezpečnostních informací, často kladených otázek a řešení problémů: https://www.home.id/XC7055