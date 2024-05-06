Series 7000 Bezdrátový vysavač na úklid po domácích mazlíčcích
XC7055/01
Series 7000 Bezdrátový vysavač na úklid po domácích mazlíčcích
Doporučená maloobchodní cena 11 999,00 Kč
8 999,00 Kč
Bezvadný úklid v celém domě na jedno nabití
Až 80 min(1), maximální výkon v celé domácnosti
Díky technologii PowerCyclone 12 bezdrátový vysavač Philips Series 7000 umožňuje maximální zachytávání prachu s minimální spotřebou energie⁴. Vyčistěte celý dům na jedno nabití⁶. Snadno připojitelný modul Aqua odstraňuje až 99 % bakterií⁵.
ID XC7055/01
Funkce
Specifikace
Specifikace
Kompatibilita
|Související příslušenství 1
|Související příslušenství 2
|Související příslušenství 3
|Související příslušenství 4
|Související příslušenství 5
|Související příslušenství 6
Případy použití
|Vhodné typy podlah
|Možnost ručního vysávání
|Možnost vytírání
Obecné specifikace
|Primární materiál
|Barva
|Cyklónová technologie
|Nastavení
|Doba provozu (Eco)
|Doba provozu (Turbo)
|Proud vzduchu (max.)
|Kapacita nádoby na prach
|Hladina hluku
|Typ baterie
|Napětí
|Frekvence
|Doba nabíjení
|Typ displeje
|Typ filtru
|LED světla
|Záruka
|Prohlášení o shodě pro EU
|Výrobek na baterie
Vzhled
|Recyklovaný plast, vč. příslušenství
|Obal z udržitelných materiálů
Hmotnost a rozměry
|Délka výrobku
|Šířka výrobku
|Výška výrobku
|Hmotnost výrobku (pouze ruční zařízení)
|Délka balení
|Šířka balení
|Výška balení
|Hmotnost balení
Země původu
|Vyrobeno v
Příslušenství
|Standardní hubice
|Dodávané příslušenství
|Další hubice
|Nabíjecí stanice
|Hubice Aqua
Funkce
|Rozpoznávání podlahy
|Kompatibilita s chytrou domácností
|Připojení k internetu
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