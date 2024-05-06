HomeRun Aqua Series 3000 Robotický vysavač a mop

Aplikace
|Název aplikace
|Operační systém
- Android 6 a vyšší; iOS 11 a vyšší
|Videonávody
|Funkce rychlého mapování
|Vícepodlažní mapování
- Ano, možnost uložit až 5 map
|Vyberte místnosti, které chcete vyčistit
|Vyberte režim čištění pro každou místnost
|Vyberte přednastavený plán pro čištění místnosti
|Režimy čištění
- Suché a mokré, pouze suché, jedním tahem, nejprve vysát, pak vytřít
|Úrovně sacího výkonu
|Úrovně vlhkosti mopu
|Omezené oblasti
- Virtuální zeď, oblast bez přístupu, oblast bez vytírání, oblast bez přístupu do výšky
|Úklid v době nepřítomnosti
|Upozornění a oznámení v aplikaci
|Zpráva o úklidu a historie
|Panel údržby
|Plánovaná čištění
|Kontaktování střediska péče o zákazníky
|Automat. aktualizace
|Dostupnost aplikace
- Dostupné pouze v zemi zakoupení robota a pokud je obchod s aplikacemi nastaven na zemi zakoupení
Obecné specifikace
|Primární materiál
|Barva
|Funkce
- Vysává a vytírá jedním tahem
|Typ výrobku
|Funkce mokrého čištění
|Zvýšení výkonu na koberci
|Typ hlavního kartáče
- Gumový kartáč se štětinami
|Zvedací hlavní kartáč
|Typ filtru
|Funkce rozmotávání vlasů a chlupů
|Počet bočních kartáčů
|Technologie vytírání
|Zásuvný mop
|Lze používat s čisticími přípravky
|Typ navigace
|Detekce malých překážek
|Překonávání překážek
|Detekce špíny
|Automatická detekce koberce
- Ne, vytvoření oblastí bez vytírání v aplikaci
|Připojení k internetu
- Připojení přes dvoupásmovou Wi-Fi
|Dosah Wi-Fi
|Kompatibilita s chytrou domácností
|Kapacita nádržky na čistou vodu (v robotu)
|Kapacita nádoby na prach (v robotu)
|Zabudovaný vypínač
|Kontrolka napájení
|Hladina hluku (standardní)
|Funkce automatického dobíjení
- Ano, po vybití baterie se nabije, a po dokončení nabíjení pokračuje tam, kde skončil
|Doba provozu baterie
|Doba nabíjení
|Kapacita baterie
|Vyměnitelná baterie
|Certifikace
|Sací výkon
|Typ baterie
|Napětí
|Frekvence
|Záruka
|Prohlášení o shodě pro EU
|Vyrobeno v
|Výrobek na baterie