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Česká republika Čeština (Čeština)

HomeRun Aqua Series 3000 Robotický vysavač a mop

XU3000/01

HomeRun Aqua Series 3000 Robotický vysavač a mop

12 499,00 Kč
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Každodenní mokré a suché čištění bez námahy

Užívejte si každý den dokonalou čistotu bez velké námahy. Tento robotický vysavač nabízí mimořádně silný sací výkon, přičemž vysává a vytírá najednou. Automaticky také zvýší sací výkon vždy, když najede na koberec nebo rohožku.

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ID XU3000/01

Funkce

Specifikace

Specifikace

Hmotnost a rozměry

Délka balení
  • 47,8 cm
Šířka balení
  • 42,2 cm
Výška balení
  • 14,2 cm
Hmotnost balení
  • 8 kg
Délka stanice
  • 14,6 cm
Šířka stanice
  • 5,5 cm
Výška stanice
  • 9 cm
Hmotnost stanice
  • 0,337 kg
Délka robota
  • 34,5 cm
Šířka robota
  • 34,5 cm
Výška robota
  • 9,6 cm
Hmotnost robota
  • 3,1 kg

Bezpečnostní vybavení

Bezpečnostní certifikace
  • Ano
Automatické vypnutí
  • Ano
Dětský zámek
  • Ano

Stanice

Funkce automatického vyprazdňování
  • Ne
Funkce čištění mopu
  • Ne
Funkce sušení mopu
  • Ne
Automatické doplňování robota
  • Ne
Automatický sběr špinavé vody
  • Ne
Délka kabelu
  • 1,5 m
Úložný prostor pro kabel
  • Ano
Nabíjecí stanice
  • Ano

Odolnost

Stručný návod k rychlému použití
  • Ano, vytištěno
Uživatelská příručka
  • Digitální

Kompatibilita

Související příslušenství 1
  • XV1433/00
Související příslušenství 2
  • XV1430/00
Dodávané příslušenství 1
  • 2x omyvatelná podložka
Dodávané příslušenství 2
  • 1x omyvatelný filtr
Dodávané příslušenství 3
  • 1x hlavní kartáč
Dodávané příslušenství 4
  • 1x boční kartáč
Dodávané příslušenství 5
  • 1x napájecí kabel
Dodávané příslušenství 6
  • 1x nabíjecí stanice
Dodávané příslušenství 7
  • 1x rohožka

Aplikace

Název aplikace
  • Philips HomeRun
Operační systém
  • Android 6 a vyšší; iOS 11 a vyšší
Videonávody
  • Ano
Funkce rychlého mapování
  • Ano
Vícepodlažní mapování
  • Ano, možnost uložit až 5 map
Vyberte místnosti, které chcete vyčistit
  • Ano
Vyberte režim čištění pro každou místnost
  • Ano
Vyberte přednastavený plán pro čištění místnosti
  • Ano
Režimy čištění
  • Suché a mokré, pouze suché, jedním tahem, nejprve vysát, pak vytřít
Úrovně sacího výkonu
  • 4
Úrovně vlhkosti mopu
  • 4
Omezené oblasti
  • Virtuální zeď, oblast bez přístupu, oblast bez vytírání, oblast bez přístupu do výšky
Úklid v době nepřítomnosti
  • Ano
Upozornění a oznámení v aplikaci
  • Ano
Zpráva o úklidu a historie
  • Ano
Panel údržby
  • Ano
Plánovaná čištění
  • Ano
Kontaktování střediska péče o zákazníky
  • Ano
Automat. aktualizace
  • Ano
Dostupnost aplikace
  • Dostupné pouze v zemi zakoupení robota a pokud je obchod s aplikacemi nastaven na zemi zakoupení

Obecné specifikace

Primární materiál
  • Plast ABS
Barva
  • Metalická tmavá a bílá
Funkce
  • Vysává a vytírá jedním tahem
Typ výrobku
  • Robotický vysavač
Funkce mokrého čištění
  • Ano
Zvýšení výkonu na koberci
  • Ano
Typ hlavního kartáče
  • Gumový kartáč se štětinami
Zvedací hlavní kartáč
  • Ne
Typ filtru
  • Omyvatelný, EPA 11
Funkce rozmotávání vlasů a chlupů
  • Ne
Počet bočních kartáčů
  • 1
Technologie vytírání
  • Pasivní mop
Zásuvný mop
  • Ne
Lze používat s čisticími přípravky
  • Ne
Typ navigace
  • LiDAR
Detekce malých překážek
  • Ne
Překonávání překážek
  • až 17 mm
Detekce špíny
  • Ne
Automatická detekce koberce
  • Ne, vytvoření oblastí bez vytírání v aplikaci
Připojení k internetu
  • Připojení přes dvoupásmovou Wi-Fi
Dosah Wi-Fi
  • 2,4 GHz a 5 GHz
Kompatibilita s chytrou domácností
  • Ne
Kapacita nádržky na čistou vodu (v robotu)
  • 300 ml
Kapacita nádoby na prach (v robotu)
  • 350ml
Zabudovaný vypínač
  • Ano
Kontrolka napájení
  • Ano
Hladina hluku (standardní)
  • ≤66 dB
Funkce automatického dobíjení
  • Ano, po vybití baterie se nabije, a po dokončení nabíjení pokračuje tam, kde skončil
Doba provozu baterie
  • až 200 minut
Doba nabíjení
  • max. 6,5 hodiny
Kapacita baterie
  • 4 800 mAh
Vyměnitelná baterie
  • Ano
Certifikace
  • CB a LVD
Sací výkon
  • 4000 Pa
Typ baterie
  • Lithium-iontový
Napětí
  • 14,76 V
Frekvence
  • 50/60
Záruka
  • 2 roky
Prohlášení o shodě pro EU
  • Ano
Vyrobeno v
  • Čína
Výrobek na baterie
  • Ano

Technické údaje

Napájení
  • 30 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu
  • 130mA
Počet v balení
  • 1
Snímač pro detekci koberců
  • Ne
Senzory proti pádu pro detekci okrajů
  • Ano
Automatický návrat do stanice
  • Ano, přijímač a vysílač infračerveného signálu
Snímač vyprázdnění nádržky na vodu
  • Ne
Snímač plného sáčku na prach
  • Ano

Podpora produktu, návod a bezpečnostní info

Zde najdete podporu produktu včetně uživatelských příruček, bezpečnostních informací, často kladených otázek a řešení problémů: https://www.home.id/XU3000