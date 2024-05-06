Ulehčete si návrat do školy s Philips. Ušetřete až 30 % na chytrých řešeních pro vaření, úklid i péči o oblečení - Nakupujte nyní
3000 Series Čistič skvrn
XW3193/11
3000 Series Čistič skvrn
Doporučená maloobchodní cena 4 999,00 Kč
3 999,00 Kč
XW3193/11
3000 Series Čistič skvrn
Doporučená maloobchodní cena 4 999,00 Kč
3 999,00 Kč
Připadá vám obtížné udržet si domov beze skvrn, zejména když máte děti a domácí mazlíčky? Čistič skvrn Philips 3000 Series okamžitě odstraní širokou škálu skvrn a fleků díky profesionálnímu složení čisticího prostředku.
ID XW3193/11
Vlastnosti
Specifikace
Specs
Obecné specifikace
|Výrobek na baterie
|Hladina hluku (standardní)
|Napětí
|Záruka
|Primární materiál
|Frekvence
Technické údaje
|Napájení
Země původu
|Vyrobeno v
Hmotnost a rozměry
|Výška balení
|Šířka výrobku
|Hmotnost balení
|Výška výrobku
|Šířka balení
|Délka balení
|Délka výrobku
|Hmotnost výrobku
Zřeknutí se odpovědnosti
¹V porovnání se standardní hubicí 3 v 1.
Specifikace
Odesláno do 2-3 pracovní dny