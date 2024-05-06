Kávovary

3000 Series Čistič skvrn

XW3193/11

3000 Series Čistič skvrn

Doporučená maloobchodní cena 4 999,00 Kč
3 999,00 Kč
3000 Series Čistič skvrn

XW3193/11

3000 Series Čistič skvrn

undefinedDoprava a vrácení zboží zdarma
undefined2-3 pracovní dny
Icon of EllipseKup nyní, zaplať později. Odlož platbu až na 30 dní s Klarna.
undefined2letá záruka a právo na vrácení do 30 dnů. Prodloužená záruka a 30denní lhůta pro vrácení.

Připadá vám obtížné udržet si domov beze skvrn, zejména když máte děti a domácí mazlíčky? Čistič skvrn Philips 3000 Series okamžitě odstraní širokou škálu skvrn a fleků díky profesionálnímu složení čisticího prostředku.

ID XW3193/11

Vlastnosti

Specifikace

Specs

Obecné specifikace

Výrobek na baterie
  • Ne
Hladina hluku (standardní)
  • 81 dB
Napětí
  • 220–240 V
Záruka
  • 2 roky
Primární materiál
  • Plast
Frekvence
  • 50–60 Hz

Technické údaje

Napájení
  • 400 W

Země původu

Vyrobeno v
  • Čína

Hmotnost a rozměry

Výška balení
  • 35,7 cm
Šířka výrobku
  • 39,7 cm
Hmotnost balení
  • 7,114 kg
Výška výrobku
  • 32,3 cm
Šířka balení
  • 45,7 cm
Délka balení
  • 29,3 cm
Délka výrobku
  • 26,2 cm
Hmotnost výrobku
  • 6,628 kg

Zřeknutí se odpovědnosti

Specifikace

