Kuchyňské spotřebiče a vybavení | Philips Home
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¹ Porce odhadnutá na základě 800 g těstovin
² Hovězí vařené 30 minut od zahřátí až po úplné uvolnění tlaku, ve srovnání s 60 minutami ve sporákovém hrnci.
³ Ve srovnání s jinými fritézami Philips Airfryer
Uvítací nabídka
Zaregistrujte se a využijte 15% slevu na první objednávku
2 roky záruka a 30 dní na vrácení
Okamžitá registrace záruky s vaším nákupem
Doprava zdarma
Všechny nákupy nad 500 Kč s dopravou zdarma
Kup teď, zaplať později
Odlož platbu až o 30 dní s Klarnou