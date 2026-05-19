Kávovary

Kuchyňské spotřebiče

Péče o oděvy a žehlení

Péče o podlahy – vysavače a mopy

P​éče o vzduch

Péče o zahradu

Péče o domácí mazlíčky

Díly a příslušenství

Nabídky

Podpora

O nás

O násPodporaPožádat o vráceníZaregistrujte svůj výrobekPodporaNabídkyZaregistrujte se a ušetřetOblíbené produktyDíly a příslušenstvíPéče o domácí mazlíčkyPéče o zahraduP​éče o vzduchOhřívače Ventilátory OdvlhčovačeZvlhčovače vzduchu 2 v 1 Čistička a zvlhčovač vzduchuMultifunkčníAir PerformerČističky vzduchuPéče o podlahy – vysavače a mopyOdstraňovač skvrnRobotickéHomeRunSáčkové a bezsáčkovéBezdrátovéAquaPlusBezdrátové nasucho i namokroAquaTrioOneUp elektrické mopyOneUpPéče o oděvy a žehleníPéče o oblečeníŽehlicí systémy All-in-OneParní generátoryPerfectCareNapařovací žehličkyRuční napařovače5000 seriesOneTurn – spojení žehličky a napařovačeKuchyňské spotřebičeRychlovarné konviceTopinkovače a sendvičovačeGrilyPasta MakersKuchyňské spotřebiče na přípravu jídlaMixéry a odšťavňovačeFlip & Juice™AirfryersDual BasketSingle BasketKávovaryPřekapávací kávovaryPoloautomatický kávovar na espresso PhilipsKávovar BaristinaAutomatické kávovary na espresso SaecoXelsisAutomatické kávovary na espresso Philips LatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Česká republika Čeština (Čeština)

Kuchyňské spotřebiče a vybavení | Philips Home

Kuchyňské spotřebiče pro zdravá domácí jídla každý den

Užívejte si zdravá domácí jídla každý den

Připravujte zdravá, domácí jídla snadněji a zábavněji s kvalitními a inovativními kuchyňskými spotřebiči Philips. V naší široké nabídce najdete mnoho praktických řešení, která vyhovují každému typu domácnosti. Od horkovzdušného smažení chutných příloh a mixování plných polévek až po pečení oblíbených receptů a přípravu rychlých těstovinových jídel, naše spotřebiče vám pomohou vytvořit dokonalá jídla pro vás i vaši rodinu. Posunout vaření, pečení a přípravu jídla na vyšší úroveň je s našimi malými kuchyňskými spotřebiči a vybavením podstatně jednodušší. Jsou navrženy s důrazem na elegantní styl i chytrou funkčnost a naše rozmanitá řada kuchyňských spotřebičů bude navíc ve vaší domácnosti i skvěle vypadat! Číst méně

Fritéza Philips Dual Basket Airfryer připravuje křupavé falafelové kuličky a ochucený květák, ruce vytahují zásobníky a na obrazovce se zobrazuje text „Ochutnejte revoluci!“.
returns-icon.svg

Uvítací nabídka

Zaregistrujte se a využijte 15% slevu na první objednávku

Přečíst si více
2 roky záruka a 30 dní na vrácení

2 roky záruka a 30 dní na vrácení

Okamžitá registrace záruky s vaším nákupem

Doprava zdarma

Doprava zdarma

Všechny nákupy nad 500 Kč s dopravou zdarma

Flexibilní platba

Kup teď, zaplať později

Odlož platbu až o 30 dní s Klarnou

Prozkoumej naše nabídky

Airfryers

Airfryers

Mixéry a odšťavňovače

Mixéry a odšťavňovače

Kuchyňské spotřebiče na přípravu jídla

Kuchyňské spotřebiče na přípravu jídla

Pasta Makers

Pasta Makers

Grily

Grily

Topinkovače a sendvičovače

Topinkovače a sendvičovače

Rychlovarné konvice

Rychlovarné konvice

Inovativní řešení pro každé jídlo

Vylepši své každodenní vaření s kuchyňskými spotřebiči Philips.

Co říkají ostatní


Oceňovaný produkt


Nakupuj naše další produkty
 


¹ Porce odhadnutá na základě 800 g těstovin
² Hovězí vařené 30 minut od zahřátí až po úplné uvolnění tlaku, ve srovnání s 60 minutami ve sporákovém hrnci.
³ Ve srovnání s jinými fritézami Philips Airfryer

returns-icon.svg

Uvítací nabídka

Zaregistrujte se a využijte 15% slevu na první objednávku

Přečíst si více
2 roky záruka a 30 dní na vrácení

2 roky záruka a 30 dní na vrácení

Okamžitá registrace záruky s vaším nákupem

Doprava zdarma

Doprava zdarma

Všechny nákupy nad 500 Kč s dopravou zdarma

Flexibilní platba

Kup teď, zaplať později

Odlož platbu až o 30 dní s Klarnou