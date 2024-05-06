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800 Series Kompakter Luftreiniger

AC0820/10

800 Series Kompakter Luftreiniger

139,99 €
Standard Product Photo Philips Series 800 Air Purifier AC0820_10
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Schneller Luftfilter für die Wohnung

Reinigt dein Zuhause in weniger als 16 Minuten

Der kompakte Philips 800 Series Luftreiniger filtert Viren, Allergene und Schadstoffe heraus und sorgt für frische Raumluft.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID AC0820/10

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Allgemeine Daten

Produkttyp
  • Luftreiniger
Technologie
  • HEPA NanoProtect
Farbe
  • Weiß, Schwarz
Hauptmaterial
  • Kunststoff
Internet-Konnektivität
  • Nein
WLAN-Reichweite
  • Nein
Sprachsteuerung
  • Nein

Ursprungsland

Hergestellt in
  • China

Leistung

CADR (Clean Air Delivery Rate) (Partikel, GB/T)
  • 190 m³/h
Filterschichten
  • HEPA-, Vorfilter
Partikelfilterung
  • 99,5 % bei 0,003 Mikrometer
Max. Raumgröße
  • 49 m2

Kompatibilität

Zubehörteile 1
  • 2in1 HEPA-Filter
Passendes Zubehör 1
  • FY0900
Passendes Zubehör 2
  • FY0194

Sicherheitsfunktion

Kindersicherung
  • Nein

Energieeffizienz

Standby-Stromverbrauch
  • < 1 W
Spannung
  • 100–240 V
Frequenz
  • 50/60 Hz

Bedienkomfort

Kabellänge
  • 1,6 m
Zeitplan
  • Nein
Automatischer Modus
  • Ja
Ruhemodus
  • Ja
Geschwindigkeitsstufen
  • Ja (Ruhemodus, Mittel, Turbo)
Stimmungsnachtlicht
  • Nein
Luftqualitätsfeedback
  • Farbring
Benutzeroberfläche
  • Digital (Touch)
Empfohlener Filterwechsel
  • 1 Jahr

Wartung

Garantie
  • 2 Jahre

Gewicht und Abmessungen

Produkthöhe
  • 36,7 cm
Produktgewicht
  • 2,4 kg
Produktbreite
  • 25 cm
Produktlänge
  • 25 cm
Verpackungslänge
  • 27,6 cm
Verpackungsbreite
  • 27,6 cm
Verpackungshöhe
  • 39,5 cm
Verpackungsgewicht
  • 3,1 kg

Technische Daten

Maximale Leistung
  • Nein
Luftqualitätssensoren
  • PM2,5
Min. Geräuschpegel
  • 19 dB(A)
Max. Geräuschpegel
  • 49 dB(A)

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/AC0820