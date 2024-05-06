800 Series Kompakter Luftreiniger
AC0820/10
800 Series Kompakter Luftreiniger
139,99 €
Schneller Luftfilter für die Wohnung
Reinigt dein Zuhause in weniger als 16 Minuten
Der kompakte Philips 800 Series Luftreiniger filtert Viren, Allergene und Schadstoffe heraus und sorgt für frische Raumluft.
ID AC0820/10
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Allgemeine Daten
|Produkttyp
|Technologie
|Farbe
|Hauptmaterial
|Internet-Konnektivität
|WLAN-Reichweite
|Sprachsteuerung
Ursprungsland
|Hergestellt in
Leistung
|CADR (Clean Air Delivery Rate) (Partikel, GB/T)
|Filterschichten
|Partikelfilterung
|Max. Raumgröße
Kompatibilität
|Zubehörteile 1
|Passendes Zubehör 1
|Passendes Zubehör 2
Sicherheitsfunktion
|Kindersicherung
Energieeffizienz
|Standby-Stromverbrauch
|Spannung
|Frequenz
Bedienkomfort
|Kabellänge
|Zeitplan
|Automatischer Modus
|Ruhemodus
|Geschwindigkeitsstufen
|Stimmungsnachtlicht
|Luftqualitätsfeedback
|Benutzeroberfläche
|Empfohlener Filterwechsel
Wartung
|Garantie
Gewicht und Abmessungen
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Produktbreite
|Produktlänge
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Technische Daten
|Maximale Leistung
|Luftqualitätssensoren
|Min. Geräuschpegel
|Max. Geräuschpegel
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos