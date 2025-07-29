pageMetaResolver.product.heading

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AC3421/13

PureProtect Water 3400 Series Intelligenter 2-in-1-Luftreiniger und -befeuchter

productSummary.rrPrice 399,99 €
305,99 €
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Saubere Luft und ideale Luftfeuchtigkeit in Minuten

Natürliche und hygienische Luftbefeuchtung

Bekämpfe Schadstoffe und trockene Luft mit unserem 2-in-1-Gerät für saubere und sichere Raumluft mit deiner bevorzugten Luftfeuchtigkeit. Das elegante Design, die intelligente App-Steuerung und die hygienische Luftbefeuchtung machen das Gerät ideal für Babyzimmer oder Personen mit empfindlichen Atemwegen.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
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Eigenschaften

Reinigt Räume bis zu 78 m²

Gründliche Reinigung von Räumen bis zu 78 m²

Der Luftstrom des Geräts erreicht alle Ecken des Raums mit einer Luftreinigungskapazität (CADR) von 300 m³/h. Es eignet sich für große Räume bis zu 78 m³ (1) und kann einen 20 m² großen Raum in weniger als 10 Minuten (2) reinigen.

3-Schichten-HEPA-Filtersystem

3-Schichten-HEPA-Filtersystem erfasst 99,97 % der kleinsten Partikel

Die 3-Schichten-Filterung mit Vorfilter, NanoProtect HEPA und Aktivkohle erfasst 99,97 % der Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern (3) – kleiner als das kleinste bekannte Virus!

Befeuchtungsrate von 650 ml/h

Automatische Luftbefeuchtung von bis zu 650 ml/h

Behandele Symptome trockener Luft wie trockene Haut, rissige Lippen sowie Reizungen von Nase und Rachen mit einer schnellen Befeuchtung von bis zu 650 ml/h (4). Die Luftfeuchtigkeit wird erkannt und automatisch an deine gewünschte Einstellung angepasst.

NanoCloud Technologie

Hygienische Luftbefeuchtung mit NanoCloud Technologie

Keine Technologie setzt saubereren Wasserdampf frei als NanoCloud. Sein ultrafeiner Sprühnebel ist mit bloßem Auge nicht zu erkennen und Bakterien oder Rückstände können nur äußerst schwierig daran haften. Befeuchte die Luft mit bis zu 99,9 % weniger Bakterien als mit herkömmlichen Luftbefeuchtern mit Schallwellen-Technologie. Sichere Verwendung mit Leitungswasser (5).

Erfasst Viren aus der Luft

Reduziert effizient Viren wie H1N1 (Grippe) aus der Luft

Entfernt 99,9 % der in der Luft befindlichen Viren und Bakterien. Unabhängig getestet zur Eliminierung von H1N1-Influenzavirus (6), Staphylococcus-Bakterien (7) und 99,97 % von SARS-CoV-2, das COVID-19 verursacht (8).

Ruhemodus für leisen Betrieb

Ruhemodus für besonders leisen Betrieb

Mit unserem innovativen Luftreiniger kannst du ruhig schlafen. Im Ruhemodus ist er mit einem Geräuschpegel von nur 16,5 dB (9) flüsterleise. Außerdem wird die Beleuchtungsintensität der Digitalanzeige gedimmt, sodass Störungen durch Beleuchtung auf ein Minimum reduziert werden.

Niedriger Energieverbrauch

Geringerer Energieverbrauch als eine Glühbirne

Genieße sauberere Luft bei gleichzeitig niedrigen Energiekosten. Bei maximaler Leistung verbraucht der Luftreiniger nur 43 W, weniger Energie als eine herkömmliche Glühbirne.

Intelligente Luftqualitätssensoren

Erkennt und passt sich intelligent an die Luftqualität in Innenräumen an

Die AeraSense Technologie scannt die Luft 1.000-mal pro Sekunde, um Schadstoffe zu erkennen, und wählt auf intelligente Weise die beste Einstellung aus. Sie zeigt die Luftqualität in Echtzeit (PM2,5) sowie die Luftfeuchtigkeit an.

Intelligente Steuerung mit der Air+ App

Steuerung des Luftreinigers von überall mit der Philips Air+ App

Kopple den Luftreiniger mit der Air+ App, um die Innen- und Außenluftqualität zu überwachen, eine Fernbedienung zu verwenden und Sprachbefehle über Google und Alexa zu nutzen. Wähle in der App den Auto+-Modus für KI-Technologie aus, die sich an deine Routine anpasst und gleichzeitig den Lärm- und Energieverbrauch minimiert.

Fängt Gerüche und Gase ein

Fängt Gerüche und gasförmige Schadstoffe ein

Die Aktivkohleschicht fängt Gerüche ein und entfernt mehr als 90 % der gasförmigen Schadstoffe, die die Raumluft beeinträchtigen (10): NO₂ aus industrieller und verkehrsbedingter Umweltverschmutzung, Toluol oder VOC aus Fassadenfarben, Waschmitteln und Möbeln. Sicher und effizient: keine Ionen, Chemikalien oder Ozonemissionen.

3,2 l großer Wasserbehälter

3,2-l-Wasserbehälter für kontinuierliche Befeuchtung von bis zu 15 Std.

Atme völlig entspannt, ohne dich um häufiges Nachfüllen kümmern zu müssen. Dank des großen Wasserbehälters von 3,2 l sind bis zu 15 Stunden ununterbrochener Betrieb möglich.

Filter bis zu 1 Jahr verwendbar

Langlebiger Filter für bis zu 1 Jahr

Originalfilter gewährleisten eine optimale Leistung für bis zu 1 Jahr (11) und reduzieren Aufwand und Kosten. Der Luftreiniger berechnet die Filterlebensdauer und benachrichtigt dich, wenn ein Austausch erforderlich ist.

Saubere Schlafumgebung mit Nachtlicht

Schaffe eine saubere und beruhigende Schlafumgebung mit einem Nachtlicht

Stelle ein gründliches Luftreinigungsprogramm für das Schlafzimmer ein, bevor die Kinder ins Bett gehen. Dann aktiviert sich der leise Schlafmodus und ein Nachtlicht schaltet sich ein. Kinder fühlen sich sicher, und Eltern können ruhig schlafen.

Spezifikationen

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Allgemeine Daten

Produkttyp
  • 2-in-1-Luftreiniger und -befeuchter
Technologie
  • HEPA NanoProtect, verdampfende Luftbefeuchtung
Farbe
  • Dunkelgrau
Hauptmaterial
  • Kunststoff
Sekundärmaterial
  • Recycelter Kunststoff (~30 %)
Internet-Konnektivität
  • Ja
WLAN-Reichweite
  • 2,4 GHz
Sprachsteuerung
  • Ja (Google, Alexa)
Fassungsvermögen des Wasserbehälters
  • 3,2 l

Ursprungsland

Hergestellt in
  • China

Leistung

CADR (Clean Air Delivery Rate) (Partikel, GB/T)
  • 300 m³/h
Filterschichten
  • HEPA-, Aktivkohle-, Vorfilter
Partikelfilterung
  • 99,97 % bei 0,003 Mikrometer
Befeuchtungsrate
  • 650 ml/h
Max. Raumgröße
  • 78 m²

Kompatibilität

Zubehörteile 1
  • 3in1 HEPA-Filter
Zubehörteile 2
  • Luftbefeuchterfilter
Passendes Zubehör 1
  • FY3400
Passendes Zubehör 2
  • FY3401

Sicherheitsfunktion

Kindersicherung
  • Ja

Energieeffizienz

Standby-Stromverbrauch
  • < 2 W
Spannung
  • 100–240 V
Frequenz
  • 50/60 Hz

Bedienkomfort

Kabellänge
  • 1,8 m
Zeitplan
  • Ja (in App)
Automatischer Modus
  • Ja
Ruhemodus
  • Ja
Geschwindigkeitsstufen
  • Ja (5 Stufen)
Stimmungsnachtlicht
  • Ja
Luftqualitätsfeedback
  • Farbring, numerisch
Benutzeroberfläche
  • Digital (Touch)
Empfohlener Filterwechsel
  • 1 Jahr / 6 Monate
Warnung "Wasserbehälter leer"
  • Ja

Wartung

Garantie
  • 2 Jahre

Gewicht und Abmessungen

Produkthöhe
  • 52 cm
Produktgewicht
  • 6,5 kg
Produktbreite
  • 28,5 cm
Produktlänge
  • 28,5 cm
Verpackungslänge
  • 34,5 cm
Verpackungsbreite
  • 34,5 cm
Verpackungshöhe
  • 56,3 cm
Verpackungsgewicht
  • 8,1 kg

Technische Daten

Maximale Leistung
  • 43 W
Luftqualitätssensoren
  • PM2,5, Temperatur, Luftfeuchtigkeit
Min. Geräuschpegel
  • 16,5 dB(A)
Max. Geräuschpegel
  • 51 dB(A)

Haftungsausschluss

(1) CADR getestet gemäß GB/T 18801-2022. Geeigneter Reinigungsbereich nach Standard NRCC-54013 berechnet.

(2) Berechnet: Raum mit 48 m³, CADR: 300 m³/h

(3) Aus der Luft, die das Filtermaterial durchströmt. Getestet gemäß DIN 71460 mit NaCl-Aerosol 0,003 μm und 0,3 μm, IUTA

(4) Getestet durch CVC gemäß GB/T 23332-2018. Starttemperatur von 23±2 °C und relative Luftfeuchtigkeit von 30±2 % rF

(5) Im Vergleich zu herkömmlichen Luftbefeuchtern mit Schallwellen-Technologie ohne zusätzliche Technologie zur Reduzierung der Ausbreitung von Bakterien, wie von einem unabhängigen Labor getestet

(6) Mikrobenreduktionstest von Airmid Healthgroup Ltd. mit Influenza (H1N1) in einer 28,5 m³ großen Testkammer im Turbomodus für 30–40 Min.

(7) Getestet gemäß GB 21551.3-2010 mit S. Albus, 30-m³-Kammer, Turbomodus für 1 Std., unabhängiges Testlabor

(8) Mikrobenreduktionstest durch Antimikrop mit SARS-CoV-2 in einer 30 m³ großen Testkammer im Turbomodus für 1 Std.

(9) Schalldruck, IEC 60704, bei 1,5 m.

(10) Externer Labortest nach GB/T 18801-2022 mit TVOC, Toluol und NO₂: 30 m³ Raum, Turbomodus für 2 Std.

(11) Die Lebensdauer des Filters hängt von der Luftqualität und dem Gebrauch ab.

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

productDetails.userManual https://www.home.id/AC3421