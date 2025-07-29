pageMetaResolver.product.heading

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AC3421/13
PureProtect Water 3400 Series Intelligenter 2-in-1-Luftreiniger und -befeuchter
Saubere Luft und ideale Luftfeuchtigkeit in Minuten
Natürliche und hygienische Luftbefeuchtung
Bekämpfe Schadstoffe und trockene Luft mit unserem 2-in-1-Gerät für saubere und sichere Raumluft mit deiner bevorzugten Luftfeuchtigkeit. Das elegante Design, die intelligente App-Steuerung und die hygienische Luftbefeuchtung machen das Gerät ideal für Babyzimmer oder Personen mit empfindlichen Atemwegen.
Eigenschaften
Gründliche Reinigung von Räumen bis zu 78 m²
Der Luftstrom des Geräts erreicht alle Ecken des Raums mit einer Luftreinigungskapazität (CADR) von 300 m³/h. Es eignet sich für große Räume bis zu 78 m³ (1) und kann einen 20 m² großen Raum in weniger als 10 Minuten (2) reinigen.
3-Schichten-HEPA-Filtersystem erfasst 99,97 % der kleinsten Partikel
Die 3-Schichten-Filterung mit Vorfilter, NanoProtect HEPA und Aktivkohle erfasst 99,97 % der Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern (3) – kleiner als das kleinste bekannte Virus!
Automatische Luftbefeuchtung von bis zu 650 ml/h
Behandele Symptome trockener Luft wie trockene Haut, rissige Lippen sowie Reizungen von Nase und Rachen mit einer schnellen Befeuchtung von bis zu 650 ml/h (4). Die Luftfeuchtigkeit wird erkannt und automatisch an deine gewünschte Einstellung angepasst.
Hygienische Luftbefeuchtung mit NanoCloud Technologie
Keine Technologie setzt saubereren Wasserdampf frei als NanoCloud. Sein ultrafeiner Sprühnebel ist mit bloßem Auge nicht zu erkennen und Bakterien oder Rückstände können nur äußerst schwierig daran haften. Befeuchte die Luft mit bis zu 99,9 % weniger Bakterien als mit herkömmlichen Luftbefeuchtern mit Schallwellen-Technologie. Sichere Verwendung mit Leitungswasser (5).
Reduziert effizient Viren wie H1N1 (Grippe) aus der Luft
Entfernt 99,9 % der in der Luft befindlichen Viren und Bakterien. Unabhängig getestet zur Eliminierung von H1N1-Influenzavirus (6), Staphylococcus-Bakterien (7) und 99,97 % von SARS-CoV-2, das COVID-19 verursacht (8).
Ruhemodus für besonders leisen Betrieb
Mit unserem innovativen Luftreiniger kannst du ruhig schlafen. Im Ruhemodus ist er mit einem Geräuschpegel von nur 16,5 dB (9) flüsterleise. Außerdem wird die Beleuchtungsintensität der Digitalanzeige gedimmt, sodass Störungen durch Beleuchtung auf ein Minimum reduziert werden.
Geringerer Energieverbrauch als eine Glühbirne
Genieße sauberere Luft bei gleichzeitig niedrigen Energiekosten. Bei maximaler Leistung verbraucht der Luftreiniger nur 43 W, weniger Energie als eine herkömmliche Glühbirne.
Erkennt und passt sich intelligent an die Luftqualität in Innenräumen an
Die AeraSense Technologie scannt die Luft 1.000-mal pro Sekunde, um Schadstoffe zu erkennen, und wählt auf intelligente Weise die beste Einstellung aus. Sie zeigt die Luftqualität in Echtzeit (PM2,5) sowie die Luftfeuchtigkeit an.
Steuerung des Luftreinigers von überall mit der Philips Air+ App
Kopple den Luftreiniger mit der Air+ App, um die Innen- und Außenluftqualität zu überwachen, eine Fernbedienung zu verwenden und Sprachbefehle über Google und Alexa zu nutzen. Wähle in der App den Auto+-Modus für KI-Technologie aus, die sich an deine Routine anpasst und gleichzeitig den Lärm- und Energieverbrauch minimiert.
Fängt Gerüche und gasförmige Schadstoffe ein
Die Aktivkohleschicht fängt Gerüche ein und entfernt mehr als 90 % der gasförmigen Schadstoffe, die die Raumluft beeinträchtigen (10): NO₂ aus industrieller und verkehrsbedingter Umweltverschmutzung, Toluol oder VOC aus Fassadenfarben, Waschmitteln und Möbeln. Sicher und effizient: keine Ionen, Chemikalien oder Ozonemissionen.
3,2-l-Wasserbehälter für kontinuierliche Befeuchtung von bis zu 15 Std.
Atme völlig entspannt, ohne dich um häufiges Nachfüllen kümmern zu müssen. Dank des großen Wasserbehälters von 3,2 l sind bis zu 15 Stunden ununterbrochener Betrieb möglich.
Langlebiger Filter für bis zu 1 Jahr
Originalfilter gewährleisten eine optimale Leistung für bis zu 1 Jahr (11) und reduzieren Aufwand und Kosten. Der Luftreiniger berechnet die Filterlebensdauer und benachrichtigt dich, wenn ein Austausch erforderlich ist.
Schaffe eine saubere und beruhigende Schlafumgebung mit einem Nachtlicht
Stelle ein gründliches Luftreinigungsprogramm für das Schlafzimmer ein, bevor die Kinder ins Bett gehen. Dann aktiviert sich der leise Schlafmodus und ein Nachtlicht schaltet sich ein. Kinder fühlen sich sicher, und Eltern können ruhig schlafen.
Spezifikationen
productDetails.specification
Allgemeine Daten
|Produkttyp
|Technologie
|Farbe
|Hauptmaterial
|Sekundärmaterial
|Internet-Konnektivität
|WLAN-Reichweite
|Sprachsteuerung
|Fassungsvermögen des Wasserbehälters
Ursprungsland
|Hergestellt in
Leistung
|CADR (Clean Air Delivery Rate) (Partikel, GB/T)
|Filterschichten
|Partikelfilterung
|Befeuchtungsrate
|Max. Raumgröße
Kompatibilität
|Zubehörteile 1
|Zubehörteile 2
|Passendes Zubehör 1
|Passendes Zubehör 2
Sicherheitsfunktion
|Kindersicherung
Energieeffizienz
|Standby-Stromverbrauch
|Spannung
|Frequenz
Bedienkomfort
|Kabellänge
|Zeitplan
|Automatischer Modus
|Ruhemodus
|Geschwindigkeitsstufen
|Stimmungsnachtlicht
|Luftqualitätsfeedback
|Benutzeroberfläche
|Empfohlener Filterwechsel
|Warnung "Wasserbehälter leer"
Wartung
|Garantie
Gewicht und Abmessungen
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Produktbreite
|Produktlänge
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Technische Daten
|Maximale Leistung
|Luftqualitätssensoren
|Min. Geräuschpegel
|Max. Geräuschpegel
Haftungsausschluss
(1) CADR getestet gemäß GB/T 18801-2022. Geeigneter Reinigungsbereich nach Standard NRCC-54013 berechnet.
(2) Berechnet: Raum mit 48 m³, CADR: 300 m³/h
(3) Aus der Luft, die das Filtermaterial durchströmt. Getestet gemäß DIN 71460 mit NaCl-Aerosol 0,003 μm und 0,3 μm, IUTA
(4) Getestet durch CVC gemäß GB/T 23332-2018. Starttemperatur von 23±2 °C und relative Luftfeuchtigkeit von 30±2 % rF
(5) Im Vergleich zu herkömmlichen Luftbefeuchtern mit Schallwellen-Technologie ohne zusätzliche Technologie zur Reduzierung der Ausbreitung von Bakterien, wie von einem unabhängigen Labor getestet
(6) Mikrobenreduktionstest von Airmid Healthgroup Ltd. mit Influenza (H1N1) in einer 28,5 m³ großen Testkammer im Turbomodus für 30–40 Min.
(7) Getestet gemäß GB 21551.3-2010 mit S. Albus, 30-m³-Kammer, Turbomodus für 1 Std., unabhängiges Testlabor
(8) Mikrobenreduktionstest durch Antimikrop mit SARS-CoV-2 in einer 30 m³ großen Testkammer im Turbomodus für 1 Std.
(9) Schalldruck, IEC 60704, bei 1,5 m.
(10) Externer Labortest nach GB/T 18801-2022 mit TVOC, Toluol und NO₂: 30 m³ Raum, Turbomodus für 2 Std.
(11) Die Lebensdauer des Filters hängt von der Luftqualität und dem Gebrauch ab.
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos