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Series 3000 2-in-1-Kombigerät zur Luftreinigung und -befeuchtung

AC3737/10

Series 3000 2-in-1-Kombigerät zur Luftreinigung und -befeuchtung

Unverbindliche Preisempfehlung 549,99 €
371,99 €
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Atme den Unterschied

Saubere Luft und ideale Luftfeuchtigkeit auf Tastendruck

Philips 2-in-1-Kombigerät zur Luftreinigung und -befeuchtung: Leistung kombiniert mit Benutzerfreundlichkeit. Als kombinierter Luftbefeuchter und -reiniger oder nur als Luftreiniger mit abnehmbarem Wasserbehälter verwendbar. Reinigt auch große Räume gründlich und beseitigt 99,97 % der Schadstoffe sowie 99 % Formaldehyd.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID AC3737/10

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Allgemeine Daten

Produkttyp
  • 2-in-1-Luftreiniger und -befeuchter
Technologie
  • HEPA NanoProtect, verdampfende Luftbefeuchtung
Farbe
  • Weiß
Hauptmaterial
  • Kunststoff
Internet-Konnektivität
  • Ja
WLAN-Reichweite
  • 2,4 GHz
Sprachsteuerung
  • Nein
Fassungsvermögen des Wassertanks
  • 4 Liter

Ursprungsland

Hergestellt in
  • China

Leistung

CADR (Clean Air Delivery Rate) (Partikel, GB/T)
  • 505 m³/h
Filterschichten
  • HEPA-, Aktivkohle-, Vorfilter
Partikelfilterung
  • 99,97 % bei 0,003 Mikrometer
Befeuchtungsrate
  • 650 ml/h
Max. Raumgröße
  • 131 m2

Kompatibilität

Zubehörteile 1
  • 3in1 HEPA-Filter
Zubehörteile 2
  • Luftbefeuchterfilter
Passendes Zubehör 1
  • FY3437
Passendes Zubehör 2
  • FY3455

Sicherheitsfunktion

Kindersicherung
  • Ja

Energieeffizienz

Standby-Stromverbrauch
  • < 2 W
Spannung
  • 220–240 V
Frequenz
  • 50/60 Hz

Bedienkomfort

Kabellänge
  • 1,8 m
Zeitplan
  • Ja (in App)
Automatischer Modus
  • Ja
Ruhemodus
  • Ja
Geschwindigkeitsstufen
  • Ja (4 Stufen)
Stimmungsnachtlicht
  • Nein
Luftqualitätsfeedback
  • Farbring, numerisch
Benutzeroberfläche
  • Digital (Touch)
Empfohlener Filterwechsel
  • 1 Jahr / 6 Monate
Warnung "Wasserbehälter leer"
  • Ja

Wartung

Garantie
  • 2 Jahre

Gewicht und Abmessungen

Produkthöhe
  • 74,7 cm
Produktgewicht
  • 7,5 kg
Produktbreite
  • 29,1 cm
Produktlänge
  • 29,1 cm
Verpackungslänge
  • 35,7 cm
Verpackungsbreite
  • 35,7 cm
Verpackungshöhe
  • 84 cm
Verpackungsgewicht
  • 9,8 kg

Technische Daten

Maximale Leistung
  • 42 W
Luftqualitätssensoren
  • PM2,5, Temperatur, Luftfeuchtigkeit
Min. Geräuschpegel
  • 15 dB(A)
Max. Geräuschpegel
  • 55 dB(A)

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/AC3737