Series 3000 2-in-1-Kombigerät zur Luftreinigung und -befeuchtung
AC3737/10
Series 3000 2-in-1-Kombigerät zur Luftreinigung und -befeuchtung
Unverbindliche Preisempfehlung 549,99 €
371,99 €
Atme den Unterschied
Saubere Luft und ideale Luftfeuchtigkeit auf Tastendruck
Philips 2-in-1-Kombigerät zur Luftreinigung und -befeuchtung: Leistung kombiniert mit Benutzerfreundlichkeit. Als kombinierter Luftbefeuchter und -reiniger oder nur als Luftreiniger mit abnehmbarem Wasserbehälter verwendbar. Reinigt auch große Räume gründlich und beseitigt 99,97 % der Schadstoffe sowie 99 % Formaldehyd.
ID AC3737/10
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Allgemeine Daten
|Produkttyp
|Technologie
|Farbe
|Hauptmaterial
|Internet-Konnektivität
|WLAN-Reichweite
|Sprachsteuerung
|Fassungsvermögen des Wassertanks
Ursprungsland
|Hergestellt in
Leistung
|CADR (Clean Air Delivery Rate) (Partikel, GB/T)
|Filterschichten
|Partikelfilterung
|Befeuchtungsrate
|Max. Raumgröße
Kompatibilität
|Zubehörteile 1
|Zubehörteile 2
|Passendes Zubehör 1
|Passendes Zubehör 2
Sicherheitsfunktion
|Kindersicherung
Energieeffizienz
|Standby-Stromverbrauch
|Spannung
|Frequenz
Bedienkomfort
|Kabellänge
|Zeitplan
|Automatischer Modus
|Ruhemodus
|Geschwindigkeitsstufen
|Stimmungsnachtlicht
|Luftqualitätsfeedback
|Benutzeroberfläche
|Empfohlener Filterwechsel
|Warnung "Wasserbehälter leer"
Wartung
|Garantie
Gewicht und Abmessungen
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Produktbreite
|Produktlänge
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Technische Daten
|Maximale Leistung
|Luftqualitätssensoren
|Min. Geräuschpegel
|Max. Geräuschpegel
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos