Series 3000 2-in-1-Kombigerät zur Luftreinigung und -befeuchtung

Atme den Unterschied Saubere Luft und ideale Luftfeuchtigkeit auf Tastendruck

Philips 2-in-1-Kombigerät zur Luftreinigung und -befeuchtung: Leistung kombiniert mit Benutzerfreundlichkeit. Als kombinierter Luftbefeuchter und -reiniger oder nur als Luftreiniger mit abnehmbarem Wasserbehälter verwendbar. Reinigt auch große Räume gründlich und beseitigt 99,97 % der Schadstoffe sowie 99 % Formaldehyd.