Vollständiger Milchbehälter
CP0355/01
Vollständiger Milchbehälter
54,99 €
Vollständiger Milchbehälter
Kompatible Produkte finden Sie in den technischen Daten
Die vollständige Milchkaraffe inklusive Milchschlauch macht Ihre Milch wunderbar schaumig. Die Karaffe kann auch ganz einfach im Kühlschrank verstaut werden. Kompatibel mit der Incanto und PicoBaristo Serie (SM Serie).
ID CP0355/01
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Ersatzteil
|Passend für die Kaffeeprodukte
|Eignet sich für Produkttyp