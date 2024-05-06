Vollständiger Milchbehälter Kompatible Produkte finden Sie in den technischen Daten

Die vollständige Milchkaraffe inklusive Milchschlauch macht Ihre Milch wunderbar schaumig. Die Karaffe kann auch ganz einfach im Kühlschrank verstaut werden. Kompatibel mit der Incanto und PicoBaristo Serie (SM Serie).