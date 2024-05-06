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Vollständiger Milchbehälter

CP0355/01

Vollständiger Milchbehälter

54,99 €
Standard Product Photo Philips Complete milk carafe CP0355
Standard Product Photo Philips Complete milk carafe CP0355

Vollständiger Milchbehälter

Kompatible Produkte finden Sie in den technischen Daten

Die vollständige Milchkaraffe inklusive Milchschlauch macht Ihre Milch wunderbar schaumig. Die Karaffe kann auch ganz einfach im Kühlschrank verstaut werden. Kompatibel mit der Incanto und PicoBaristo Serie (SM Serie).

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID CP0355/01

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Ersatzteil

Passend für die Kaffeeprodukte
  • HD8926/29
  • SM3061/10
Eignet sich für Produkttyp
  • HD8921/01
  • HD8921/09
  • HD8922/01
  • HD8922/09
  • SM3061/00