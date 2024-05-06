5000 Series Keramik-Heizlüfter

Leistungsstarkes Heizen, optimale Energieeffizienz Spart bis zu 50 % Energie im Vergleich zu herkömmlichen Heizlüftern (1)

Machen Sie es sich gemütlich und sparen Sie Energie mit unserem intelligenten Keramik-Heizlüfter. Mit leistungsstarker 2000-W-PTC-Heizung, Weitwinkel-Oszillation, App-Steuerung und mehreren Sicherheitsfunktionen. Nutzen Sie den automatischen KI-Modus für minimalen Energieverbrauch und ultimativen Komfort.