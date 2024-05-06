5000 Series Keramik-Heizlüfter
CX5120/11
5000 Series Keramik-Heizlüfter
Unverbindliche Preisempfehlung 119,99 €
89,00 €
Leistungsstarkes Heizen, optimale Energieeffizienz
Spart bis zu 50 % Energie im Vergleich zu herkömmlichen Heizlüftern (1)
Machen Sie es sich gemütlich und sparen Sie Energie mit unserem intelligenten Keramik-Heizlüfter. Mit leistungsstarker 2000-W-PTC-Heizung, Weitwinkel-Oszillation, App-Steuerung und mehreren Sicherheitsfunktionen. Nutzen Sie den automatischen KI-Modus für minimalen Energieverbrauch und ultimativen Komfort.
ID CX5120/11
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Allgemeine Daten
|Produkttyp
|Technologie
|Farbe
|Hauptmaterial
|Internet-Konnektivität
|WLAN-Reichweite
|Smart-Home-Kompatibilität
Ursprungsland
|Hergestellt in
Leistung
|Empfohlene Raumgröße
Sicherheitsfunktion
|Überhitzungsschutz
|Kippschutz
|Automatische Abschaltung
|Schwer entflammbar
|Zertifizierter Stecker
Energieeffizienz
|Standby-Stromverbrauch
|Spannung
|Frequenz
Bedienkomfort
|Kabellänge
|Zeitplan
|Timer
|Benutzeroberfläche
Wartung
|Garantie
Gewicht und Abmessungen
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Produktbreite
|Produktlänge
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Technische Daten
|Maximale Leistung
|Leistungsstufen
|Temperaturregelung
|Temperaturanzeige
|Belüftungsmodus
|Oszillationsbereich
|Min. Geräuschpegel
|Max. Geräuschpegel
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos