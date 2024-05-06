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5000 Series Keramik-Heizlüfter

CX5120/11

5000 Series Keramik-Heizlüfter

Unverbindliche Preisempfehlung 119,99 €
89,00 €
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Leistungsstarkes Heizen, optimale Energieeffizienz

Spart bis zu 50 % Energie im Vergleich zu herkömmlichen Heizlüftern (1)

Machen Sie es sich gemütlich und sparen Sie Energie mit unserem intelligenten Keramik-Heizlüfter. Mit leistungsstarker 2000-W-PTC-Heizung, Weitwinkel-Oszillation, App-Steuerung und mehreren Sicherheitsfunktionen. Nutzen Sie den automatischen KI-Modus für minimalen Energieverbrauch und ultimativen Komfort.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID CX5120/11

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Allgemeine Daten

Produkttyp
  • Heizlüfter
Technologie
  • EcoAI Technologie
Farbe
  • Dunkelgrau, Schwarz
Hauptmaterial
  • Kunststoff
Internet-Konnektivität
  • Ja
WLAN-Reichweite
  • 2,4 GHz
Smart-Home-Kompatibilität
  • Ja (Alexa und Google Voice)

Ursprungsland

Hergestellt in
  • China

Leistung

Empfohlene Raumgröße
  • 20 m²

Sicherheitsfunktion

Überhitzungsschutz
  • Ja
Kippschutz
  • Ja
Automatische Abschaltung
  • Ja
Schwer entflammbar
  • Ja
Zertifizierter Stecker
  • CE, UKCA, IEC

Energieeffizienz

Standby-Stromverbrauch
  • < 2 W
Spannung
  • 220–240 V
Frequenz
  • 50/60 Hz

Bedienkomfort

Kabellänge
  • 1,7 m
Zeitplan
  • Ja
Timer
  • 1–12 Stunde(n)
Benutzeroberfläche
  • Touch, Benutzeroberfläche, LED

Wartung

Garantie
  • 2 Jahre

Gewicht und Abmessungen

Produkthöhe
  • 580 mm
Produktgewicht
  • 2,40 kg
Produktbreite
  • 196 mm
Produktlänge
  • 212 mm
Verpackungslänge
  • 232 mm
Verpackungsbreite
  • 213 mm
Verpackungshöhe
  • 620 mm
Verpackungsgewicht
  • 3,30 kg

Technische Daten

Maximale Leistung
  • 2.000 W
Leistungsstufen
  • 2 (1.200 W, 2.000 W)
Temperaturregelung
  • 1–37 °C
Temperaturanzeige
  • Ja (auf dem Gerät)
Belüftungsmodus
  • Nein
Oszillationsbereich
  • 60°
Min. Geräuschpegel
  • 40,5 dB(A)
Max. Geräuschpegel
  • 55 dB(A)

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/CX5120