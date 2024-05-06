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Deutschland Deutsch (Deutschland)

3000 Series Dampfbügeleisen

DST3011/20

3000 Series Dampfbügeleisen

Unverbindliche Preisempfehlung 69,99 €
38,79 €
Standard Product Photo Philips 3000 Series Steam iron
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Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Steam iron
Product Detail Photograph Philips 3000 Series Steam iron
Product in Use Photo Philips 3000 Series Steam iron
Product in Use Photo Philips 3000 Series Steam iron

Glättet in Sekunden

Effizientes Bügeln mit Dampf

Stark dank Dampfausstoß. Gegen das Philips 3000 Series Dampfbügeleisen haben selbst hartnäckigste Falten keine Chance.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID DST3011/20

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Umweltfreundliche Effizienz

Energiesparmodus
  • Ja
Produktverpackung
  • Zu 100 % recycelbar
Benutzerhandbuch
  • 100 % recyceltes Papier

Entkalkung

Integrierte Calc-Clean-Taste
  • Ja
Entkalkung und Reinigung
  • Ja

Leistungsstark

Gleichmäßiger Dauerdampf
  • 30 g/min
Kraftvoller Dampfstoß
  • Bis zu 140 Gramm
Einsatzbereit
  • 35 Sek.
Leistung
  • 2.100 W

Garantie

2 Jahre weltweite Garantie
  • Ja

Einfache Bedienung

Fassungsvermögen des Wassertanks
  • 300 nm
Tropf-Stopp
  • Ja
Für Leitungswasser geeignet
  • Ja
Länge des Netzkabels
  • 1,9 m
Bügelsohle
  • Keramik
Vertikaldampf
  • Ja
Spannung
  • 220–240 V
Wassersprühstoß
  • Ja

Größe und Gewicht

Gewicht des Bügeleisens
  • 1,2 kg
Verpackungsabmessungen (B x H x L)
  • 32 x 13 x 16,2 cm
Produktabmessungen (B x H x L)
  • 12,1 x 14,3 x 29 cm
Gesamtgewicht mit Verpackung
  • 1,5 kg

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/DST3011