3000 Series Dampfbügeleisen
DST3011/20
3000 Series Dampfbügeleisen
Unverbindliche Preisempfehlung 69,99 €
38,79 €
Glättet in Sekunden
Effizientes Bügeln mit Dampf
Stark dank Dampfausstoß. Gegen das Philips 3000 Series Dampfbügeleisen haben selbst hartnäckigste Falten keine Chance.
ID DST3011/20
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Umweltfreundliche Effizienz
|Energiesparmodus
|Produktverpackung
|Benutzerhandbuch
Entkalkung
|Integrierte Calc-Clean-Taste
|Entkalkung und Reinigung
Leistungsstark
|Gleichmäßiger Dauerdampf
|Kraftvoller Dampfstoß
|Einsatzbereit
|Leistung
Garantie
|2 Jahre weltweite Garantie
Einfache Bedienung
|Fassungsvermögen des Wassertanks
|Tropf-Stopp
|Für Leitungswasser geeignet
|Länge des Netzkabels
|Bügelsohle
|Vertikaldampf
|Spannung
|Wassersprühstoß
Größe und Gewicht
|Gewicht des Bügeleisens
|Verpackungsabmessungen (B x H x L)
|Produktabmessungen (B x H x L)
|Gesamtgewicht mit Verpackung
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos