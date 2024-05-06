5000 Series Dampfbügeleisen
DST5010/10
5000 Series Dampfbügeleisen
Unverbindliche Preisempfehlung 54,99 €
45,99 €
Beste Ergebnisse – Tag für Tag
SteamGlide Plus Bügelsohle hält 4 Mal länger*
Für stets großartige Ergebnisse benötigst du ein Bügeleisen, das dich nie im Stich lässt. Mit der kratzfesten SteamGlide Plus Bügelsohle, einem starken, gleichmäßigen Dampfausstoß und der integrierten Calc-Clean-Funktion bietet dieses erstklassige Bügeleisen dauerhaft qualitativ hochwertige Leistung.
ID DST5010/10
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Entkalkung
|Entkalkung und Reinigung
Garantie
|2 Jahre weltweite Garantie
Schnelles Glätten
|Leistung
|Kraftvoller Dampfstoß
|Gleichmäßiger Dauerdampf
|Wassersprühstoß
Größe und Gewicht
|Gewicht des Bügeleisens
|Verpackungsabmessungen (B x H x L)
|Produktabmessungen (B x H x L)
Einfache Bedienung
|Fassungsvermögen des Wassertanks
|Bügelsohle
|Für Leitungswasser geeignet
|Tropf-Stopp
|Besonders stabile Standfläche
|Extragroße Einfüllöffnung
Umweltfreundliche Effizienz
|Benutzerhandbuch
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos
5000 Series Dampfbügeleisen
DST5030_80
- 2.400 W Leistung
- Gleichmäßiger Dampfausstoß von 45 g/min
- Dampfstoß von 180 g
5000 Series Dampfbügeleisen
DST5040_80
- 2.600 W Leistung
- Konstante Dampfleistung von 45 g/Min
- Dampfstoß von 200 g
5000 Series Dampfbügeleisen
DST5030_20
- 2.400 W Leistung
- Konstante Dampfleistung von 45 g/Min
- Dampfstoß von 180 g