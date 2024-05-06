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5000 Series Dampfbügeleisen

DST5010/10

5000 Series Dampfbügeleisen

Unverbindliche Preisempfehlung 54,99 €
45,99 €
Standard Product Photo Philips 5000 Series Steam iron
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Packaging photograph Philips 5000 Series Steam iron
Product Detail Photograph Philips 5000 Series Steam iron
Main in-use photograph Philips 5000 Series Steam iron

Beste Ergebnisse – Tag für Tag

SteamGlide Plus Bügelsohle hält 4 Mal länger*

Für stets großartige Ergebnisse benötigst du ein Bügeleisen, das dich nie im Stich lässt. Mit der kratzfesten SteamGlide Plus Bügelsohle, einem starken, gleichmäßigen Dampfausstoß und der integrierten Calc-Clean-Funktion bietet dieses erstklassige Bügeleisen dauerhaft qualitativ hochwertige Leistung.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID DST5010/10

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Entkalkung

Entkalkung und Reinigung
  • Integrierte Calc-Clean-Taste

Garantie

2 Jahre weltweite Garantie
  • Ja

Schnelles Glätten

Leistung
  • 2.400 W
Kraftvoller Dampfstoß
  • 160 g
Gleichmäßiger Dauerdampf
  • 40 g/min
Wassersprühstoß
  • Ja

Größe und Gewicht

Gewicht des Bügeleisens
  • 1,255 kg
Verpackungsabmessungen (B x H x L)
  • 33,2 x 16,7 x 13,7 cm
Produktabmessungen (B x H x L)
  • 31,2 x 14,7 x 12,7 cm

Einfache Bedienung

Fassungsvermögen des Wassertanks
  • 320 nm
Bügelsohle
  • SteamGlide Plus
Für Leitungswasser geeignet
  • Ja
Tropf-Stopp
  • Ja
Besonders stabile Standfläche
  • Ja
Extragroße Einfüllöffnung
  • Ja

Umweltfreundliche Effizienz

Benutzerhandbuch
  • 100 % recyceltes Papier

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/DST5010

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