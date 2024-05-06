5000 Series Dampfbügeleisen

Beste Ergebnisse – Tag für Tag SteamGlide Plus Bügelsohle hält 4 Mal länger*

Für stets großartige Ergebnisse benötigst du ein Bügeleisen, das dich nie im Stich lässt. Mit der kratzfesten SteamGlide Plus Bügelsohle, einem starken, gleichmäßigen Dampfausstoß und der integrierten Calc-Clean-Funktion bietet dieses erstklassige Bügeleisen dauerhaft qualitativ hochwertige Leistung.