Series 2300 Kaffeevollautomat
Series 2300 Kaffeevollautomat
Series 2300 Kaffeevollautomat
Genießen Sie auf Tastendruck 4 verschiedene Getränke, die Crema, Aroma und Temperatur in Perfektion vereinen. Das LatteGo Milchsystem bereitet automatisch samtig-cremigen Milchschaum für Milchkaffee zu, ist einfach einzurichten und in nur 10 Sekunden* hygienisch rein.
Eigenschaften
Auf Tastendruck 4 verschiedene Getränke genießen
Genieße 4 beliebte Kaffeespezialitäten mit unserem Kaffeevollautomaten, ob klassischer Espresso, schwarzer Kaffee oder Cappuccino: Bei jeder Spezialität werden Crema, Aroma und Temperatur in Perfektion vereint. Neben Kaffee kann auch heißes Wasser für Tee aufgebrüht werden.
Milchsystem, dass sich in Sekundenschnelle reinigen lässt
Das LatteGo Milchsystem kommt ohne Schläuche aus und besteht aus nur zwei Teilen, die unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine gereinigt werden können. So kannst du köstlichen MIlchschaum jederzeit im Handumdrehen genießen.
Bis 5.000 Tassen ohne Entkalken
Der Philips Kaffeevollautomat zeigt dir zuverlässig an, wenn der Filter gewechselt werden muss, um Kalk vorzubeugen. So kannst du dich jederzeit über sauberes und klares Wasser freuen.
Verständliche Anweisungen und Inspiration mit der HomeID App
Entdecken Sie alles, was Sie über Ihren Kaffeevollautomaten wissen müssen, und erhalten Sie grenzenlose Inspirationen für Rezepte wie im Café mit der HomeID App.
Kaffee einfach auswählen und individuell anpassen
Wähle über das moderne Touchdisplay mit farbigen Symbolen ganz einfach deine bevorzugten Kaffeespezialitäten aus. Die Funktion "My Coffee Choice" sorgt für ein individuelles Kaffeeerlebnis ganz nach deinem Geschmack. Neben deiner bevorzugten Kaffeestärke kannst du auch die Füll- und Milchschaummenge auswählen.
Leiser Kaffeevollautomat dank SilentBrew
Dank unserer patentierten SilentBrew Technologie bietet unser leiser Kaffeevollautomat ein noch besseres Erlebnis bei der Zubereitung von aromatischem Kaffee. Aufgrund des Schallschutzes und leisen Mahlvorgangs erzeugen unsere Maschinen 40 % weniger Lärm als frühere Modelle und verfügen über eine Quiet Mark-Zertifizierung.
Ausgezeichneter Geschmack dank des langlebigen Keramikmahlwerks
Mit unserem langlebigen Keramikmahlwerk kann sich das Aroma des Kaffees voll entfalten. Es kann in 12 Mahlgraden von fein bis grob eingestellt werden.
Cremiger Milchschaum mit Philips LatteGo
Auf Tastendruck bereitet das Philips LatteGo Milchsystem dank der leistungsstarken Zyklon-Aufschäumtechnologie auch mit deinen bevorzugten pflanzlichen Milchalternativen automatisch samtig-cremigen Milchschaum für deinen Milchkaffee zu.
Spezifikationen
Spezifikationen
Technische Daten
|Energieeffizienzklasse
|Leistung
|Spannung
|Frequenz
|Anzahl im Paket
Nachhaltigkeit
|Benutzerhandbuch
|Verpackung
Energieeffizienz
|Stromverbrauch im Standby-Modus
|Stromverbrauch (ausgeschaltet)
|Stromverbrauch im Netzwerk-Standby-Modus
|Zeitraum, bis automatisch in den Standby-Modus gewechselt wird
|Messstandard
Sicherheitsfunktion
|Timer für automatische Abschaltung
|Sicherheitszertifizierung
Ursprungsland
|Hergestellt in
Gewicht und Abmessungen
|Produktlänge
|Produktbreite
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Allgemeine Daten
|Kaffeeart
|Benutzerbeteiligung
|Produkttyp
|Getränke
|Vorprogrammierte Getränke
|Anzahl Portionen
|Druck
|Integriertes Mahlwerk
|Mahlgradeinstellungen
|Fassungsvermögen des Kaffeebohnenbehälters
|Milchschaum
|Milchsystem
|Milchbehälter
|Fassungsvermögen des Wasserbehälters
|Profile
|Hauptmaterial
|Sekundärmaterial
|Technologie
|Benutzeroberfläche
|Garantie
|Konnektivität
|Spülmaschinenfeste Teile
Kompatibilität
|Zubehörteile 1
|Zubehörteile 4
|Passendes Zubehör 1
|Passendes Zubehör 2
|Passendes Zubehör 3
|Passende Zubehörteile 4
Haftungsausschluss
Milchsystem in One Touch Espresso-Vollautomaten
* Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.
