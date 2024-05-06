Philips 5400 Series Kaffeevollautomaten
EP5447/90
Philips 5400 Series Kaffeevollautomaten
Unverbindliche Preisempfehlung 799,99 €
439,99 €
Kaffeevollautomat mit Milchaufschäumer
LatteGo, unser am schnellsten zu reinigendes Milchsystem*
Zaubere Espresso, Cappuccino & Latte mit dem Philips 5400 Series Kaffeevollautomaten aus frisch gemahlenen Bohnen – dank LatteGo mit cremigem Milchschaum!
ID EP5447/90
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Technische Daten
|Energieeffizienzklasse
|Leistung
|Spannung
|Frequenz
|Anzahl im Paket
Nachhaltigkeit
|Benutzerhandbuch
|Verpackung
Energieeffizienz
|Stromverbrauch im Standby-Modus
|Stromverbrauch (ausgeschaltet)
|Stromverbrauch im Netzwerk-Standby-Modus
|Zeitraum, bis automatisch in den Standby-Modus gewechselt wird
|Messstandard
Sicherheitsfunktion
|Timer für automatische Abschaltung
|Sicherheitszertifizierung
Ursprungsland
|Hergestellt in
Gewicht und Abmessungen
|Produktlänge
|Produktbreite
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Allgemeine Daten
|Kaffeeart
|Benutzerbeteiligung
|Produkttyp
|Getränke
|Vorprogrammierte Getränke
|Anzahl Tassen
|Druck
|Integriertes Mahlwerk
|Mahlgradeinstellungen
|Fassungsvermögen des Kaffeebohnenbehälters
|Milchschaum
|Milchsystem
|Milchbehälter
|Fassungsvermögen des Wassertanks
|Profile
|Hauptmaterial
|Sekundärmaterial
|Technologie
|Benutzeroberfläche
|Garantie
|Konnektivität
|Spülmaschinenfeste Teile
Kompatibilität
|Zubehörteile 2
|Zubehörteile 3
|Zubehörteile 4
|Zubehörteile 5
|Passendes Zubehör 1
|Passendes Zubehör 2
|Passendes Zubehör 3
|Passende Zubehörteile 4
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos