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Deutschland Deutsch (Deutschland)

Philips 5400 Series Kaffeevollautomaten

EP5447/90

Philips 5400 Series Kaffeevollautomaten

Unverbindliche Preisempfehlung 799,99 €
439,99 €
CO_2025_EP5447_90_RFT_Mestverkaufter Kaffeevollautomat_DE
CO_2025_EP5447_90_RFT_Mestverkaufter Kaffeevollautomat_DE
F_EP5447_90_03_v2
APS EP5447_90_04
A1 EP5447_90_02

Kaffeevollautomat mit Milchaufschäumer

LatteGo, unser am schnellsten zu reinigendes Milchsystem*

Zaubere Espresso, Cappuccino & Latte mit dem Philips 5400 Series Kaffeevollautomaten aus frisch gemahlenen Bohnen – dank LatteGo mit cremigem Milchschaum!

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID EP5447/90

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Technische Daten

Energieeffizienzklasse
  • Klasse A
Leistung
  • 1.500 W
Spannung
  • 230 V
Frequenz
  • 50 Hz
Anzahl im Paket
  • 1

Nachhaltigkeit

Benutzerhandbuch
  • > 75 % recyceltes Papier
Verpackung
  • > 95 % recycelte Materialien

Energieeffizienz

Stromverbrauch im Standby-Modus
  • 0,2 W
Stromverbrauch (ausgeschaltet)
  • n. v.
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby-Modus
  • n. v.
Zeitraum, bis automatisch in den Standby-Modus gewechselt wird
  • 30 Minuten
Messstandard
  • EN 50564:2011

Sicherheitsfunktion

Timer für automatische Abschaltung
  • Ja
Sicherheitszertifizierung
  • Ja

Ursprungsland

Hergestellt in
  • China

Gewicht und Abmessungen

Produktlänge
  • 433 mm
Produktbreite
  • 246 mm
Produkthöhe
  • 371 mm
Produktgewicht
  • 8 kg
Verpackungslänge
  • 491,5 mm
Verpackungsbreite
  • 287,5 mm
Verpackungshöhe
  • 487 mm
Verpackungsgewicht
  • 10–12,3 kg

Allgemeine Daten

Kaffeeart
  • Frischen Bohnen
Benutzerbeteiligung
  • Tastendruck
Produkttyp
  • Kaffeevollautomat
Getränke
  • Espresso, Kaffee, Americano, Cappuccino, Latte Macchiato, Flat White, Café au Lait, Caffè Latte, Caffè Crema, Ristretto, Espresso Lungo, Reisebecher-Funktion, Milchschaum, heißes Wasser
Vorprogrammierte Getränke
  • 12
Anzahl Tassen
  • 2
Druck
  • 15 bar
Integriertes Mahlwerk
  • Ja
Mahlgradeinstellungen
  • 12
Fassungsvermögen des Kaffeebohnenbehälters
  • 275 g
Milchschaum
  • Ja
Milchsystem
  • LatteGo
Milchbehälter
  • 0,26 l
Fassungsvermögen des Wassertanks
  • 1,8 l
Profile
  • 4 + Gast
Hauptmaterial
  • Kunststoff
Sekundärmaterial
  • Metall
Technologie
  • Schnellstart, LatteGo, SilentBrew
Benutzeroberfläche
  • Intuitives TFT-Display
Garantie
  • 2 Jahre
Konnektivität
  • Nein
Spülmaschinenfeste Teile
  • Ja

Kompatibilität

Zubehörteile 2
  • Messlöffel
Zubehörteile 3
  • Wasserhärte-Teststreifen
Zubehörteile 4
  • AquaClean Filter
Zubehörteile 5
  • LatteGo Deckel
Passendes Zubehör 1
  • Kaffeefettlöser-Tabletten
Passendes Zubehör 2
  • Entkalker für Espressomaschinen
Passendes Zubehör 3
  • Reinigungsbürste
Passende Zubehörteile 4
  • Philips Brühgruppenschmiermittel

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/EP5447