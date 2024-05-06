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PowerPro Compact Beutelloser Staubsauger

FC9330/09

PowerPro Compact Beutelloser Staubsauger

Unverbindliche Preisempfehlung 199,99 €
99,99 €
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FC9330 Lightweight for Easy Carrying Monza Red
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FC9330 Compact Design Monza Red

Nimmt 99,9 %* Feinstaub auf

Hygienisches Entleeren mit einer Hand

Mit dem beutellosen Philips Staubsauger 3000 Series trifft kompaktes Design auf großartige Leistung. Genieße eine gründliche Reinigung in deinem ganzen Zuhause dank PowerCyclone 5 Technologie und unserer TriActive Düse mit 3 Reinigungsvorgängen in einem.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID FC9330/09

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Kompatibilität

Passendes Zubehör 1
  • Relevante Filtervariante FC8010/02

Allgemeine Daten

Hauptmaterial
  • Kunststoff
Farbe
  • Monzarot
Produkttyp
  • Beutelloser Staubsauger
Geräuschpegel (Standard)
  • 76 dB
Staubaufnahmekapazität
  • 1,5 l
Garantie
  • 2 Jahre
EU-Konformitätserklärung
  • Ja
Aktionsradius
  • 9 m
Eingangsleistung (IEC)
  • 750 W
Eingangsleistung (max.)
  • 900 W
Motorfilter
  • Abwaschbarer Filter
Abluftfilter
  • HEPA: Filterung von > 99,9 %
Rohranschluss
  • ActiveLock
Tragegriff
  • Vorderseite
Leistungsregelung
  • Nein
Rohrtyp
  • 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
Radtyp
  • Gummi
Zubehörhalterung
  • Rohrclip
Standposition
  • Vertikal und horizontal
Technologie
  • PowerCyclone 5
Kabellänge
  • 6 m

Nachhaltigkeit

Benutzerhandbuch
  • 100 % recyceltes Papier

Design

Nachhaltige Verpackung
  • 100% recycelte Materialien

Gewicht und Abmessungen

Produktlänge
  • 410 mm
Produktbreite
  • 275 mm
Produkthöhe
  • 250 mm
Verpackungslänge
  • 360 mm
Verpackungsbreite
  • 300 mm
Verpackungshöhe
  • 490 mm
Verpackungsgewicht
  • 7,54 kg
Produktgewicht
  • 4,8 kg

Ursprungsland

Hergestellt in
  • China

Technische Daten

Leistung
  • 750 W
Spannung
  • 230 V
Frequenz
  • 50–60 Hz

Zubehörteile

Standarddüse
  • TriActive Düse
Enthaltene Zubehörteile
  • Integrierte Bürste, Fugendüse

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/FC9330

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