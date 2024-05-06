PowerPro Compact Beutelloser Staubsauger
FC9330/09
PowerPro Compact Beutelloser Staubsauger
Unverbindliche Preisempfehlung 199,99 €
99,99 €
Nimmt 99,9 %* Feinstaub auf
Hygienisches Entleeren mit einer Hand
Mit dem beutellosen Philips Staubsauger 3000 Series trifft kompaktes Design auf großartige Leistung. Genieße eine gründliche Reinigung in deinem ganzen Zuhause dank PowerCyclone 5 Technologie und unserer TriActive Düse mit 3 Reinigungsvorgängen in einem.
ID FC9330/09
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Kompatibilität
|Passendes Zubehör 1
Allgemeine Daten
|Hauptmaterial
|Farbe
|Produkttyp
|Geräuschpegel (Standard)
|Staubaufnahmekapazität
|Garantie
|EU-Konformitätserklärung
|Aktionsradius
|Eingangsleistung (IEC)
|Eingangsleistung (max.)
|Motorfilter
|Abluftfilter
|Rohranschluss
|Tragegriff
|Leistungsregelung
|Rohrtyp
|Radtyp
|Zubehörhalterung
|Standposition
|Technologie
|Kabellänge
Nachhaltigkeit
|Benutzerhandbuch
Design
|Nachhaltige Verpackung
Gewicht und Abmessungen
|Produktlänge
|Produktbreite
|Produkthöhe
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
|Produktgewicht
Ursprungsland
|Hergestellt in
Technische Daten
|Leistung
|Spannung
|Frequenz
Zubehörteile
|Standarddüse
|Enthaltene Zubehörteile
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos
PowerPro Compact Beutelloser Staubsauger
FC9331_09
- 900 W
- PowerCyclone 5
- Allergy H13-Filter
PowerPro Compact Beutelloser Staubsauger
FC9332_09
- Beutelloser Staubsauger für weniger Abfall
- Kompakt und leicht für einfache Handhabung
- PowerCyclone 5 Technologie – maximale Saugleistung