pageMetaResolver.product.heading

FY0611/30
Originalersatzfilter HEPA NanoProtect Filter
Original-Ersatzfilter für deinen Luftreiniger: 2-in-1 HEPA NanoProtect und Vorfilter für Schutz vor Verschmutzung, Viren, Allergenen und Bakterien
Eigenschaften
Kompatibel mit Philips 600 Series
Ersatzfilter für Philips 600 Series Luftreiniger: AC0650, AC0651. Dein Luftreinigermodell ist auf der Unterseite des Geräts angegeben.
Langlebige Filter für bis zu 1 Jahr
Die Filter bieten bis zu 1 Jahr eine optimale Filterleistung (2), was weniger Aufwand und Kosten bedeutet. Ersetze für eine optimale Filterleistung den Vorfilter regelmäßig.
Philips Originalfilter für optimale Leistung
Der Original-Filter von Philips wurde speziell für dein Gerät entwickelt. Verwende für eine optimale Leistung immer den Philips Filter.
Der 2-schichtige HEPA-Filter fängt 99,97 % ultrafeiner Partikel auf
Das 2-Schichten-System mit Vorfilter und HEPA NanoProtect erfasst 99,97 % der Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern (1) – zum Schutz vor Schadstoffen, Viren und Bakterien.
Benachrichtigung über intelligente Filterstatusanzeige auf dem Gerät
Die Anzeige auf dem Display deines Philips Geräts informiert dich, wenn du den Filter austauschen musst. Die Wartung ist mühelos und nimmt weniger als eine Minute in Anspruch.
Verbindung mit der Air+ App für mehr Komfort
Verbinden Sie Ihr Gerät mit der Air+ App, um den Filterstatus zu überwachen und Filter ganz einfach nachzubestellen.
Spezifikationen
Allgemeine Daten
|Produkttyp
|Im Lieferumfang enthalten
|HEPA NanoProtect
|Vorfilter
|Aktivkohle
|Lebensdauer
Leistung
|Partikelfilterung
Gewicht und Abmessungen
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Produktbreite
|Produktlänge
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Ersatzfilter
|Für Philips Luftreiniger
Haftungsausschluss
(1) Aus der Luft, die das Filtermaterial durchströmt. Getestet gemäß DIN 71460 mit NaCl-Aerosol 0,003 μm und 0,3 μm, IUTA Institut.
(2) Errechneter Durchschnitt. Die Lebensdauer des Filters hängt von der Luftqualität und dem Gebrauch ab.
Versand & Lieferung
2-3 Werktage