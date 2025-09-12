Kaffeemaschinen

Küchengeräte

Bügeln & Textilpflege

Staubsauger, Wischmopps & Saugroboter

Luft & Raumklima

Gartenpflege

Haustierprodukte

Ersatzteile & Zubehör

Angebote

Kundenservice

Über uns

Über unsKundenserviceAngebotePhilips Winter SaleErsatzteile & ZubehörHaustierprodukteGartenpflegeLuft & RaumklimaHeizlüfterVentilatorenLuftentfeuchterLuftbefeuchter2-in-1 Luftreiniger und LuftbefeuchterMultifunktionale KombigeräteAir PerformerLuftreinigerStaubsauger, Wischmopps & SaugroboterFleckenreinigerSaugroboterHomeRunKabelsauger mit/ohne BeutelAkkusaugerAquaPlusNass-TrockensaugerAquaTrioOneUp elektrische WischmoppsOneUpBügeln & TextilpflegeKleidungspflege-EssentialsAll-in-One-BügelsystemeDampfglätterPerfectCareDampfbügeleisenDampfbügelstationen5000 SeriesKüchengeräteBierzapfanlagen für ZuhauseWasserkocherReis- und EierkocherGrills & ToasterNudelmaschinenKüchenmaschinenMixer & EntsafterFlip & Juice™AirfryerDual BasketSingle BasketKaffeemaschinenFilterkaffeemaschinenSENSEO® KaffeepadmaschinenSiebträgermaschinenBaristina EspressomaschinenSaeco KaffeevollautomatenXelsisPhilips KaffeevollautomatenLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Deutschland Deutsch (Deutschland)

pageMetaResolver.product.heading

FY0611/30

Originalersatzfilter HEPA NanoProtect Filter

29,99 €
Originalersatzfilter HEPA NanoProtect Filter
Originalersatzfilter HEPA NanoProtect Filter
Originalersatzfilter HEPA NanoProtect Filter
Originalersatzfilter HEPA NanoProtect Filter
Originalersatzfilter HEPA NanoProtect Filter
Originalersatzfilter HEPA NanoProtect Filter
Originalersatzfilter HEPA NanoProtect Filter

Original-Ersatzfilter für deinen Luftreiniger: 2-in-1 HEPA NanoProtect und Vorfilter für Schutz vor Verschmutzung, Viren, Allergenen und Bakterien

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseSpäter bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Produktgarantie und 30 Tage kostenloses Rückgaberecht
productSummary.id FY0611/30

Eigenschaften

undefined

Kompatibel mit Philips 600 Series

Ersatzfilter für Philips 600 Series Luftreiniger: AC0650, AC0651. Dein Luftreinigermodell ist auf der Unterseite des Geräts angegeben.

undefined

Langlebige Filter für bis zu 1 Jahr

Die Filter bieten bis zu 1 Jahr eine optimale Filterleistung (2), was weniger Aufwand und Kosten bedeutet. Ersetze für eine optimale Filterleistung den Vorfilter regelmäßig.

undefined

Philips Originalfilter für optimale Leistung

Der Original-Filter von Philips wurde speziell für dein Gerät entwickelt. Verwende für eine optimale Leistung immer den Philips Filter.

undefined

Der 2-schichtige HEPA-Filter fängt 99,97 % ultrafeiner Partikel auf

Das 2-Schichten-System mit Vorfilter und HEPA NanoProtect erfasst 99,97 % der Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern (1) – zum Schutz vor Schadstoffen, Viren und Bakterien.

undefined

Benachrichtigung über intelligente Filterstatusanzeige auf dem Gerät

Die Anzeige auf dem Display deines Philips Geräts informiert dich, wenn du den Filter austauschen musst. Die Wartung ist mühelos und nimmt weniger als eine Minute in Anspruch.

undefined

Verbindung mit der Air+ App für mehr Komfort

Verbinden Sie Ihr Gerät mit der Air+ App, um den Filterstatus zu überwachen und Filter ganz einfach nachzubestellen.

Spezifikationen

productDetails.specification

Allgemeine Daten

Produkttyp
  • HEPA NanoProtect Filter
Im Lieferumfang enthalten
  • 1 Filter
HEPA NanoProtect
  • Ja
Vorfilter
  • Ja
Aktivkohle
  • Nein
Lebensdauer
  • Bis zu 1 Jahr

Leistung

Partikelfilterung
  • 99,97 % bei 0,003 Mikrometer

Gewicht und Abmessungen

Produkthöhe
  • 154 mm
Produktgewicht
  • 0,24 kg
Produktbreite
  • 166 mm
Produktlänge
  • 166 mm
Verpackungslänge
  • 173 mm
Verpackungsbreite
  • 173 mm
Verpackungshöhe
  • 164 mm
Verpackungsgewicht
  • 0,35 kg

Ersatzfilter

Für Philips Luftreiniger
  • AC0650, AC0651

Haftungsausschluss

(1) Aus der Luft, die das Filtermaterial durchströmt. Getestet gemäß DIN 71460 mit NaCl-Aerosol 0,003 μm und 0,3 μm, IUTA Institut.

(2) Errechneter Durchschnitt. Die Lebensdauer des Filters hängt von der Luftqualität und dem Gebrauch ab.

Versand & Lieferung

2-3 Werktage