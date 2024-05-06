Kaffeemaschinen

Küchengeräte

Bügeln & Textilpflege

Bodenpflege

Luft & Raumklima

Gartenpflege

Haustierprodukte

Ersatzteile & Zubehör

Für mehr zu Hause

Angebote

Produktsupport

Über uns

Über unsProduktsupport Rücksendung anfordernRegistriere dein ProduktKundenserviceAngeboteAnmelden & SparenUnsere TopsellerFür mehr zu HauseErsatzteile & ZubehörHaustierprodukteGartenpflegeLuft & RaumklimaHeizlüfterVentilatorenLuftentfeuchterLuftbefeuchter2-in-1 Luftreiniger und LuftbefeuchterMultifunktionale KombigeräteAir PerformerLuftreinigerBodenpflegeFleckenreinigerSaugroboterHomeRunKabelsauger mit/ohne BeutelAkkusaugerAquaPlusNass-TrockensaugerAquaTrioOneUp elektrische WischmoppsOneUpBügeln & TextilpflegeKleidungspflege-EssentialsAll-in-One-BügelsystemeDampfbügelstationenPerfectCareDampfbügeleisenSteamer5000 SeriesOneTurn 2-in-1 Bügeleisen & SteamerKüchengeräteBierzapfanlagen für ZuhauseWasserkocherKochgeräte für die ArbeitsplatteToaster und SandwichmakerGrillsNudelmaschinenKüchenmaschinenMixer & EntsafterFlip & Juice™AirfryerDual BasketSingle BasketKaffeemaschinenFilterkaffeemaschinenSENSEO® KaffeepadmaschinenSiebträgermaschinenBaristina EspressomaschinenSaeco KaffeevollautomatenXelsisPhilips KaffeevollautomatenLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Deutschland Deutsch (Deutschland)

Luftreiniger 2000i und 3000i Series HEPA NanoProtect Filter

FY2422/30

Luftreiniger 2000i und 3000i Series HEPA NanoProtect Filter

Unverbindliche Preisempfehlung 59,99 €
47,99 €
CC_2025_FY2422_30_Gallery_01_1x1
CC_2025_FY2422_30_Gallery_01_1x1
CC_2025_FY2422_30_Gallery_02_1x1
CC_2025_FY2422_30_Gallery_03_1x1
CC_2025_FY2422_30_Gallery_04_1x1

Originalfilter für Luftreiniger 2000 und 3000i Series

Erfasst effektiv 99,97 % aller Nanopartikel (1)

Original-Ersatzfilter für deinen Luftreiniger: HEPA NanoProtect und Vorfilter für Schutz vor Schadstoffen, Viren, Allergenen und Bakterien

undefinedKostenloser Versand ab EUR 20 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht
ID FY2422/30

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Allgemeine Daten

Produkttyp
  • HEPA NanoProtect Filter
Im Lieferumfang enthalten
  • 1 Filter
HEPA NanoProtect
  • Ja
Vorfilter
  • Nein
Aktivkohle
  • Nein
Lebensdauer
  • Bis zu 2 Jahre

Leistung

Partikelfilterung
  • 99,97 % bei 0,003 Mikrometer

Gewicht und Abmessungen

Produkthöhe
  • 362 mm
Produktgewicht
  • 0,39 kg
Produktbreite
  • 276 mm
Produktlänge
  • 30 mm
Verpackungslänge
  • 55 mm
Verpackungsbreite
  • 290 mm
Verpackungshöhe
  • 375 mm
Verpackungsgewicht
  • 0,565 kg

Ersatzfilter

Für Philips Luftreiniger
  • AC2887, AC2889, AC2892, AC3829

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/FY2422