Luftreiniger 2000i und 3000i Series HEPA NanoProtect Filter
FY2422/30
Luftreiniger 2000i und 3000i Series HEPA NanoProtect Filter
Unverbindliche Preisempfehlung 59,99 €
47,99 €
Originalfilter für Luftreiniger 2000 und 3000i Series
Erfasst effektiv 99,97 % aller Nanopartikel (1)
Original-Ersatzfilter für deinen Luftreiniger: HEPA NanoProtect und Vorfilter für Schutz vor Schadstoffen, Viren, Allergenen und Bakterien
ID FY2422/30
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Allgemeine Daten
|Produkttyp
|Im Lieferumfang enthalten
|HEPA NanoProtect
|Vorfilter
|Aktivkohle
|Lebensdauer
Leistung
|Partikelfilterung
Gewicht und Abmessungen
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Produktbreite
|Produktlänge
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Ersatzfilter
|Für Philips Luftreiniger
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos