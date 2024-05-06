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PureProtect Pet 3000 Series HEPA NanoProtect Filter

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Lang anhaltende Frische und Schutz für Haustiere

Erfasst effektiv Haare und Gerüche von Haustieren

Original-Ersatzfilter für den Philips Pet Air Purifier: 4-schichtiges System mit Vorfilter, HEPA-Filter, Aktivkohle und Geruchsverschlussformel fängt Tierhaare und Allergene auf und entfernt Gerüche von Fell, Streu und Haustierabfällen für eine sauberere Luft.

ID FY3110/00

Funktionen

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Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos