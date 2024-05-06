Kaffeemaschinen

Küchengeräte

Bügeln & Textilpflege

Bodenpflege

Luft & Raumklima

Gartenpflege

Haustierprodukte

Ersatzteile & Zubehör

Für mehr zu Hause

Angebote

Produktsupport

Über uns

Über unsProduktsupport Rücksendung anfordernRegistriere dein ProduktProduktsupport & ServiceAngeboteAnmelden & SparenMelde dich an erfahre als Erster von den Black Friday-AngebotenUnsere TopsellerFür mehr zu HauseErsatzteile & ZubehörHaustierprodukteGartenpflegeLuft & RaumklimaHeizlüfterVentilatorenLuftentfeuchterLuftbefeuchterMultifunktionale KombigeräteAir PerformerLuftreinigerBodenpflegeFleckenreinigerSaugroboterHomeRunKabelsauger mit/ohne BeutelAkkusaugerPowerUpNass-TrockensaugerAquaTrioOneUp elektrische WischmoppsOneUpBügeln & TextilpflegeKleidungspflege-EssentialsAll-in-One-BügelsystemeDampfbügelstationenPerfectCareDampfbügeleisenSteamer5000 SeriesOneTurn 2-in-1 Bügeleisen & SteamerKüchengeräteBierzapfanlagen für ZuhauseWasserkocherKochgeräte für die ArbeitsplatteToaster und SandwichmakerGrillsNudelmaschinenKüchenmaschinenMixer & EntsafterFlip & Juice™AirfryerDual BasketSingle BasketKaffeemaschinenFilterkaffeemaschinenSENSEO® KaffeepadmaschinenSiebträgermaschinenBaristina EspressomaschinenSaeco KaffeevollautomatenXelsisLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Deutschland Deutsch (Deutschland)
Melde dich an erfahre als Erster von den Black Friday-Angeboten. Anmelden

Originalersatzfilter HEPA NanoProtect Filter

FY4440/30

Originalersatzfilter HEPA NanoProtect Filter

Unverbindliche Preisempfehlung 119,99 €
110,99 €
CC_2025_FY4440_30_Gallery_01_1x1
CC_2025_FY4440_30_Gallery_01_1x1
CC_2025_FY4440_30_Gallery_02_1x1
CC_2025_FY4440_30_Gallery_03_1x1
CC_2025_FY4440_30_Gallery_04_1x1
CC_2025_FY4440_30_Gallery_05_1x1

Originalfilter für Luftreiniger 4000i Series

Erfasst effektiv 99,97 % aller Nanopartikel (1)

Originalersatzfilter für deinen Luftreiniger: 3-in-1 bestehend aus HEPA NanoProtect, Aktivkohle und Vorfilter zum Schutz vor Verschmutzung, Pollen, Staub, Hautschuppen von Haustieren und Viren.

undefinedKostenloser Versand ab EUR 40 Bestellwert
undefined2-3 Werktage
Icon of EllipseFlexibel und sicher bezahlen mit Klarna
undefined2 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht.
ID FY4440/30

Funktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

Allgemeine Daten

Produkttyp
  • HEPA NanoProtect Filter
Im Lieferumfang enthalten
  • 1 Filter
HEPA NanoProtect
  • Ja
Vorfilter
  • Ja
Aktivkohle
  • Ja
Lebensdauer
  • Bis zu 3 Jahre

Leistung

Partikelfiltration
  • 99,97 % bei 0,003 Mikrometer

Gewicht und Abmessungen

Produkthöhe
  • 357,5 mm
Produktgewicht
  • 1.416 kg
Produktbreite
  • 165 mm
Produktlänge
  • 255 mm
Verpackungslänge
  • 368 mm
Verpackungsbreite
  • 370 mm
Verpackungshöhe
  • 370 mm
Verpackungsgewicht
  • 1.831 g

Ersatzfilter

Für Philips Luftreiniger
  • AC3854, AC3858, AC4236

Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos

Hier finden Sie Produktsupport einschließlich Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, FAQs und Fehlerbehebung: https://www.home.id/FY4440