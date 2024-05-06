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Originalersatzfilter HEPA NanoProtect Filter
FY4440/30
Originalersatzfilter HEPA NanoProtect Filter
Unverbindliche Preisempfehlung 119,99 €
110,99 €
Originalfilter für Luftreiniger 4000i Series
Erfasst effektiv 99,97 % aller Nanopartikel (1)
Originalersatzfilter für deinen Luftreiniger: 3-in-1 bestehend aus HEPA NanoProtect, Aktivkohle und Vorfilter zum Schutz vor Verschmutzung, Pollen, Staub, Hautschuppen von Haustieren und Viren.
ID FY4440/30
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Allgemeine Daten
|Produkttyp
|Im Lieferumfang enthalten
|HEPA NanoProtect
|Vorfilter
|Aktivkohle
|Lebensdauer
Leistung
|Partikelfiltration
Gewicht und Abmessungen
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Produktbreite
|Produktlänge
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Ersatzfilter
|Für Philips Luftreiniger
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos