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NanoCloud Befeuchtungselement
FY5156/10
NanoCloud Befeuchtungselement
19,99 €
Atme den Unterschied
Hervorragende NanoCloud Luftbefeuchtung
ID FY5156/10
Funktionen
Spezifikationen
Spezifikationen
Allgemeine Daten
|Produkttyp
|Im Lieferumfang enthalten
|Lebensdauer
Gewicht und Abmessungen
|Produkthöhe
|Produktgewicht
|Produktbreite
|Produktlänge
|Verpackungslänge
|Verpackungsbreite
|Verpackungshöhe
|Verpackungsgewicht
Ersatzfilter
|Für Philips Luftbefeuchter
Produktsupport, Anleitung & Sicherheitsinfos